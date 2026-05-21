/Essel Group History: எத்தனை முறை வீழ்ந்தாலும் ஃபீனிக்ஸ் பறவையாய் மீண்டெழுந்த 100 ஆண்டுகால சாம்ராஜ்யம்

Essel Group 100 Years: எஸ்ஸெல் குரூப் தனது 100 ஆண்டுகால பயணத்தில் 5 முறை கடுமையான பொருளாதார மற்றும் சந்தை சவால்களைச் சந்தித்தது. டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவின் தாத்தா ஸ்ரீ ஜெகன்னாத் கோயன்கா விதைத்த 'பயமின்மை, விடாமுயற்சி, நேர்மை' ஆகிய 3 கொள்கைகளால் இக்குழுமம் ஒவ்வொரு முறையும் மீண்டெழுந்தது. வணிகத் துறையில் பல சர்வதேச விருதுகளை வென்றது மட்டுமின்றி, ஏகல் இயக்கம், விபாசனா போன்ற அமைப்புகள் மூலம் சமூகத்திற்கும் பெரும் பங்களிப்பை வழங்கி வருகிறது.
Unbelievable Story of Essel Group: வணிக உலகில் ஒரு நிறுவனம் நூறு ஆண்டுகளைக் கடப்பது என்பது சாதாரண விஷயமல்ல. அதுவும் அடுக்கடுக்கான சவால்கள், கடுமையான வீழ்ச்சிகள், எதிர்பாராத பொருளாதார மாற்றங்கள் ஆகியவற்றைத் தாண்டி, ஒரு சாம்ராஜ்யமாக நிமிர்ந்து நிற்பதற்குப் பின்னால் ஒரு மிகப்பெரிய உழைப்பும் தத்துவமும் இருக்கிறது. அதுதான் 'எஸ்ஸெல் குரூப்' (Essel Group).
கடன் சுமை, சந்தைப் போட்டி எனப் பல கட்டங்களில் இந்த குழுமம் ஐந்து முறை மிகக் கடுமையான இக்கட்டான சூழ்நிலைகளைச் சந்தித்தது. ஆனால், ஒவ்வொரு முறையும் ஃபீனிக்ஸ் பறவை போல மீண்டெழுந்து வந்தது. அதற்கு முக்கியக் காரணம், இந்த குழுமத்தின் நிறுவனரான டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவின் தாத்தா ஸ்ரீ ஜெகன்னாத் கோயன்கா விதைத்த மூன்று முக்கிய தாரக மந்திரங்கள் தான்:
இந்த மூன்று கொள்கைகளின் பலத்தோடுதான், இன்று எஸ்ஸெல் குரூப் வணிக உலகிலும், சமூகத்திலும் தனக்கென ஒரு தனித்துவமான இடத்தை தக்கவைத்துள்ளது.
நூற்றாண்டு காலப் பயணத்தில் எஸ்ஸெல் குரூப் தொட்ட உயரங்களும், அதற்கு சர்வதேச அளவில் கிடைத்த விருதுகளும் ஏராளம். பொழுதுபோக்கு, ஊடகம், உள்கட்டமைப்பு எனப் பல துறைகளில் இக்குழுமம் பெற்ற முக்கிய அங்கீகாரங்களின் பட்டியல் இதோ..
