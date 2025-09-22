GST Facts : ஜிஎஸ்டி பற்றிய 30 முக்கிய தகவல்கள் - அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GST Facts : மத்திய அரசு ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு முறையில் மிகப்பெரிய சீர்திருத்தத்தையும், மாற்றத்தையும் கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த புதிய சீர்திருத்த வரி விதிப்பு முறைகள் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்திருகின்றன. இதனால், வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே சில அடிப்படையான சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளது. அவற்றில் முதன்மையான கேள்வி பதில்களை இங்கே நீங்கள் தெரிந்து சந்தேகங்களை தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள்

1. ஜிஎஸ்டி (GST) என்றால் என்ன?

ஜிஎஸ்டி என்பது ஒரு நாடு, ஒரே வரி என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் இயங்கும் ஒரு வரி முறை. இது முன்பு இருந்த பல வரிகளை (எ.கா. உற்பத்தி வரி, சேவை வரி) நீக்கி, இந்தியா முழுவதும் ஒரே மாதிரியான வரி விதிப்பை கொண்டு வந்தது.

2. இந்த புதிய வரி விகிதங்கள் எப்போது அமலுக்கு வரும்?

இந்த புதிய வரி விகிதங்கள் செப்டம்பர் 22, 2025 முதல் அமலுக்கு வரும்.

3. புதிய மாற்றம் என்ன?

இந்த தேதியில் இருந்து, சில குறிப்பிட்ட பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. இந்த மாற்றம், வரி முறையை இன்னும் எளிமையாக்க, சில முரண்பாடுகளை நீக்க கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

4. ஜிஎஸ்டி பதிவு விதிகள் மாறுமா?

இல்லை. ஜிஎஸ்டி பதிவுக்கான விதிமுறைகளில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.

5. புதிய ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் பற்றி எந்த அறிவிப்பு தெரிவிக்கும்?

இந்த மாற்றங்கள் மத்திய அரசு வெளியிடும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் மூலம் தெரிய வரும். இந்த அறிவிப்புகள் மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியத்தின் (CBIC) இணையதளத்தில் கிடைக்கும்.

6. நான் ஒரு பொருளை புதிய விகிதம் வருவதற்கு முன் விற்றேன், ஆனால் அதற்குரிய பில் புதிய விகிதம் வந்த பிறகுதான் கொடுத்தால், எந்த வரி பொருந்தும்?

இந்த விஷயத்தில், சிஜிஎஸ்டி (CGST) சட்டத்தின்படி, புதிய விகிதமே பொருந்தும்.

7. புதிய விகிதம் வருவதற்கு முன் அட்வான்ஸ் பெற்றால், பின்னர் பில் போடும் போது எந்த வரி பொருந்தும்?

முன்தொகை (அட்வான்ஸ்) செப்டம்பர் 22-க்கு முன் வாங்கப்பட்டிருந்தால், பழைய வரி விகிதம் பொருந்தும். அட்வான்ஸ் புதிய விகிதம் வந்த பிறகு வாங்கப்பட்டால், புதிய வரி விகிதம் பொருந்தும்.

8. புதிய விகிதம் வரும்போது, போக்குவரத்து சரக்குகளுக்கு இ-வே பில் மீண்டும் எடுக்க வேண்டுமா?

இல்லை, பழைய இ-வே பில் தொடர்ந்து செல்லும். புதிய பில் எடுக்கத் தேவையில்லை.

9. நான் ஏற்கனவே ஸ்டாக்கில் உள்ள பொருட்களுக்கு புதிய விகிதத்தை பயன்படுத்த வேண்டுமா?

ஆம். நீங்கள் ஒரு பொருளை வாங்கிய தேதி முக்கியமில்லை. அதை விற்கும் தேதிதான் முக்கியம். எனவே, செப்டம்பர் 22-க்கு பிறகு விற்கப்படும் பொருட்களுக்கு புதிய வரி விகிதமே பொருந்தும்.

10. பழைய விகிதத்தில் வாங்கிய பொருட்களுக்கான வரி கடன் (ITC) என்னவாகும்?

பழைய விகிதத்தில் நீங்கள் வாங்கிய பொருட்களுக்கு முழு வரி கடனையும் (ITC) கோரலாம். புதிய விகித மாற்றம், உங்களுக்கு ஏற்கனவே உள்ள வரி கடனை குறைக்காது.

11. எனது தயாரிப்புக்கு புதிய விதிகளின்படி வரி விலக்கு கிடைக்கிறது. நான் ஏற்கனவே வைத்துள்ள வரி கடன் (ITC) என்னவாகும்?

