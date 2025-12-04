English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO ஊதிய உச்சவரம்பு, EPS மாத ஓவூதியத்தில் ஏற்றம்... நாடாளுமன்றத்தில் 3 முக்கிய அப்டேட்ஸ்

EPFO ஊதிய உச்சவரம்பு, EPS மாத ஓவூதியத்தில் ஏற்றம்... நாடாளுமன்றத்தில் 3 முக்கிய அப்டேட்ஸ்

EPFO Latest News: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு 3 முக்கிய அப்டேட்கள் கிடைத்துள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 4, 2025, 11:37 AM IST
  • ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்படுமா?
  • குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் உயருமா?
  • மத்திய அரசு கூறியது என்ன?

EPS Pension, EPFO Wage Ceiling Hike: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான சில முக்கிய செய்திகள் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் கிடைத்துள்ளன. ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்குமா? குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை உயர்த்துமா அரசு? உயர் ஓய்வூதியத்தின் சமீபத்திய நிலை என்ன? இவற்றை பற்றி நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் கிடைத்த பதில்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்

திங்கட்கிழமை தொடங்கிய நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரில், ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி மற்றும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS-95) கீழ் ஊதிய உச்சவரம்பு மற்றும் ஓய்வூதியம் தொடர்பான விதிகள் குறித்து உறுப்பினர்கள் கேள்விகளை எழுப்பினர். தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் மன்சுக் மண்டவியாவிடம், EPF ஊதிய உச்சவரம்பை ரூ.15,000 லிருந்து ரூ.30,000 ஆக உயர்த்த மத்திய அரசு ஏதேனும் திட்டம் உள்ளதா என்று கேட்கப்பட்டது. அதிக ஊதியத்தில் ஓய்வூதியம் மற்றும் 1995 ஆம் ஆண்டின் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரிப்பது குறித்த திட்டங்கள் குறித்தும் கேள்விகள் முன்வைக்கப்படன.

அரசாங்கம் எழுத்துப்பூர்வ அளித்த பதில்:

- ரூ.15,000 வரை ஊதியம் பெறும் EPFO-வில் பதிவுசெய்யப்பட்ட நிறுவனத்தின் அனைத்து ஊழியர்களும் கட்டாயமாக இபிஎஃப் -இன் கீழ் கவர் செய்யப்பட வேண்டும்.

- EPFO-வின் கீழ் காப்பீட்டிற்கான ஊதிய உச்சவரம்பை உயர்த்துவது விரிவான பங்குதாரர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் செய்யப்படுகிறது.

- சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2020 இன் படி, கிக் தொழிலாளர்கள் மற்றும் சாலையோரத் தொழிலாளர்களுக்கு ஆயுள் மற்றும் ஊனமுற்றோர் காப்பீடு, விபத்து காப்பீடு, சுகாதாரம் மற்றும் மகப்பேறு சலுகைகள், முதியோர் பாதுகாப்பு போன்ற விஷயங்களில் சமூகப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்கான ஏற்பாடுகள் உள்ளன.

Higher Pension: உயர் ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா?

உயர் ஊதியத்தில் EPF ஓய்வூதியத்தை நிர்ணயித்தல் மற்றும் வழங்குதல் தொடர்பான விஷயத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை காலக்கெடுவிற்குள் செயல்படுத்துவது குறித்தும், EPF இன் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க ஏதேனும் திட்டங்கள் உள்ளதா என்பது குறித்தும் மக்களவை உறுப்பினர்கள் அரசாங்கத்திடம் விவரங்களைக் கேட்டனர். 04.11.2022 தேதியிட்ட மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பில் உள்ள வழிமுறைகளை காலக்கெடுவிற்குள் செயல்படுத்த EPFO ​​தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளதாக அரசாங்கம் பதிலளித்தது.

- ஜூலை 11, 2023 அன்று கூட்டு விருப்பங்களை சரிபார்ப்பதற்காக ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களிடமிருந்து 17.49 லட்சம் விண்ணப்பங்கள் ஆன்லைனில் பெறப்ப்பட்டுள்ளன. இதில், ஜனவரி 31, 2025 அன்று நிறுவனங்கள் சுமார் 15.24 லட்சம் விண்ணப்பங்களை EPFO-க்கு அனுப்பின.

- EPFO-வில் பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களில் கிட்டத்தட்ட 99 சதவீதம் நவம்பர் 24, 2025 அன்று டிஸ்போஸ் செய்யப்பட்டுள்ளன.

