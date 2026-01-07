ரயில் பயணிகளுக்கு 3 குட் நியூஸ் கொடுத்த மத்திய அரசு! டிக்கெட் புக்கிங், சிறப்பு ரயில் அப்டேட்

Railway Announcement: இந்தியாவில் நாள்தோறும் கோடிக்கணக்கானோர் ரயில் பயணம் செய்கின்றனர். நாட்டின் மிக முக்கிய பொதுப்போக்குவரத்தாகவும் ரயில் இருக்கிறது. இதனைக் கருத்தில் கொண்டு ரயில் பயணிகளின் தேவையையும், அவர்களுக்கான பயண சேவையையும் அதிகரிக்கும் வகையில், மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகளை இன்று வெளியிட்டுள்ளது. ரயில் டிக்கெட் புக்கிங்கில் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ள ரயில்வே துறை, சிறப்பு ரயில் இயக்கம் மற்றும் பொதுப்பெட்டிகளின் தயாரிப்பு எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க உள்ளதாகவும் அறிவித்துள்ளது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்.
ரயில்வே துறை அறிவிப்பு
மத்திய ரயில்வே இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், பொது மற்றும் ஏசி இல்லாத ரயில் பெட்டிகளின் உற்பத்தியை மத்திய அரசு
அதிகரிக்க உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. ரயில்வே அமைச்சகம் தனது உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சேவைகளை நவீனப்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, பொது மக்களின் பயணத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் வசதியான, பாதுகாப்பான மற்றும் குறைந்த கட்டணத்திலான பயணத்தை உறுதி செய்வதே மத்திய அரசின் முக்கிய நோக்கம் என்றும் தெரிவித்துள்ளது.
நவீன ரயில் பெட்டிகள் உற்பத்தியில் சாதனை
சாமானிய பயணிகளின் வசதிக்காக நவீன வசதிகளுடன் கூடிய பொது மற்றும் ஏசி இல்லாத பெட்டிகளின் உற்பத்தியில் ரயில்வே சாதனை படைத்துள்ளது.
2025–26 நிதியாண்டு: நடப்பு நிதியாண்டில் 4,838 புதிய எல்.எச்.பி பொது மற்றும் ஏசி இல்லாத பெட்டிகளைத் தயாரிக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
2026–27 நிதியாண்டு: அடுத்த நிதியாண்டில் 4,802 நவீன பெட்டிகளைத் தயாரிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு ரயில்கள்
பண்டிகைக் கால நெரிசலைச் சமாளிக்க 2025-ஆம் ஆண்டில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் 43,000-க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு ரயில் பயணங்கள் இயக்கப்பட்டன. மகா கும்பமேளா, கோடைகாலம் மற்றும் சத் பூஜைக்கு அதிகப்படியான ரயில்கள் இயக்கப்பட்டன. மேலும், புது தில்லி ரயில் நிலையத்தைப் போலவே நாடு முழுவதும் 76 முக்கிய நிலையங்களில் பயணிகள் தங்கும் பகுதிகள் உருவாக்கப்படவுள்ளன.
டிக்கெட் முன்பதிவில் வெளிப்படைத்தன்மை
உண்மையான பயணிகள் டிக்கெட் பெறுவதை உறுதி செய்ய மத்திய அரசு 'ஆதார் சரிபார்ப்பு' முறையைப் பலப்படுத்தியுள்ளது. ஆதார் சரிபார்ப்பு செய்த பயனர்கள் மட்டுமே தற்போது 'தட்கல்' டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியும். முறைகேடாகச் செயல்பட்ட சுமார் 5.73 கோடி சந்தேகத்திற்குரிய IRCTC கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் ரயில்வேத்துறை இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.
ரயில்களில் பயணிகளின் பாதுகாப்பு
பாதுகாப்பிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மூன்று மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டு, நடப்பு ஆண்டில் ரூ. 1,16,470 கோடியாக உள்ளது. இதன் விளைவாக, ரயில் விபத்துகளின் எண்ணிக்கை பெருமளவு குறைந்துள்ளது. மேலும், குறைந்த கட்டணத்தில் உயர்தர வசதிகளை வழங்கும் அமிர்த் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் எண்ணிக்கை 30 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. பிராந்திய இணைப்பை வலுப்படுத்த புஜ்-அகமதாபாத் மற்றும் ஜெயநகர்-பாட்னா இடையே நமோ பாரத் (Namo Bharat) விரைவு ரயில் சேவைகளும் தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ளன என்று மத்திய அரசு விளக்கமளித்துள்ளது.
மேலும் படிக்க | மொத்தமா போச்சு! மெட்ரோ பயண அட்டை தொலைந்து போய்விட்டதா? அவ்வளவு தான்
மேலும் படிக்க | எழும்பூரில் ரயில்கள் நிற்காது! ரயில்வே சேவையில் முக்கிய மாற்றம்.. வெளியான அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