செப்டம்பர் 22-க்கு முன் செய்யப்பட்ட விற்பனைகளுக்கு நீங்கள் அந்த Input Tax Credit - பயன்படுத்தலாம். ஆனால், அந்தத் தேதிக்குப் பிறகு உங்கள் தயாரிப்புக்கு வரி விலக்கு கிடைப்பதால், அதற்கான Input Tax Credit -ஐ நீங்கள் திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டும்.

12. நான் திரட்டிய வரி கடனை (ITC) திரும்பப் பெற முடியுமா?

உங்கள் இடுபொருட்களுக்கு அதிகமாக வரி விதிக்கப்பட்டு, இறுதிப் பொருளுக்கு குறைவாக வரி விதிக்கப்படும் போது மட்டுமே வரி கடனைத் திரும்பப் பெற முடியும். தற்காலிகமாக ஒரு வரி மாற்றம் காரணமாக ஏற்படும் வித்தியாசங்களுக்கு பணம் திரும்பப் பெற அனுமதி இல்லை.

13. எந்தெந்த ஆயுள் காப்பீட்டு பாலிசிகள் ஜிஎஸ்டி-யில் இருந்து விலக்கு பெற்றுள்ளன?

டேர்ம் பிளான்கள், எண்டோமென்ட் பாலிசிகள் மற்றும் யுலிப் (ULIP) பாலிசிகள் உட்பட அனைத்து தனிநபர் ஆயுள் காப்பீட்டு பாலிசிகளுக்கும் விலக்கு உண்டு.

14. எந்தெந்த சுகாதார காப்பீட்டு பாலிசிகள் ஜிஎஸ்டி-யில் இருந்து விலக்கு பெற்றுள்ளன?

ஃபேமிலி ஃப்ளோட்டர் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் திட்டங்கள் உட்பட அனைத்து தனிநபர் சுகாதார காப்பீட்டு பாலிசிகளுக்கும் விலக்கு உண்டு.

15. காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் மற்ற உள்ளீட்டு சேவைகளுக்கு விலக்கு உண்டா?

மறு காப்பீட்டு சேவைகளுக்கு மட்டுமே விலக்கு உண்டு. கமிஷன் மற்றும் தரகு போன்ற மற்ற சேவைகளுக்கு தொடர்ந்து வரி உண்டு.

16. பயணிகள் போக்குவரத்துக்கு 18% வரி விதிக்கப்படுமா?

இல்லை. சாலை வழி பயணத்திற்கு 5% ஜிஎஸ்டி (Input Tax Credit இல்லாமல்) தொடரும். அதே சமயம், விமானப் பயணத்தில் எகானமி வகுப்பிற்கு 5% வரியும், மற்ற வகுப்புகளுக்கு 18% வரியும் விதிக்கப்படும்.

17. பல வழி சரக்கு போக்குவரத்துக்கு ஜிஎஸ்டி விகிதம் என்ன?

இந்த போக்குவரத்தில் விமானம் வழியாக சரக்கு எடுத்துச் செல்லப்படவில்லை என்றால், 5% ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படும். விமானம் வழியாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டால், 18% ஜிஎஸ்டி பொருந்தும்.

18. உள்நாட்டு டெலிவரி சேவைகளுக்கு ஜிஎஸ்டி யார் செலுத்துவார்கள்?

நீங்கள் ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனம் (ECO) வழியாக டெலிவரி செய்தால், நீங்கள் பதிவு செய்யப்படாதவராக இருந்தால், அந்த ஆன்லைன் நிறுவனமே ஜிஎஸ்டியை செலுத்தும். நீங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் தான் வரி செலுத்த வேண்டும்.

19. உள்ளூர் டெலிவரி சேவைகளுக்கு எவ்வளவு ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படும்?

உள்ளூர் டெலிவரி சேவைகளுக்கு 18% ஜிஎஸ்டி வரி உண்டு.

20. உள்ளூர் டெலிவரி சேவைகள் "சரக்கு போக்குவரத்து முகமை (GTA)" கீழ் வருமா?

இல்லை, இந்த சேவைகள் ஜிடிஏ-க்கு கீழ் வராது. அவை ஒரு தனி சேவையாகவே கருதப்படுகின்றன.

21. ஏற்கனவே உள்ள மருந்துகளுக்கு புதிய விலைப்பட்டியல் (MRP) ஒட்ட வேண்டுமா?

ஸ்டாக்கை திரும்பப் பெறவோ அல்லது புதிய லேபிள்கள் ஒட்டவோ தேவையில்லை. உற்பத்தியாளர்கள் புதிய விலைப்பட்டியலை டீலர்கள் மற்றும் சில்லறை விற்பனையாளர்களுக்கு அனுப்பினால் போதும். புதிய விலையின்படி பில் போட்டு விற்கலாம்.

