/20 வயதில் ரூ.70 லட்சம் சம்பளம்! டிகிரி கூட முடிக்காமல் சாதித்த இளைஞர்..எப்படி சாத்தியம்?

20 வயது இளைஞர் ஒருவர், டிகிரியே முடிக்காமல் ரூ.70 லட்சம் சம்பளம் வாங்குவதாக Reddit தளத்தில் தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
மார்கெட்டிங் படித்த இந்திய இளைஞர் ஒருவர், சான் ஃப்ரான்ஸிஸ்கோவின் ஒரு நிறுவனத்தில் வருடம் ரூ.70 லட்சத்திற்கான வேலையில் சேர்ந்துள்ளார். அதிலும், இவருக்கு டிகிரி கூட இல்லை என்பது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்தியாவை சேர்ந்த, டெக்னாலஜியில் கை தேர்ந்த 16 வயதான டீனேஜ் சிறுவன், அந்த வயதில் இருந்தே வெவ்வேறு நிறுவனங்களுக்கு ஃப்ரீலான்சிங் மூலமாக (ஒப்பந்த ஊழியராக) வேலை பார்த்து பல ப்ராஜெக்ட்களை செய்து கொடுத்துள்ளார். இவருக்கென்று, ஒரு தொழில் திட்டம் அல்லது கெரியரில் என்ன செய்ய போகிறோம் என்கிற திட்டமே இல்லாமல் இருந்திருக்கிறார். அந்த சமயத்திற்கு தனக்கு ஆன்லைனில் கிடைத்த வேலைகளை அவர் செய்து கொடுத்திருக்கிறார்.
Reddit தளத்தில் இது குறித்து பதிவிட்டுள்ள அவர், “16 வயதிலேயே நான் ஃப்ரீலான்சிங் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டேன். அதை தவிர்த்து வேறு என்ன செய்ய வேண்டும் என எனக்கு தெரியவில்லை. கொஞ்சம் பணம் கிடைக்கும் வேலைகளை ஆன்லைனில் செய்தேன். கொஞ்சம் கஷ்டமான க்ளையண்டுகளையும் சமாளித்தேன்”
இவர், வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போதே மார்கெட்டிங் குறித்தும், தொழில் வளர்ச்சி குறித்தும் படித்துள்ளார். முதலில் தான் செய்த ப்ராஜெக்ட்களுக்கு எந்த பணமும் கிடைக்கவில்லை என்றும், அப்படியே கிடைத்தாலும் அது மிகவும் குறைவாக இருக்கும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.
ஒரு பெரிய நிறுவனத்திற்கு தான் நன்கு வேலை பார்த்து கொடுத்ததால், அந்த நிறுவனம் வளர்ச்சி பெற்றதாகவும் அதிலும் ஃப்ரீலான்சராக வேலை பார்த்ததாகவும் கூறியிருக்கிறார். மேலும் தான் பெரிதாக பட்டப்படிப்பு எதுவும் படிக்கவில்லை என்றும், ஆன்லைனில் என்ன இருக்கிறதோ, அதை வைத்து படித்ததாகவும் கூறினார்.
இந்த நபர், சான் ஃப்ரான்ஸிஸ்கோவில் உள்ள ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் ஆட்களை வேலைக்கு எடுப்பதை கவனித்துள்ளார். அவர்களுக்கு வருடம் ரூ.70 லட்சம் சம்பளம் என்பதை பார்த்த அவர், தனக்கு சான்ஸே இல்லை என்பதை தெரிந்தும் அதற்காக விண்ணப்பித்துள்ளார். ஆரம்பத்தில் அந்த நிறுவனம் அவரை ரிஜெக்ட் செய்துள்ளது. பின்னர், அந்த நிறுவனத்தின் ஓனர் யாரோ அவரையே இந்த நபர் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு பேசியிருக்கிறார். இவரை அவர்கள் நேர்காணல் செய்திருக்கின்றனர். அதே நாளில், இவருக்கு ஆஃபர் லெட்டர் வந்துள்ளது. இப்படி, தனக்கு எப்படி வேலை கிடைத்தது என்பதை தெரிவித்திருக்கும் அந்த நபர், தனக்கு தூக்கம் வராத சமயத்தில் சும்மா எடுத்து எதையாவது படித்துக்கொண்டிருப்பேன் என்றும், அது தனக்கு இப்போது உதவியிருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
இந்த 20 வயது நபரின் சாதனையை பார்த்த பலரும், அவரிடம் டிப்ஸ் கேட்டு வருகின்றனர். ஒரு சிலர், “மனதில் உறுதி வைத்து துணிந்து இறங்கினால் எல்லாமே கை கூடும் போல” என்று கூறி வருகின்றனர்.