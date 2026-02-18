English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 10 ஆம் வகுப்பு, டிகிரி முடித்தவரா? தமிழக மாணவர்களுக்கு மத்திய அரசின் குட்நியூஸ்

10 ஆம் வகுப்பு, டிகிரி முடித்தவரா? தமிழக மாணவர்களுக்கு மத்திய அரசின் குட்நியூஸ்

Central Government : 10 ஆம் வகுப்பு முதல் டிகிரி முடித்தவர்கள் மத்திய காலணி பயிற்சி நிறுவனத்தில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம். சூப்பர் சான்ஸ், விருப்பம் உள்ளவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 18, 2026, 01:17 PM IST
  • தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு குட்நியூஸ்
  • மத்திய அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
  • பயிற்சிக்குப் பிறகு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்

Trending Photos

வானிலை அப்டேட்: நாமக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, வேலூரின் நிலவரம் என்ன?
camera icon5
Weather update
வானிலை அப்டேட்: நாமக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, வேலூரின் நிலவரம் என்ன?
IMD Update: மதுரை மக்கள் கவனத்திற்கு! இன்றைய வானிலை நிலவரம்!
camera icon1
weather
IMD Update: மதுரை மக்கள் கவனத்திற்கு! இன்றைய வானிலை நிலவரம்!
குருபகவானால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. மார்ச் மாதத்தில் இருந்து நல்ல காலம்! பணத்தை குவிக்கலாம்
camera icon6
Zodiac Signs
குருபகவானால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. மார்ச் மாதத்தில் இருந்து நல்ல காலம்! பணத்தை குவிக்கலாம்
OnePlus போனில் 20,000 ரூபாய் தள்ளுபடி, Amazon-ல் அள்ளுது சலுகைகள்
camera icon7
Oneplus 12
OnePlus போனில் 20,000 ரூபாய் தள்ளுபடி, Amazon-ல் அள்ளுது சலுகைகள்
10 ஆம் வகுப்பு, டிகிரி முடித்தவரா? தமிழக மாணவர்களுக்கு மத்திய அரசின் குட்நியூஸ்

Central Government : மத்திய அரசின் காலணி பயிற்சி நிறுவனத்தில் சேர அறிவிப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு. இது குறித்து கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்திருக்கும் அறிவிப்பில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூர்பேட்டை காலணி தொழிற்சாலையில் பணிபுரிவதற்கான காலணிகள் சார்ந்த மத்திய காலணி பயிற்சி நிறுவனத்தின் தொழிற்கல்வி சேர்க்கை விண்ணப்பங்கள் பழைய மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் 19.02.2026 அன்று வழங்கப்படவுள்ளது என கூறியுள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

மத்திய காலணி பயிற்சி நிறுவனத்தின் தொழிற்கல்வி சேர்க்கை 

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூர்பேட்டை சிப்காட் தொழிற்பூங்காவில் சுமார் ரூ.2,302 கோடி முதலீட்டில் 20,000 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில், பௌ சென் (Pou Chen) காலணி உற்பத்திக்கான புதிய ஆலை செயல்பட உள்ளதால், இக்காலணி தொழிற்சாலையில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள், பணியில் சேர்வதற்கு காலணி தயாரிப்பு தொடர்புடைய பாடப் பிரிவுகளில் படிப்பதற்காக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலுக்கிணங்க மத்திய அரசின் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டின்கீழ் மத்திய காலணி பயிற்சி நிறுவனத்தின் 2026-27ஆம் ஆண்டிற்கான தொழிற்கல்வி சேர்க்கை அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

என்னென்ன படிப்புகள்? முழு விவரம்

அதன்படி, மத்திய அரசின் நீண்டகாலம் மற்றும் குறுகிய கால தொழிற்கல்வி பாடப் பிரிவுகளான காலணி உற்பத்தி மற்றும் வடிவமைப்பில் டிப்ளமோ (Advanced Diploma Footwear Manufacture & Design) 2 ஆண்டு கால பயிற்சிக்கு 12-வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களும், காலணி வடிவமைப்பு மற்றும் தயாரிப்பு வளர்ச்சியில் மேம்பட்ட சான்றிதழ் (Master Technician - Footwear Design & Product Development) 1 ஆண்டுகால பயிற்சிக்கு 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலணி உற்பத்தி தொழில்நுட்பத்தில் மேம்பட்ட சான்றிதழ் பயிற்சி (Technician Footwear Manufacturing) 1 ஆண்டுகால பயிற்சிக்கு 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களும், காலணி வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தியில் பயிற்சி (Jr. Technician - Footwear Design & Production) 6 மாதகால பயிற்சிக்கு 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களும், காலணி தொழில்நுட்பத்தில் முதுகலை டிப்ளமோ (Technical Manager - Footwear Technology) ஒன்றரை ஆண்டுகால பயிற்சிக்கு ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களும், காலணி தொழில்நுட்பத்தில் போஸ்ட் டிப்ளமோ (Technical Supervisor - Advanced Footwear Technology) 1 ஆண்டுகால பயிற்சிக்கு ஏதேனும் ஒரு தேர்ச்சி பெற்றவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

வயது வரம்பு

விண்ணப்பதாரர்கள் 35 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். அனைத்து பாடப்பிரிவுகளுமே ஆங்கில வழி கற்றல் முறையாகும். மாணவ, மாணவியர்களுக்கு தனித் தனியே விடுதி வசதி உண்டு. தேர்ச்சி பெற்று தகுதி வாய்ந்த மாணவ, மாணவியர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரப்படும்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

எனவே, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி, 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி, பட்டப்படிப்பு மற்றும் டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் மத்திய காலணி பயிற்சி நிறுவனத்தின் தொழிற்கல்வி சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்களை 19.02.2026 அன்று பழைய மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் பெற்றுக்கொண்டு விண்ணப்பிக்கலாம். கூடுதல் விவரங்களுக்கு சேர்க்கை ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு.கோடீஸ்வரன் அவர்களை அலைபேசி எண். 9677943733 / 9677943633 என்ற அலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தல்

எனவே, இவ்வரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த புதிதாக தொழிற்கல்வி சேர விருப்பமுள்ளவர்களும், புதிய வேலைவாய்ப்பு தேடுபவர்களும், காலணிகள் தொடர்பான தொழிற்கல்வி கற்று, விரைவில் உளுந்தூர்பேட்டையில் உலகத் தரத்தில் செயல்பட உள்ள காலணி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு பெற்று பயனடையுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் எம்.எஸ்.பிரசாந்த் ஐஏஎஸ் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க |  EPS ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? 3 மடங்கா, 9 மடங்கா? விரைவில் முக்கிய அப்டேட்!

மேலும் படிக்க | ECHS சிகிச்சை விகிதங்களில் பெரிய மாற்றம்: அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கும் நன்மை

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

central governmentFootwear TrainingJob OpportunityTamil nadutamil nadu jobs

Trending News