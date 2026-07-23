/மாதம் ரூ.4 லட்சம் சம்பாதிக்கும் 26 வயது இளைஞர்! இந்தியாவை விட்டு செல்ல விரும்புகிறார்- ஏன்?

இந்தியாவில் வசித்துக்கொண்டு, வெளிநாட்டு நிறுவனத்திற்கு வீட்டிலிருந்தே பணியாற்றி மாதம் சுமார் 4 லட்சம் சம்பாதிக்கும் 26 வயது இளைஞர் ஒருவர், இந்தியாவை விட்டு வெளியேற விரும்புவதாக தெரிவித்துள்ளார். இப்போது இருக்கும் வசதியான வாழ்க்கையையும் தாண்டி, ஆஸ்திரேலியாவில் குடியேற விரும்புவதாக அவர் தெரிவித்திருப்பது இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளார்.
டேனியல் (Daniel) என்ற அந்த இளைஞர், 'ஃபிக்ஸ் யுவர் ஃபைனான்ஸ்' (Fix Your Finance) என்ற நிகழ்ச்சியில் தனிநபர் நிதி ஆலோசகர் அன்ஷுமான் சர்மாவிடம் (Anshuman Sharma) தனது நிதி மேலாண்மை குறித்து ஆலோசனை கேட்கும்போது இந்தத் தகவலைப் பகிர்ந்து கொண்டார். இந்தியாவில் செல்வத்தைச் சேர்ப்பதை விட, சிறந்த வாழ்க்கைத் தரத்திற்காக வெளிநாட்டிற்குச் செல்வதே தனது நீண்டகால இலக்கு என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
"என்னிடம் அதிக பணம் உள்ளது, அதை வைத்து என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை" என தனது நிதி நிலைமை குறித்துப் பேசிய டேனியல், தான் ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனத்திற்காக தொலைதூரத்தில் இருந்து பணியாற்றி வருவதாகவும், யூரோவில் ஊதியம் பெறுவதாகவும் கூறினார். "நான் வீட்டில் இருந்தே பணியாற்றுகிறேன். தற்போது மாதம் சுமார் 3,700 யூரோக்கள் சம்பாதிக்கிறேன். இப்போது உள்ள பிரச்சனை என்னவென்றால், என்னிடம் அதிக பணம் உள்ளது, அதை என்ன செய்வதென்று எனக்குத் தெரியவில்லை" என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
தற்போதைய தகவலின்படி, அவரது மாத வருமானம் தோராயமாக 4 லட்சமாகும். அதில் அவர் மாதம் 1.20 லட்சம் வரை செலவு செய்கிறார். மீதமுள்ள கணிசமான சேமிப்புத் தொகையை ஆஸ்திரேலியாவிற்குச் செல்வதற்காகச் சேர்த்து வைப்பதாகக் கூறிய அவர், இந்த ஆண்டின் இறுதியில் நிரந்தரக் குடியுரிமைக்கு (PR) விண்ணப்பிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
இதைக் கேட்ட நிதி ஆலோசகர் அன்ஷுமான் சர்மா, ஆஸ்திரேலியா PR விண்ணப்பத்திற்கான செலவுகளுக்காகத் தொடர் வைப்புத்தொகை (RD) மூலம் மாதம் 1.5 லட்சம் சேமிக்கத் தொடங்குமாறு அறிவுறுத்தினார். இதன் மூலம் அடுத்த 7 மாதங்களில் விண்ணப்பத்திற்குத் தேவையான நிதி சேர்ந்துவிடும் என்றார். தொடர்ந்து, ஆஸ்திரேலியா சென்ற பிறகும் அதே தொலைதூர வேலையைத்தான் செய்யப்போகிறாரா என்று வினவிய சர்மா, "அப்படியென்றால் வேலைக்காக இல்லையெனில், நீங்கள் ஏன் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு மாற விரும்புகிறீர்கள்?" என்று அவரது நோக்கத்தைப் பற்றிக் கேட்டார்.
இந்தக் கேள்விக்குப் பதிலளித்த டேனியல், இந்த முடிவு தனது தொழில் அல்லது சம்பளம் தொடர்பானது அல்ல என்றும், மாறாக இந்தியாவின் எதிர்காலம் மற்றும் தனது குடும்பத்திற்குத் தேவையான வாழ்க்கைத் தரம் குறித்த கவலைகளாலேயே உந்தப்பட்டது என்றும் கூறினார். "இந்தியாவில் யார் இருக்க விரும்புகிறார்கள்? காரணம், நமது நாடு செல்லும் பாதையைப் பார்க்கும்போது, எனக்கு இங்கு எந்த நம்பிக்கையும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. அதனால் நான் பெறப்போகும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் அமைந்திருக்க வேண்டும் என விரும்புகிறேன்" என்று வெளிப்படையாகத் தெரிவித்தார்.
டேனியேலின் கருத்துக்குப் பதிலளித்த ஆலோசகர் அன்ஷுமான் சர்மா, இந்த உரையாடல் பல இந்திய இளைஞர்களின் கவலைகளைப் பிரதிபலிப்பதாகக் கூறினார். அத்துடன் இளைஞர்கள் வெளிநாடுகளுக்குச் செல்ல விரும்புவதற்கான சில காரணங்களையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
"நமது பெட்ரோல் தரம் மோசமடைந்துள்ளது, வரி விதிப்பு மிகவும் அதிகமாக உள்ளது. மாணவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் படிக்கிறார்கள், ஆனால் தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன. அதனால் தான் என் தலைமுறையைச் சேர்ந்த பலரும் இந்தியாவை விட்டு வெளியேற விரும்புகிறார்கள். இது ஒரு பெரிய நோயாக உருவெடுத்து வருகிறது" என்று தெரிவித்தார்.