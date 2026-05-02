  EPF உறுப்பினர்களுக்கு கொண்டாட்டம்: ஒரே நேரத்தில் 5 குட் நியூஸ்... பட்டியல் இதோ

EPF உறுப்பினர்களுக்கு கொண்டாட்டம்: ஒரே நேரத்தில் 5 குட் நியூஸ்... பட்டியல் இதோ

EPFO Latest News: E-PRAAPTI உட்பட வரும் மாதங்களில் இபிஎஃப் சந்தாதாரர்களுக்கு இன்னும் பல முக்கிய செய்திகள் கிடைக்கவுள்ளன. இவை ஊழியர்களின் பிஎஃப் தொடர்பான செயல்முறைகளை இன்னும் எளிதாக்கி வசதிகளை அதிகரிக்கும்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 2, 2026, 11:32 AM IST
  • E-PRAAPTI என்றால் என்ன?
  • EPS-95 திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் அதிகரிக்குமா?
  • EPF வட்டித் தொகை எப்போது வரவு வைக்கப்படும்?

EPF உறுப்பினர்களுக்கு கொண்டாட்டம்: ஒரே நேரத்தில் 5 குட் நியூஸ்... பட்டியல் இதோ

EPFO Latest News: அடிக்கடி தங்கள் வேலையை மாற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்கள் பல முக்கிய விஷயங்களை மறந்து விடுகிறார்கள். பலர் தங்கள் பழைய நிறுவனத்தில் இருக்கும் பிஎஃப் கணக்கை புதிய கணக்குடம் இணைக்காமல் விட்டுவிடுகிறார்கள். இதனால் சில சமயங்களில் கணக்கு செயலற்றதாகி விடுகிறது. சிலர் தங்கள் பிஎஃப் கணக்கை பற்றி மறந்தே விடுகிறார்கள். சிலர் தங்கள் கணக்கு விவரங்களை மறந்து விடுகிறார்கள். 

அப்படிப்பட்ட நிலைகளில், ஊழியர்கள் எவ்வளவோ முயன்றும் அந்தக் கணக்கை மீண்டும் செயல்பாட்டிற்குக் கொண்டுவர முடியாமல் போகலாம். இருப்பினும், இந்தப் பிரச்சனை விரைவில் தீர்க்கப்படக்கூடும். இப்போது உங்கள் ஆதார் அட்டையை மட்டும் பயன்படுத்தி, உங்கள் கணக்கு விவரங்களை எளிதாக மீட்டெடுக்க முடியும். இந்தப் பிரச்சனையைச் சரிசெய்து தீர்ப்பதில் EPFO ​​தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.

E-PRAAPTI: அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா அளித்த குட் நியூஸ்

'E-PRAAPTI' என்ற பெயரில் ஒரு புதிய இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தொழிலாளர் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா அறிவித்துள்ளார். இந்த இணையதளம் வாயிலாக, சந்தாதாரர்கள் தங்கள் பழைய PF கணக்குகளை எளிதாக அணுகவும், அவற்றை மீண்டும் செயல்பாட்டிற்குக் கொண்டு வரவும் முடியும்.

இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கும் நன்மைகள்

தனியார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு (Private Sector Employees) இந்தக் கணக்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். இருப்பினும், வேலை மாறுதல், நிறுவனங்கள் மூடப்படுதல், பழைய PF கணக்குகளை மறந்துவிடுதல் அல்லது தங்கள் UAN எண்களை இணைக்கத் தவறுதல் போன்ற காரணங்களால் ஊழியர்கள் அடிக்கடி சிரமங்களைச் சந்திக்கின்றனர். மேலும், கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான தொகைகள் பெரும்பாலும் உரிமைகோரப்படாமலே தேங்கிக் கிடக்கின்றன.

E-PRAAPTI இணையதளம் என்றால் என்ன?

இது ஆதார் அடிப்படையிலான ஒரு கண்காணிப்பு இணையதளமாகும். பழைய PF கணக்குகளைக் கண்டறிவதும், அவற்றுடன் தொடர்புடைய பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதும் இதன் முதன்மையான பணியாகும். இதன் மூலம் சந்தாதாரர்கள் அந்தக் கணக்குகளை எளிதாக அணுக வழிவகை செய்யப்படுகிறது.

