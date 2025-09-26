English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மோடி அரசின் 3 பரிசுகள்: தீபாவளி போனஸ், டிஏ உயர்வு, 8வது ஊதியக்குழு... காத்திருக்கும் அரசு ஊழியர்கள்

Central Government Employees News: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? உங்களுக்கு அட்டகாசமான ஒரு அப்டேட் உள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 26, 2025, 04:39 PM IST
  • மத்திய அரசின் கவனம் தற்போது மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மீது உள்ளது.
  • ஊழியர்களுக்கு பண்டிகை கால நற்செய்திகளை வழங்க அரசாங்கம் தயாராகி வருகிறது.
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 3 தீபாவளி பரிசுகள் கிடைக்கும்.

Central Government Employees Latest News: இந்தியாவில் அனைவரும் தீபாவளி பண்டிகைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே தான் வாக்களித்தது போல, ஜிஎஸ்டி விகிதங்களை குறைத்து, பொது மக்களுக்கான தீபாவளி பரிசை பிரதமர் மோடி வழங்கிவிட்டார். செப்டம்பர் 22 முதல், மத்திய அரசு புதிய ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்களை செயல்படுத்தியது. இதன் மூலம் சுமார் 370 பொருட்களின் விலைகள் குறைந்துள்ளன. 

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மீது கவனம்

மத்திய அரசின் கவனம் தற்போது மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மீது உள்ளது. தீபாவளி நெருங்கி வருவதால், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பண்டிகை கால நற்செய்திகளை வழங்க அரசாங்கம் தயாராகி வருகிறது.

Diwali Gift: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 3 தீபாவளி பரிசுகள்

தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னதாக, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக்குழு, அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு மற்றும் தீபாவளி போனஸ் ஆகிய 3 பரிசுகளை பெறக்கூடும் என்று அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் குடிமக்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் இருவரையும் ஆதரிப்பதில் அரசாங்கத்தின் உறுதிப்பாட்டை பிரதிபலிக்கின்றன. இது இந்த பண்டிகை காலத்தை இன்னும் பிரகாசமாக்குகிறது.

8th Pay Commission: 8வது ஊதியக் குழுவின் உருவாக்கம்

8வது ஊதியக்குழு மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களை கணிசமாக அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் 8வது சம்பள ஆணையத்தை அமைப்பதற்கு ஒப்புதல் அளித்தது. 10 ஆண்டு இடைவெளி என்ற கணக்கில் 8வது சம்பள ஆணையம் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். எனினும், இதற்கான பணிகள் மந்தமான நிலையில் உள்ளதால், இதன் அமலாக்கம் தாமதமாகலாம் என கூறப்படுகின்றது.

ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் உருவாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். இது அவர்களின் அடிப்படை ஊதியம், அலவன்சுகள் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் உயர்வை கொண்டுவரும். தீபாவளிக்கு முன்னதாக. ToR தொடர்பான அறிவிப்பு மற்றும் 8வது சம்பள ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என்று ஊழியர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள்.

DA Hike: டிஏ உயர்வு

ஜூலை 2025 -க்கான அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) அதிகரிப்பு பற்றிய அறிவிப்பு இன்னும் வரவில்லை. இது தீபாவளிக்கு முன்னதாக வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், ஜனவரி 1, 2025 முதல், ஆண்டின் முதல் அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு அமலுக்கு வந்தது. அப்போது அகவிலைப்படி 53 சதவீதத்திலிருந்து 55 சதவீதமாக உயர்ந்தது. இப்போது இது 3% அதிகரித்து 58% ஆக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில், திரிபுரா அரசு மாநில அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் இரண்டிலும் 3 சதவீத உயர்வை அறிவித்துள்ளது. இது அக்டோபர் 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

Diwali Bonus: தீபாவளி போனஸ்

ஊழியர்கள் நிதி நெருக்கடி இல்லாமல் தீபாவளியைக் கொண்டாட உதவும் வகையில், அக்டோபர் மாதத்தில் வழக்கமாக உற்பத்தித்திறன் இணைக்கப்பட்ட போனஸ் (PLB) மற்றும் தற்காலிக போனஸ்களை அரசாங்கம் அறிவிப்பது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தீபாவளி போனஸ் அறிவிப்புக்காக காத்திருக்கிறார்கள். இது பண்டிகை கால செலவுகளை சமாளிக்க அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். சமீபத்தில், இந்திய ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு 78 நாள் ஊதியத்தை தீபாவளி போனஸாக வழங்க பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது. அடுத்ததாக பிற துறைகளில் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களும் தீபாவளி போனஸ் அறிவிப்புக்காக காத்திருக்கிறார்கள்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Central government employeesDiwali BonusDA hike8th Pay CommissionBonus

