2025ல் வங்கி கடன் வாங்கியவர்களுக்கு செம லக்! RBI-ஆல் அடித்த அதிர்ஷ்டம்..என்ன தெரியுமா?

2025 RBI Repo Rate Cuts : 2025ஆம் ஆண்டு, பலர் தங்களது சொந்த காரணங்களுக்காக வங்கி கடன் வாங்கி இருக்கலாம். அப்படி கடன் வாங்கியவர்களுக்கு, இந்த ஆண்டு ஜாக்பாட் அடித்த ஆண்டாக இருக்கிறது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, ரெப்போ விகிதத்தை பலமுறை குறைத்ததால் வீட்டுக் கடன், தனிநபர் கடன் உள்ளிட்ட கடன்களுக்கான மாதாந்திர EMI-களில் குறிப்பிட்ட தொகையானது குறைந்தது. ஓராண்டில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட நான்கு முறைகள் வட்டி விகிதங்கள் குறைக்கப்பட்டதால் ரெப்போ விகிதமானது ஆண்டின் இறுதியில் 5.25ஆக சரிந்திருக்கிறது.
பிப்ரவரி மாதம்:
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, முதல் ரெப்போ விகித்த குறைப்பை 2025 ஆம் ஆண்டின் பிப்ரவரி மாதத்தில் அறிவித்தது. இதனால், 6.05 சதவீதத்திலிருந்து 6.25 (25 அடிப்படை புள்ளிகள்). இதற்கு முன்னர் கடைசியாக 2023 ஆம் ஆண்டு இந்த ரெப்போ விகிதம் குறைக்கப்பட்டிருந்தது. கடன் வாங்கி EMI செலுத்துவோருக்கு இது நற்செய்தியாக அமைந்தது.
ஏப்ரல் மாதம்:
ஏப்ரல் மாதத்தில் ரிசர்வ் வங்கி எப்போ விகிதத்தை இரண்டாவது முறையாக குறைப்பதாக அறிவித்திருந்தது. இதனால், 6.25 சதவீதத்திலிருந்து 6 இன்னும் 25 அடிப்படை புள்ளிகள் குறைக்கப்பட்டன. இதனால் EMI சுமையை வைத்திருந்தவர்களுக்கு அதிலிருந்து கொஞ்சமாவது தொகை குறைந்தது. இதனால் வீட்டுக் கடன் மற்றும் வாகன கடன் வாங்கியவர்களுக்கு மட்டுமின்றி முதலீட்டாளர்களுக்கும் சாதகமான சூழலே அமைந்தது.
ஜூன் மாதம்:
2025ன் நடுவாண்டில், (ஜூன் மாதத்தில்) ரிசர்வ் வங்கி MPC கூட்டத்தில் எப்போ விகிதத்தை மேலும் 50 அடிப்படை புள்ளிகளை குறைத்து, 5.50 சதவீதமாக அறிவித்திருந்தது. இந்த ஆண்டுக்கான மிகப்பெரிய வட்டி குறைப்பாக எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இந்த சலுகையை வாகன கடன், தனிநபர் கடன், வீட்டுக்கடன் உள்ளிட்டவற்றை வாங்கியவர்கள் அனுபவித்தனர். இதுவரை குறைக்கப்பட்ட ரெப்போ விகிதத்திலேயே இது மிகவும் பயனுள்ளதாக பார்க்கப்பட்டது.
டிசம்பர் மாதம்:
2025ன் இறுதி ஆண்டு டிசம்பரில் ரிசர்வ் வங்கி நான்காவது முறையாக எப்போது விதத்தை குறைத்திருக்கிறது. முன்னர் குறைக்கப்பட்டதிலிருந்து, 5.25 சதவீதமாக குறைந்துள்ள எப்போ விகிதம் கடனாளிகளுக்கு பயன் அளிப்பதாக இருக்கிறது. இது ஆண்டின் இறுதியில் கடன் வாங்குபவர்களுக்கு நிம்மதி அளிக்கும் செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது. இந்த நான்கு ரெப்போ விகித குறைப்பினால், EMI தொகை மலிவாக இருப்பதோடு, கடன் சுமையும் ஓரளவு குறைந்துள்ளது.
ரெப்போ விகிதம் என்றால் என்ன?
Repo Rate - ரெப்போ விகிதம் என்பது, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) வணிக வங்கிகளுக்கு, கடன்களை வழங்கும் போது வசூலிக்கும் வட்டிவிகிதம் ஆகும். வங்கிகள், தங்களின் நிதி தேவைகளை பூர்த்தி செய்துகொள்ள ரிசர்வ் வங்கியிடம் கடன் வாங்குகையில், அரசுப்பத்திரங்களை அடமானமாக வைத்து பெறுவதாகும். இது, பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்தவும், மர்கெட்டில் பணப்புழகத்தை சீராக செயல்படுத்தவும் அனுமதிக்கிறது.
ரிசர்வ் வங்கியால் ரெப்போ விகிதம் குறைக்கப்படும் போது, வங்கிகளுக்கு மலிவான தொகை நிதியாக கிடைக்கிறது. இதனால், வங்கிகலும் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு குறைந்த வட்டி விகிதத்திலேயே கடன்களை வழங்குகின்றன. இது, சாதாரண மக்களுக்கு நன்மை பயக்கும் விஷயமாக இருக்கிறது.
