New Labour Codes: 40 கோடி ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு, கிராஜுவிட்டி நன்மைகள்

New Labour Laws: புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் சில நாட்களுக்கு முன்னர் அமலுக்கு வந்துள்ளன. புதிய தொழிலாளர் சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டதன் மூலம், 40 கோடிக்கும் அதிகமான அமைப்புசாரா துறை தொழிலாளர்களின் ஊதியம் அதிகரிக்கும் என்று கூறப்படுகின்றது. இந்த சட்டங்களால் ஏற்பட்டுள்ள முக்கிய நன்மைகள் என்ன? தொழிலாளர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் என்ன? இவை அனைத்தையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Unorganised Sector: அமைப்புசாரா துறை தொழிலாளர்களுக்கு ஜாக்பாட்
அமைப்புசாரா துறை தொழிலாளர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் பற்றி ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா ஒரு மதிப்பீட்டை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த தொழிலாளர்களின் ஊதியம் ஒரு நாளைக்கு ₹95 அல்லது மாதத்திற்கு தோராயமாக ₹3,000 வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று எஸ்பிஐ மதிப்பிட்டுள்ளது.
குறைந்தபட்ச ஊதியம் அதிகரிப்பதால் தொழிலாளர்களின் நுகர்வு அதிகரிக்கும் என்றும், இது பொருளாதாரத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க ஊக்கத்தை அளிக்கும் என்றும் பொருளாதார வல்லுநர்கள் கருதுகிறார்கள். இருப்பினும், குறைந்தபட்ச ஊதிய உயர்வு மற்றும் பணிக்கொடை விதிகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் நிறுவனங்களுக்கான செலவுகளையும் அதிகரிக்கும்.
Gratuity Rules: பணிக்கொடை விதிகளில் மாற்றம்
தற்போது, பணிக்கொடை பெற குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் சேவை கட்டாயம் என்ற விதி உள்ளது. ஆனால், புதிய குறியீடு அமல்படுத்தப்பட்டதன் மூலம், ஒப்பந்தத்தில் ஒரு வருடம் பணியாற்றும் தொழிலாளர்களுக்கும் பணிக்கொடை வழங்கப்படும். மேலும், பணிக்கொடை தற்போது அடிப்படை சம்பளத்தின் அடிப்படையில் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், இனி பணிக்கொடை கணக்கீட்டிற்குப் பயன்படுத்தப்படும் "ஊதியங்களில்" அடிப்படை ஊதியம், அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் தக்கவைப்புப் படி ஆகியவை அடங்கும்.
Basic Salary: அடிப்படை ஊதியம் / சம்பள அளவை மத்திய அரசு நிர்ணயிக்கும்
நிரந்தர மற்றும் நிரந்தரமற்ற ஊழியர்களுக்கு சமூக பாதுகாப்பு சலுகைகளை உறுதி செய்வது நிறுவனங்களின் செலவுகளையும் அதிகரிக்கும். புதிய தொழிலாளர் குறியீட்டின் கீழ், நாடு முழுவதும் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு மத்திய அரசு ஒரு அடிப்படை ஊதியம் அல்லது சம்பள அளவை நிர்ணயிக்கும். மேலும் எந்த மாநிலமும் அதன் தொழிலாளர்களுக்கு அந்த அடிப்படை ஊதியத்தை விட குறைவாக வழங்க முடியாது.
அலுவலகங்கள், கடைகள் அல்லது தனியார் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் அனைத்து வகையான தொழிலாளர்களுக்கும் அடிப்படை ஊதிய விதி பொருந்தும். அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்குள் அடிப்படை ஊதியம் இறுதி செய்யப்படும்.
Minimum Basic Pay: குறைந்தபட்ச சம்பளம் தற்போது எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
- தற்போது, ஒவ்வொரு மாநிலமும் அந்த மாநிலத்திற்கு ஏற்றவாறு வெவ்வேறு குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை நிர்ணயிக்கின்றன.
- எடுத்துக்காட்டாக, தமிழ்நாட்டில் திறமையற்ற தொழிலாளர்களுக்கான குறைந்தபட்ச மாத ஊதியம் ₹14,004 ஆக உள்ளது.