22. அனைத்து மருந்துகளுக்கும் ஏன் ஜிஎஸ்டி-யில் இருந்து முழு விலக்கு அளிக்கப்படவில்லை?

அப்படி முழுமையான வரி விலக்கு அளித்தால், அதை தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் மூலப்பொருட்களுக்கு செலுத்திய வரியை திரும்பப் பெற முடியாது. அந்த கூடுதல் செலவை அவர்கள் பொருளின் விலையில் சேர்ப்பார்கள். இதனால், நுகர்வோருக்கு அந்த பொருட்கள் அதிக விலையாகும். எனவே, குறைந்தபட்ச வரி (5%) விதித்து, செலவை குறைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

23. விவசாய இயந்திரங்களுக்கு ஏன் முழு விலக்கு அளிக்கப்படவில்லை?

அப்படி முழுமையான வரி விலக்கு அளித்தால், உற்பத்தியாளர்கள் மூலப்பொருட்களுக்கு செலுத்திய வரியை திரும்பப் பெற முடியாது. இதனால், விவசாயிகளுக்கு அந்த இயந்திரங்களின் விலை அதிகமாக இருக்கும். எனவே, குறைந்த வரி விதித்து, தயாரிப்பு செலவுகளை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உதவுகிறது.

24. மூலப் பருத்திக்கு ஜிஎஸ்டி ஏன் நீக்கப்படவில்லை?

பருத்திக்கு 'தலைகீழ் வரி' (reverse charge) விதிக்கப்படுகிறது. அதாவது, விவசாயிகள் நேரடியாக ஜிஎஸ்டி செலுத்துவதில்லை. இந்த முறை ஜவுளித் துறைக்கு வரி கடன் (ITC) கிடைப்பதை உறுதி செய்கிறது. இது ஜவுளியின் விலையை நிலையாக வைக்க உதவுகிறது.

25. தொழில்நுட்ப ஜவுளிகள் அதிக வரிச்சுமையை சந்திக்குமா?

இல்லை. இந்த ஜவுளிகள், பிளாஸ்டிக் அல்லாமல் ஜவுளியாகவே கருதப்படுகின்றன. இவற்றுக்கு வரி கடன் திரட்டப்பட்டால், ஜிஎஸ்டி விதிப்படி அதைத் திரும்பப் பெற அனுமதி உண்டு. இதனால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு சுமை இருக்காது.

26. வாடகைக்கு எடுக்கப்படும் பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி எப்படி இருக்கும்?

ஆபரேட்டர் இல்லாத வாடகை சேவைகளுக்கு, அந்தப் பொருளுக்கு என்ன வரி விகிதமோ, அதே வரியே பொருந்தும். உதாரணத்திற்கு, ஒரு காருக்கு 18% ஜிஎஸ்டி இருந்தால், ஓட்டுநர் இல்லாத அந்தக் காரை வாடகைக்கு எடுப்பதற்கும் 18% வரியே பொருந்தும்.

27. இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கும் புதிய ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் பொருந்துமா?

ஆம். இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கும் செப்டம்பர் 22-க்கு பிறகு புதிய ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் பொருந்தும்.

28. UHT (Ultra High Temperature) பாலுக்கு வரி விலக்கு உண்டு. தாவர அடிப்படையிலான பாலுக்கும் இந்த விலக்கு உண்டா?

இல்லை, இந்த விலக்கு பால் பொருட்களுக்கு மட்டுமே. பாதாம் பால் போன்ற தாவர அடிப்படையிலான பால் பொருட்களுக்கு 5% ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படும் (முன்பு இது 12-18% ஆக இருந்தது).

29. முகப் பவுடர் மற்றும் ஷாம்புகளுக்கான ஜிஎஸ்டி ஏன் குறைக்கப்பட்டுள்ளது?

இவை எல்லோரும் பயன்படுத்தும் பொருட்கள் என்பதால், வரி முறையை எளிதாக்க இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பிராண்டிற்கும் தனித்தனி வரி விதித்தால் அது சிக்கலாகிவிடும்.

30. உலோக ஜரிகை மீதான வரி கடன் (ITC) திரும்பப் பெறுதலுக்கு ஏன் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது?

ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஏற்கனவே அதன் 52-வது கூட்டத்தில் இந்த ஜரிகைக்கு வரி கடன் திரும்பப் பெறுவதை கட்டுப்படுத்த முடிவு செய்துவிட்டது. இந்த முடிவு இப்போது தொடர்கிறது.