- மொத்தம் 4,27,308 கோரிக்கை கடிதங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன, அவற்றில் 34,060 வழக்குகள் தகுதியற்றவையாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

- சுமார் 2,33,303 விண்ணப்பதாரர்கள் கோரிக்கைத் தொகையை டெபாசிட் செய்துள்ளனர். இதில் 96,274 பேர் தொடர்ந்து பணியில் உள்ளனர், 1,37,029 பேர் ஏற்கனவே ஓய்வு பெற்றுள்ளனர்.

- 1,24,457 ஓய்வு பெற்ற விண்ணப்பதாரர்களுக்கு PPOக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 12,572 PPOக்கள் இறுதி செய்யப்படும் நிலையில் உள்ளன.

EPS-95 இன் கீழ் விதிகளை இயற்றுதல்

விகிதாச்சார அடிப்படையில் ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான கேள்விக்கு, பணியாளர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் பத்தி 12 இல் இந்த ஏற்பாடு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும், ஊதிய உச்சவரம்புக்குட்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அதிக ஊதியம் பெறுபவர்கள் என இரு பிரிவில் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்களையும் சமமாக நடத்துவதாகவும் அரசாங்கம் கூறியது.

அரசாங்கம் தனது பதிலில் பின்வரும் விவரங்கலையும் அளித்தத்து:

- பணியாளர் ஓய்வூதிய நிதியின் கார்பஸ், நிறுவனத்தின் ஊதியத்தில் 8.33 சதவீத பங்களிப்பையும், மாதத்திற்கு ரூ.15,000 வரை ஊதியத்தில் 1.16 சதவீத பட்ஜெட் ஆதரவு மூலம் மத்திய அரசின் பங்களிப்பையும் கொண்டுள்ளது.

- EPS 1995 இன் பத்தி 32 இன் கீழ் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டபடி இந்த நிதி ஆண்டுதோறும் மதிப்பிடப்படுகிறது - மேலும் மார்ச் 31, 2019 நிலவரப்படி நிதியின் மதிப்பீட்டின்படி, ஒரு கணக்கியல் பற்றாக்குறை உள்ளது.

Minimum Monthly Pension: குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம்

EPS-95 இன் கீழ் குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை மாதத்திற்கு 1,000 லிருந்து 7,500 ஆக உயர்த்துவதற்கான அரசாங்கத்தின் திட்டங்கள் குறித்தும் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன. அதற்கு தொழிலாளர் அமைச்சகம் இவ்வாறு பதிலளித்தது:

- EPS 1995 இன் கீழ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பட்ஜெட் ஆதரவின் மூலம் அரசாங்கம் மாதத்திற்கு ரூ.1,000 குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது. இது ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்புக்கு (EPFO) ஆண்டுதோறும் EPS க்கு வழங்கப்படும் ஊதியத்தில் 1.16 சதவீத பட்ஜெட் ஆதரவிற்கு கூடுதலாக வழங்கப்படுகின்றது.

"EPS-95 திட்டத்தின் கீழ் தொழிலாளர்களுக்கு அதிகபட்ச சலுகைகளை உறுதி செய்வதற்கு இந்திய அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது. அந்தந்த நிதிகளின் ஆரோக்கியத்தையும் அதன் மீதான எதிர்கால பொறுப்புகளையும் முறையாகக் கருத்தில் கொள்கிறது" என்று தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் பதில் கூறுகிறது.

Wage Ceiling Hike: ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்படுமா?

ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்படுமா என்பது பற்றிய கேள்வியை நாடாளுமன்றத்தில் எம்பி பென்னி பெஹனன் எழுப்பினார். இதற்கு பதிலளித்த மன்சுக் மண்டவியா EPF சம்பள வரம்பை உயர்த்துவதற்கான முடிவை உடனடியாக எடுக்க முடியாது என்று கூறினார். 

இந்த முடிவை எடுக்க தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் தொழில் அமைப்புகள் போன்ற அனைத்து தொடர்புடைய பங்குதாரர்களுடனும் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும் என அவர் தெரிவித்தார். சம்பள வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டால், ஊழியர்களின் கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் குறையும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனினும், PF க்கு ஒதுக்கப்படும் தொகை அதிகமாகும்

மேலும் படிக்க | EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்? தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் கிடைத்த முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | EPFO 3.0: ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசு? ATM -இல் பணம் எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கும்?