- இது ஏப்ரல் 1, 2025 முதல் அமலில் உள்ளது.
- இருப்பினும், அனைத்து வேலைகளுக்கும் ஒற்றை குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் இல்லை; இது துறை, திறன் நிலை மற்றும் மாநிலத்திற்குள் இருப்பிடத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும்.
- ராஜஸ்தானில் திறன் இல்லாத தொழிலாளர்களுக்கான குறைந்தபட்ச சம்பளம் மாதத்திற்கு ₹8,000 க்கும் குறைவாக உள்ளது.
- பீகார், பஞ்சாப், ஹரியானா மற்றும் உத்தரபிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில், திறன் இல்லாத தொழிலாளர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஊதியம் மாதத்திற்கு ₹11,000 முதல் ₹12,000 வரை உள்ளது.
- டெல்லியில், திறன் இல்லாத தொழிலாளர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஊதியம் மாதத்திற்கு ₹18,000 க்கும் அதிகமாக உள்ளது.
- மத்திய அரசால் அடிப்படை ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்பட்டவுடன், அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான குறைந்தபட்ச ஊதியம் இருக்கலாம்.
- அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்குள் அடிப்படை ஊதியம் அறிவிக்கப்படும் என தொழிலாளர் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
New Labour Codes: புதிய தொழிலாளர் குறியீட்டின் காரணமாக ஏற்படும் மாற்றங்கள்
நிதி ஆயோக் உறுப்பினர் ராஜீவ் கௌபா, "இப்போது அனைத்து வகையான தொழிலாளர்களுக்கும் நியமனக் கடிதங்களை வழங்குவது கட்டாயமாகும்." என்று கூறியுள்ளார். தொழிலாளர்களிடம் அவர்களின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் ஊதியத்திற்கான எழுத்துப்பூர்வ சான்று இருக்கும். முன்பு, குறைந்தபட்ச ஊதிய விதி திட்டமிடப்பட்ட தொழில்துறை பிரிவுகளில் மட்டுமே பொருந்தும்; இப்போது அனைத்து வகையான இடங்களிலும் இது பொருந்தும்.
இந்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு
இந்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு (FISME) பொதுச் செயலாளர் அனில் பரத்வாஜ், "புதிய குறியீடு பல்வேறு ஒழுங்குமுறை இணக்கங்களிலிருந்து தொழில்முனைவோருக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் அதே வேளையில், அதிகரித்த சம்பளம் மற்றும் பணிக்கொடை அவர்களின் செலவழிப்பு வர்மானத்தையும் அதிகரிக்கும்." என்றார்.
இந்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைந்த சங்கத்தின் தலைவர் ராஜீவ் சாவ்லா, மத்திய அரசு SME களுக்கு வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான சலுகைகளை வழங்கி வருவதாகவும், இது ஓரளவு நிவாரணம் அளிக்கும் என்று கூறுகிறார். அரசாங்கத்திடம் தனது கருத்துக்களை முன்வைக்க FISME உறுப்பினர் பிரிவுகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறது.
புதிய குறியீட்டின் கீழ், தொழில்முனைவோர், 300 க்கும் குறைவான ஊழியர்களைக் கொண்ட அலகுகளை எந்த நேரத்திலும் அரசாங்க அனுமதியின்றி மூடலாம். தற்போது, இந்த வரம்பு 100 ஆக உள்ளது. மூடல் விதிகளின் கடுமையான தன்மை காரணமாக, ஆர்டர்களைப் பெற்ற பிறகும் கூட தொழில்முனைவோர் பெரும்பாலும் புதிய அலகுகளை அமைப்பதைத் தவிர்த்து வந்தனர், இனி இந்த நிலை மாறும்.
Salary Hike: 40 கோடி தொழிலாளர்களுக்கு சம்பள உயர்வு
புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் மூலம் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் காரணமாக, இந்தியா முழுதும் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும். மத்திய அரசு குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை நிர்ணயித்த பின்னர் அவர்களுக்கு கூடுதல் நன்மை கிடைக்கும். மேலும், பணிக்கொடை விதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் அவர்கள் தயக்கம் இல்லாமல் தொழில் வாழ்க்கையில் அடுத்தடுத்த கட்டங்களை அணுக உதவும்.
