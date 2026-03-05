தங்கம் வாங்குவோருக்கு முக்கிய தகவல்! தங்கம் எப்படி வாங்க வேண்டும்?

Gold : தங்கம் வாங்குவதில் இப்போதும் பலருக்கு குழப்பம் இருக்கிறது. 22 கேரட் வாங்க வேண்டுமா? அல்லது 24 கேரட் தங்கம் வாங்க வேண்டுமா?, இரண்டில் எது சிறந்தது? என்ற சந்தேகம் இருக்கிறது. ஆபரண தங்கம் என்றால் 22 கேரட், முதலீடு என்றால் 24 கேரட் தங்கம் சிறந்தது என்றாலும், உங்களின் பணத்திற்கு சரியான மதிப்பைப் பெற எந்த தங்கம் வாங்குவது நல்லது? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழக கலாச்சாரத்தில் தங்கம் என்பது வெறும் உலோகம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு பாதுகாப்பான முதலீடு மற்றும் கௌரவத்தின் அடையாளம். நகைக்கடைக்குச் செல்லும் போது கேரட் என்ற வார்த்தையை அடிக்கடி கேட்டிருப்போம். தங்கத்தின் தூய்மையை அளவிடும் இந்த கேரட் மதிப்பீடு, நாம் வாங்கும் நகையின் உறுதித்தன்மையையும் விலையையும் தீர்மானிக்கிறது. ஆபரணத் தங்கம் மற்றும் முதலீட்டுத் தங்கம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வித்தியாசங்களை இங்கே காண்போம்.
24 கேரட் தங்கம் என்றால் என்ன?
24 கேரட் தங்கம் என்பது 99.9% தூய்மையான தங்கம். இதில் மற்ற உலோகங்கள் எதுவும் கலக்கப்படுவதில்லை. மிக உயர்தரம் வாய்ந்தது. அதுமட்டுமல்லாமல், இது மிகவும் மென்மையானது மற்றும் வளையும் தன்மை கொண்டது. மென்மையாக இருப்பதால், இதைக் கொண்டு நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகள் கொண்ட ஆபரணங்களைச் செய்ய முடியாது. எனவே, இது பெரும்பாலும் தங்கக் காசுகள் மற்றும் பிஸ்கட் வடிவில் முதலீட்டிற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது.
22 கேரட் தங்கம்
ஆபரணத் தங்கம் என்று அழைக்கப்படும் 22 கேரட் தங்கத்தில் 91.6% தூய்மையான தங்கமும், மீதமுள்ள 8.4% தாமிரம், வெள்ளி அல்லது துத்தநாகம் போன்ற உலோகங்களும் கலக்கப்படுகின்றன. மற்ற உலோகங்கள் கலக்கப்படுவதால், நகைகள் செய்வதற்குத் தேவையான வலிமை இதற்குக் கிடைக்கிறது. கல் வைத்த நகைகள் மற்றும் சிக்கலான டிசைன்களைச் செய்ய 22 கேரட் மட்டுமே சிறந்தது. இதையே நாம் 916 ஹால்மார்க் தங்கம் என்று அழைக்கிறோம்.
எதை தேர்வு செய்வது?
நீங்கள் எதற்காகத் தங்கம் வாங்குகிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தே உங்கள் தேர்வு இருக்க வேண்டும். உங்களுக்கு நகை அணியும் எண்ணம் இல்லை, பிற்காலத்தில் விற்று லாபம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் 24 கேரட் தங்கக் காசுகள் வாங்குவது சிறந்தது. இதில் செய்கூலி, சேதாரம் குறைவு. திருமணங்கள் அல்லது விசேஷங்களுக்கு நகை அணிவதற்காக வாங்குகிறீர்கள் என்றால் 22 கேரட் மட்டுமே ஒரே வழி.
விலை வித்தியாசம் எவ்வளவு?
24 கேரட் தங்கம் அதன் தூய்மை காரணமாக 22 கேரட்டை விட விலை அதிகமாக இருக்கும். தினசரி செய்திகளில் வரும் தங்க விலையில் ஆபரணத் தங்கம் மற்றும் சுத்தத் தங்கம் என தனித்தனியாக விலை குறிப்பிடப்படுவதை கவனித்து வாங்குவது அவசியம். ஆபரணமாக வாங்கும் போது எப்போதும் HUID முத்திரை கொண்ட 22 கேரட் 916 நகைகளைத் தேர்வு செய்யுங்கள். கற்கள் பதித்த நகைகளை வாங்கும் போது, கற்களின் எடைக்கு தங்கத்தின் விலை கொடுக்கிறோமா என்பதைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள். கற்களின் எடையைக் கழித்துவிட்டு தங்கத்திற்கு மட்டும் பணம் செலுத்துவதே புத்திசாலித்தனம்.
முதலீட்டாளர்கள் கவனத்திற்கு
முதலீடு செய்பவர்கள் 'தங்கப் பத்திரங்கள்' அல்லது 24 கேரட் நாணயங்களைத் தேர்வு செய்வது அதிக லாபம் தரும். ஆபரணத் தங்கத்தை முதலீட்டாளர்கள் வாங்க வேண்டாம்.
