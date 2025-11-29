8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும் முன் 3 முறை அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி: சம்பளம் எகிறும்

8th Pay Commission DA Hike: மத்திய அரசு இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டது. இந்த மாத தொடக்கத்தில், குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டார்கள். 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி பற்றிய ஆர்வம்
8வது ஊதியக்குழு தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க சுமார் 18 மாதங்கள் ஆகும் என கூறப்படுகின்றது. 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 2025 உடன் நிறைவடைகின்றன. 10 ஆண்டு விதி படி, 8வது ஊதியக்குழு 2026 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். ஆனால், உண்மையான அமலாக்கம் 18 மாதங்கள் கழித்துதான் நடக்கும் என தெரிகிறது. இந்த இடைபட்ட காலத்தில் அகவிலைப்படிக்கு என்ன ஆகும்? டிஏ 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அதிகரிக்குமா? 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளை நிறைவடைந்தவுடன் அகவிலைப்படி திருத்தமும் நின்று விடுமா? 8வது ஊதியக்குழுவில் அகவிலைப்படி எப்படி அதிகரிக்கும்? இப்படி பல கேள்விகள் உள்ளன.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
8வது ஊதியக் குழுவிற்கு முன் அகவிலைப்படி (DA) அதிகரிக்கப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில் மிகுந்த உற்சாகம் நிலவுகிறது. தற்போதைய விதிகளின்படி, நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டை (CPI-IW) அடிப்படையாகக் கொண்டு அகவிலைப்படி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இது பொதுவாக ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில், ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை புதுப்பிக்கப்படுகிறது. பணவீக்கத்தில் சமீபத்திய ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வு ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, 8வது ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு அகவிலைப்படி மூன்று மடங்கு அதிகரிக்கப்படலாம் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அகவிலைப்படி எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது?
மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு, பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தைக் குறைக்க அகவிலைப்படி அளிக்கப்படுகின்றது. இது தொழிலாளர் பணியகத்தால் வெளியிடப்படும் நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (தொழில்துறை தொழிலாளர்கள்) தரவுகளின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. சந்தையில் உணவுப் பொருட்கள், பெட்ரோல், டீசல், வாழ்க்கைச் செலவுகள் மற்றும் பிற அத்தியாவசிய சேவைகளின் விலைகள் உயரும்போது, CPI அதிகரிக்கிறது, அதற்கேற்ப அகவிலைப்படி அதிகரிக்கிறது.
8வது ஊதியக் குழுவிற்கு முன் அகவிலைப்படி அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதா?
கடந்த சில மாதங்களாக பணவீக்க புள்ளிவிவரங்களில் காணப்படும் உயர்வு தொடர வாய்ப்புள்ளது. பெட்ரோல் மற்றும் டீசல், சமையல் எரிவாயு, பால், பருப்பு வகைகள், காய்கறிகள் மற்றும் பிற அன்றாடத் தேவைகளின் விலைகள் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன. பணவீக்கமும் கட்டுப்படுத்தப்படாமல் இருப்பதால், ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க 8வது ஊதியக் குழுவிற்கு முன்பு அரசாங்கம் அகவிலைப்படியை வழக்கம் போல் 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று அரசாங்க வட்டாரங்களும் பொருளாதார நிபுணர்களும் கூறுகிறார்கள்.
Salary Hike: அகவிலைப்படி உயர்வு சம்பள உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும்
அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு ஊழியர்களின் மொத்த சம்பளத்தை நேரடியாகப் பாதிக்கும். அகவிலைப்படி சதவீதம் அதிகமாக இருந்தால், அடிப்படை சம்பளத்தில் சேர்க்கப்படும் தொகை அதிகமாகும். இது மாதாந்திர சம்பளத்தை அதிகரிக்கும். இதனால் அன்றாடத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கு அதிக தொகை கையில் இருக்கும்.
அதிகரித்த வருமானம் குழந்தைகளின் கல்வி, சுகாதாரச் செலவுகள், வீட்டு வாடகை மற்றும் பிற அத்தியாவசியச் செலவுகளின் சுமையைக் குறைக்கும். மேலும், இது சந்தையில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், ஏனெனில் மக்களிடம் அதிக பணம் இருக்கும். இது அவர்களின் செலவின சக்தியை அதிகரிக்கும், இதனால் நாட்டின் பொருளாதாரம் மேம்படும். இந்த வழியில், அகவிலைப்படி உயர்வு ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் நாட்டின் முழு பொருளாதாரத்திற்கும் பயனளிக்கும்.
அதிகரித்த சம்பளம் எப்போது கிடைக்கும்?
ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அகவிலைப்படி திருத்தப்படுவதால், 7வது ஊதியக்குழுவிற்கும் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கும் இடையிலான 18 மாத காலத்தில் மூன்று அகவிலைப்படி உயர்வுகள் இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது. ஜூலை 2025 இல் அகவிலைப்படி 58% ஆக உள்ளது. சமீபத்தில் திருத்தங்களின் அடிப்படியில், இந்த மூன்று முறையும் அகவிலைப்படி சராசரியாக 3% அதிகரித்தால், அடுத்த 18 மாதங்களில் அகவிலைப்படி முறையே 61%, 64% மற்றும் 67% ஆக உயரக்கூடும்.
DA Merger: அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படும்
ஒவ்வொரு முறையும் அகவிலைப்படி உயர்வு சம்பளத்தை அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கும். 8வது ஊதியக்குழுவின் முழுமையான அமலாக்கத்தின் போது மொத்த அகவிலைப்படியும் அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படும். இது ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படும்.
DA Hike: டிஏ உயர்வால் நிதி நிலை உயரும்
இந்த வகையில் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வருவதற்கு முன் 3 முறை டிஏ உயர்வு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதன் மூலம் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் நிதி நிலை உயர்ந்து அவர்கள் பொருளாதார ரீதியாக அடுத்த நிலைக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.
