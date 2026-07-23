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மாதம் ரூ.4 லட்சம் சம்பாதிக்கும் 26 வயது இளைஞர்! இந்தியாவை விட்டு செல்ல விரும்புகிறார்- ஏன்?

மாதம் 4 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கும் 26 வயது இளைஞர்கள் இந்தியாவை விட்டு வெளியேற விரும்புவதாக கூறும் வீடியோ வைரலாகியுள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 23, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:22 PM IST
மாதம் ரூ.4 லட்சம் சம்பாதிக்கும் 26 வயது இளைஞர்! இந்தியாவை விட்டு செல்ல விரும்புகிறார்- ஏன்?
Image Credit: Personal Finance

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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