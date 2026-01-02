English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
2026ல் விலை ஏறும் பொருட்கள்! மொபைல் போன் to சிகரெட்-முழு லிஸ்ட் இதோ..

2026 Price Hike Expensive Things : 2026ஆம் ஆண்டு, பெரும் மாற்றத்திற்கான ஆண்டாக இருக்கிறது. இந்த ஆண்டில், பல்வேறு விலை மாற்றங்களும் ஏற்படுகின்றன. அப்படி ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 2, 2026, 09:46 AM IST
  • 2026ல் அதிகம் விலை ஏறும் பொருட்கள்
  • என்னென்ன தெரியுமா?
  • முழு விவரம்!

2026ல் விலை ஏறும் பொருட்கள்! மொபைல் போன் to சிகரெட்-முழு லிஸ்ட் இதோ..

2026 Price Hike Expensive Things : 2026 ஆம் ஆண்டு பலவித புது மாற்றங்களுடன் ஆரம்பித்துள்ளது. இந்த ஆண்டில், நாம் எதிர்பார்க்காத பல பொருட்கள் விலை உயர்ந்த இருப்பதாகவும் சில பொருட்களின் விலை குறைய இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. அப்படி எந்தெந்த பொருட்களை விலை மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் என்பது குறித்த விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம். 

ஜனவரியில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்! 

வாகனம் வாங்க திட்டமிடுபவர்களுக்கு ஜனவரியிலேயே அதிர்ச்சி காத்துள்ளது. காரணம் வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட போகும் உதிரி பாகங்களின் விலை உயர்வதால் வாகனங்களின் விலை உயரலாம் என கூறப்படுகிறது.

மாருதி சுசுகி, ஹுண்டாய், Audi என பல கார் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் தங்கள் வாகனங்களின் விலை உயர்வதாக அறிவித்திருக்கின்றன. அனைத்து மாடல் கார்களிலும் 2-3% விலை உயர்வு ஏற்படலாம் என கூறப்படுகிறது. 

மின்னணு சாதனங்களின் விளையும் இந்த ஆண்டு உயர இருக்கின்றன. உலகளாவிய சிப் பற்றாக்குறை தொடர்வதாலும், இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு கீழே சென்றுள்ளதாலும் இறக்குமதி செய்யப்படும் சாதனங்களின் விலையானது அதிகரித்து இருக்கிறது. இதனால் மடிக்கணினிகள், டேப்லெட்டுகள், மொபைல் போன்கள், தொலைக்காட்சிகள் உள்ளிட்ட சாதனங்களின் விலை 3-10% அதிகரிக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது. இதன் கூடவே அத்தியாவசியமாக இருக்கும் ஏசி, பிரிட்ஜ் உள்ளிட்டவற்றின் விலையும் உயர்கிறது.

ஓடிடி தளங்கள்:

திரைப்படங்கள் மட்டும் தொடர்களை ஸ்ட்ரீமிங் செய்யும் ஓடிடி தளங்களின் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் விலை உயரலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. கடந்தாண்டு ஆப்பிள் டிவி, disney+ hotstar, பீகாக், HBO Max, netflix உள்ளிட்ட தளங்கள்‌ தங்களின் சந்தா விலையை உயர்த்தின. 

எந்தெந்த பொருட்களின் விலை மாற்றம் ஏற்படலாம்?

மத்திய அரசின் வரி அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் CNG மற்றும் PNG வகை எரிவாயுக்களின் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. 

உயரும் சிகிரெட் விலை!

சிகரெட் உள்ளிட்ட புகையிலை பொருட்களுக்கு கூடுதல் வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி முதல் இந்த விலை மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கலாம். தற்போதைய 28% ஜிஎஸ்டி வரியானது 40 சதவீதமாக உயர இருக்கிறது. இதோடு, கூடுதல் கலால் வரியும் பிப்ரவரி 1ல் அமலுக்கு வர இருக்கிறது. இதனால், 18 ரூபாய் மதிப்பிருக்கும் சிகரெட்டுகள் 72 ரூபாய் ஆக உயருமாம்.

மேலும் படிக்க | 2026 அரசு விடுமுறைகள்: மேனேஜரிடம் திட்டு வாங்காமல் லாங் லீவ் எடுப்பது எப்படி? டிப்ஸ் இதோ..

மேலும் படிக்க | ரயில் கட்டணத்தில் தள்ளுபடி! ரயில்வே கொடுத்த பொங்கல் பரிசு..எப்படி பெறுவது?

Price hike2026 Expensive ThingsEssential ThingsPrice Changes