|
ஆண்டு
|
நிறுவனம் / நபர்
|
விருது / அங்கீகாரம்
|
வழங்கிய அமைப்பு / விபரம்
|2011
|டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா
|இன்டர்நேஷனல் எம்மி டைரக்டரேட் விருது
|நியூயார்க் நகரில் வழங்கப்பட்ட சர்வதேச அங்கீகாரம்
|2011
|எஸ்ஸெல் வேர்ல்ட் (EsselWorld)
|National Award for Excellence
|இந்தியாவின் மிகப்பெரிய இந்த பொழுதுபோக்கு பூங்கா IAAPI அமைப்பிடம் 3 பிரிவுகளில் விருது வென்றது
|2013
|எஸ்ஸெல் புரோபேக் (Essel Propack)
|Tube of the Year Awards
|இதன் வட அமெரிக்க யூனிட் 'டியூப் கவுன்சில்' அமைப்பில் மூன்று இடங்களை பிடித்தது
|2013
|ஜீ இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் ஆர்ட் (ZICA)
|ஆசியாவின் வேகமாக வளரும் கல்வி நிறுவனம்
|கிராஃபிக்ஸ் மற்றும் அனிமேஷன் பிரிவில் WCRC அமைப்பு வழங்கிய விருது
|2014
|டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா
|இன்டர்நேஷனல் ரைட்டர்ஸ் அவார்டு
|ஊடகத் துற பங்களிப்பிற்காக கிடைத்த கௌரவம்
|2014
|டிஷ் டிவி (DishTV)
|மிகவும் நம்பகமான பிராண்ட் (Most Trusted Brand)
|டிரஸ்ட் ரிசர்ச் அட்வைசரி' (TRA) அறிக்கையின்படி தேர்வு
|2015
|ஜீ (ZEE)
|30 சிறந்த இந்திய பிராண்டுகள் பட்டியல்
|இன்டர்பிராண்ட் பட்டியலில் இடம்பெற்ற ஒரே இந்திய ஊடக பிராண்ட்
|2016
|டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா
|சஞ்ச்லானி குளோபல் இந்தியன் அவார்டு
|கனடா இந்தியா ஃபவுண்டேஷன் (CIF) வழங்கியது. (இதற்கு முன் ரத்தன் டாடா, நாராயண மூர்த்தி ஆகியோர் இவ்விருதை பெற்றுள்ளனர்)
|எஸ்ஸெல் இன்ஃப்ரா அகமதாபாத் கோத்ரா டோல் ரோடு
|சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மைக்கான விருது
|உலக வங்கி மற்றும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியுடன் இணைந்து IIFCL வழங்கிய கௌரவம்
"சமூகத்திடமிருந்து நாம் எதைப் பெறுகிறோமோ, அதை மீண்டும் சமூகத்திற்கே திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டும்" என்ற உன்னத நோக்கம் எஸ்ஸெல் குடும்பத்தின் டிஎன்ஏ-விலேயே ஊறிய ஒன்று. வெறும் லாப நோக்கோடு மட்டும் இயங்காமல், மனிதநேய அடிப்படையிலும், அறக்கட்டளைகள் மூலமும் பல நற்பணிகளை இந்த குழுமம் தொடர்ந்து செய்து வருகிறது.
இந்தியாவின் கிராமப்புற மற்றும் பழங்குடியின மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக இந்த இயக்கம் பாடுபடுகிறது. தற்போது நாட்டின் 50,000-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் உள்ள ஏழை மற்றும் தேவையுள்ள மக்களுக்கு கல்வி அறிவு வழங்குவதோடு, அவர்களை பொருளாதார ரீதியாக சுயசார்புடையவர்களாக மாற்றும் பணிகளையும் இது செய்கிறது.
இன்றைய நவீன உலகில் மனிதர்களை வாட்டும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை மன அழுத்தமும், பதற்றமும் தான். கௌதம புத்தர் போதித்த பழமையான விபாசனா தியான முறையின் மூலம், மக்கள் தங்கள் மன மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியான அழுத்தங்களில் இருந்து விடுபட இந்த அறக்கட்டளை வழிகாட்டுகிறது.
கல்வியும் தகுந்த வேலைவாய்ப்பும் தான் ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு அடிப்படை. இந்த நிறுவனம் உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சித் துறைகளில் சிறந்த வாய்ப்புகளை உருவாக்கித் தருகிறது. இதன் மூலம் இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்புத் திறன் மற்றும் வருமானம் அதிகரிக்கும் சூழல் உருவாகிறது.
சமூகத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்வாதார மேம்பாடு போன்ற பல்வேறு நலத்திட்டங்களை இந்த அமைப்பு முன்னெடுத்து நடத்தி வருகிறது.
சவால்கள் என்பது முடங்கிப் போவதற்கல்ல, முயன்று வெல்வதற்கே என்பதை எஸ்ஸெல் குரூப்பின் 100 ஆண்டுகால வரலாறு நிரூபித்துள்ளது. நேர்மையான பாதையும், தளராத உறுதியும் இருந்தால் வணிக உலகில் எத்தனை புயல்கள் வந்தாலும் தப்பித்து நிலைத்து நிற்க முடியும் என்பதற்கு இக்குழுமத்தின் பயணமே ஒரு சிறந்த உதாரணம்.