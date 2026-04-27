மே மாதம் அரசு ஊழியர்களுக்கு 3 குட் நியூஸ்: டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு, டிஏ அரியர்

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த நல்ல செய்தி சமீபத்தில் வெளிவந்தது. மத்திய அரசு அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தை 2% அதிகரித்து அதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டது. இதைத் தொடர்ந்து தற்போது அகவிலைப்படி 58% -இலிருந்து 60% ஆக அதிகரித்துள்ளது.
அகவிலைப்படி உயர்வு எப்போது நடைமுறைக்கு வரும்?
மத்திய அரசு 1.18 கோடிக்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரண (DR) உயர்வை அறிவித்துள்ளது. அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தில் (Dearness Relief) 2% உயர்வுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இந்தச் சலுகை எப்போது நடைமுறைக்கு வரும் என்பதே தற்போது எழுந்துள்ள முக்கியக் கேள்வியாக உள்ளது. இந்த உயர்வு ஏப்ரல் 2026 மாதத்திற்கான சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் பிரதிபலிக்குமா? இது ஜனவரி 2026 முதலே நடைமுறைக்கு வருவதாக கருதப்படுமா? இவற்றை பற்றி இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
டிஏ உயர்வு எந்த மாத சம்பளத்துடன் வரும்?
இந்த 2% அகவிலைப்படி உயர்வு எந்த மாதச் சம்பளத்துடன் சேர்க்கப்படும்? ஏப்ரல் மாத சம்பளத்துடன் சேர்க்கப்பட்டு மே மாதம் அளிக்கப்படுமா? அல்லது, மே மாத சம்பளத்துடன் சேர்க்கப்பட்டு ஜூன் மாதம் அளிக்கப்படுமா? உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி (DA) ஏப்ரல் மாதச் சம்பளத்திலேயே சேர்க்கப்படும் என்று மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர்.
இருப்பினும், இதில் ஒருவித நிச்சயமற்ற தன்மையும் நிலவி வருகிறது. மத்திய அரசு ஊழியர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 'அகில இந்திய NPS ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பு' (AI-NPS-EF) சுட்டிக்காட்டியுள்ளபடி, அகவிலைப்படி உயர்வு ஏப்ரல் 18-ஆம் தேதியன்றுதான் அறிவிக்கப்பட்டது. எனவே, ஏப்ரல் மாதச் சம்பளத்தைப் பட்டுவாடா செய்வதற்கான பணிகள் அதற்குள்ளாகவே தொடங்கியிருக்கக்கூடும்.
ஆகவே, உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படித் தொகை இந்த மாதச் சம்பளத்திலேயே சேர்க்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவாகவே தென்படுவதாக சில வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த 2% அகவிலைப்படி உயர்வு மே 2026 மாதச் சம்பளத்தில்தான் பிரதிபலிப்பதற்கான வாய்ப்புகளே அதிகம் உள்ளன என அந்த ஊழியர் அமைப்பு கூறியுள்ளது. அதேபோன்று, ஓய்வூதியதாரர்களும் மே மாத ஓய்வூதியத்தில் உயர்த்தப்பட்ட அகவிலை நிவாரணத்தைப் (DR) பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
டிஏ அரியர் தொகை
குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், மே மாதத்தில் பெறப்படும் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத் தொகையில், ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வரையிலான நான்கு மாதங்களுக்கான டிஏ அரியர் (DA Arrears) தொகையும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கக்கூடும். இதனால் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்குக் கணிசமான கூடுதல் தொகை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண உயர்வு அறிவிக்கப்படுவதில் ஏற்பட்ட தாமதம் குறித்துப் பல்வேறு யூகங்கள் நிலவி வருகின்றன. கொள்கை ரீதியான மாற்றங்கள் எவையும் இல்லாத நிலையில், நிர்வாக நடைமுறைகள் மற்றும் ஆவணப் பணிகள் சார்ந்த தாமதங்களே இதற்கு முக்கியக் காரணமாக இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. அல்லது, 8-வது ஊதியக் குழுவை அமைப்பதற்கான ஆயத்தப் பணிகள் மற்றும் பல்வேறு நிலைகளிலான நிர்வாக ஒருங்கிணைப்புப் பணிகள் காரணமாகவும் இந்த அறிவிப்பு தாமதமாகியிருக்கலாம் என்றும் கருதப்படுகிறது.
மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவு
காரணம் எதுவாக இருப்பினும், பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான காலகட்டத்திற்கு அகவிலைப்படியை 2% உயர்த்துவது என முடிவெடுக்கப்பட்டது. இந்த முடிவின் மூலம், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 58 சதவீதத்திலிருந்து 60 சதவீதமாக உயரும். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணமும் (DR) 58 சதவீதத்திலிருந்து 60 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில், இந்த உயர்வுக்கு அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
2% அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கணிசமான சம்பள உயர்வை அளிக்கும். ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியமும் ஏற்றம் காணும். சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என்பதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
- ஒரு மத்திய அரசு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியம் ₹50,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம்.
- டிஏ 2% உயர்ந்தால், அவரது மாத ஊதியம் நேரடியாக ₹1,000 அதிகரிக்கும்.
- ஆண்டுக்கு தோராயமாக, ரூ,12,000 உயர்வு இருக்கும்.
மேலும் சில உதாரணங்கள்:
- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.20,000: சம்பளம் ரூ.31,600 இலிருந்து ரூ.32,000 ஆக அதிகரிக்கும்.
- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.40,000: சம்பளம் ரூ.63,200க்கு -இலிருந்து ரூ.64,000 ஆக அதிகரிக்கும்.
மே மாதம் 3 குட் நியூஸ்
ஏப்ரல் மாத சம்பளத்திலேயே அகவிலைப்படி அதிகரித்து வழங்கப்படும் என்றும் சில நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். ஏற்கனவே அறிவிப்பில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதால், அரசு இதில் இதன் விநியோகத்தில் இன்னும் தாமதத்தை ஏற்படுத்தாது என நம்பப்படுகின்றது. ஆகையால் மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் மே மாத தொடக்கத்தில் டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு, டிஏ அரியர் ஆகிய 3 நல்ல செய்திகளை எதிர்பார்க்கலாம்.
டிஏ உயர்வு பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. அகவிலைப்படி ஏன் அளிக்கப்படுகின்றது?
நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கத்தை சமாளிக்க மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி அளிக்கப்படுகின்றது. அகவிலைப்படி என்பது அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். இது அவ்வப்போது திருத்தி அமைக்கப்படுகிறது.
2. ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது?
அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-IW) அடிப்படையில், அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
3 அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
AICPI-IW -ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி அகவிலைப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது.