E-PRAAPTI வசதி தவிர வரும் மாதங்களில் இபிஎஃப் சந்தாதாரர்களுக்கு இன்னும் பல முக்கிய செய்திகள் கிடைக்கவுள்ளன. இவை ஊழியர்களின் பிஎஃப் தொடர்பான செயல்முறைகளை இன்னும் எளிதாக்கி வசதிகளை அதிகரிக்கும்.

EPFO-வில் நடைபெற்று வரும் விரைவான மாற்றங்கள்:

EPF Claim Settelemet: விரைவாகும் கிளெய்ம் செட்டில்மெண்ட் செயல்முறை

- 2026-ஆம் நிதியாண்டில், EPFO ​​மொத்தம் 8.31 கோடி கிளெய்ம்களை தீர்த்து வைத்துள்ளது. 
- 2025-ஆம் நிதியாண்டில், மொத்தம் 6.01 கோடி கோரிக்கைகள் தீர்த்து வைக்கப்பட்டன. 
- குறிப்பிடத்தக்க வகையில், கடந்த நிதியாண்டில் தீர்க்கப்பட்ட 5.51 கோடி கோரிக்கைகளில், பெரும்பாலானவை (5.51 கோடி) முன்பணம் பெறுவது தொடர்பானவையாகும். 
- மொத்த முன்பணக் கோரிக்கைகளில் 71.11 சதவீதம் வெறும் மூன்று நாட்களுக்குள்ளேயே தீர்த்து வைக்கப்பட்டன.
- இந்த விகிதம், 2025-ஆம் நிதியாண்டில் பதிவான 59.19 சதவீதத்தை விட மிக அதிகமாகும்.
- ஏப்ரல் 2026-இல், மொத்தம் 61.03 லட்சம் கோரிக்கைகள் தீர்த்து வைக்கப்பட்டன.

EPS Pension Hike: ஓய்வூதிய உயர்வுக்கான கோரிக்கை

தற்போது, ​​EPS-95 திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகை (EPS Pension) ₹1,000 ஆக உள்ளது. இருப்பினும், பல்வேறு அமைப்புகள் இத்தொகையை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றன. மாத ஓய்வூதியத்தை குறைந்தபட்சம் ₹7,500 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்று முன்வைக்கப்பட்டுள்ள பரிந்துரைகள் வலியுறுத்துகின்றன. 

ATM EPF Withdrawal: ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி

EPFO சந்தாதாரர்கள் விரைவில் ஏடிஎம் (ATM) மையங்கள் வாயிலாகவே நேரடியாகப் பணம் எடுக்கும் வசதியைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியும். EPFO 3.0 -இன் கீழ் இந்த வசதி கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தால், EPFO ​​அலுவலகங்களுக்கு அடிக்கடி செல்ல வேண்டிய சிரமத்திலிருந்து சந்தாதாரர்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும். கூடுதலாக பிஎஃப் கணக்குகளில் உள்ள தொகையை சந்தாதாரர்கள் முன்பை விட மிக வேகமாக எடுக்க முடியும்.

EPF Interest: வட்டித் தொகை எப்போது வரவு வைக்கப்படும்?

EPFO சந்தாதாரர்களுக்கு 8.25 சதவீத வட்டித் தொகை வழங்கப்பட உள்ளது. மத்திய நிதி அமைச்சகத்திடமிருந்து ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன், இத்தொகை சந்தாதாரர்களின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும். EPFO ​​சந்தாதாரர்கள் இந்த வட்டித் தொகை வரவு வைக்கப்படுவதை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர்.

EPFO மாற்றங்கள் பற்றி அடிக்கடி கேட்கபடும் கேள்விகள் (FAQs)

1. E-PRAAPTI என்றால் என்ன?

E-PRAAPTI என்பது ஆதார் அடிப்படையிலான ஒரு கண்காணிப்பு இணையதளமாகும். பழைய PF கணக்குகளைக் கண்டறிவதும், அவற்றுடன் தொடர்புடைய பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதும் இதன் முதன்மையான பணியாக உள்ளது.

2. EPS-95 திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் அதிகரிக்குமா?

EPS-95 திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகையை ரூ.1,000 -இலிருந்து ரூ.7,500 ஆக அதிகரிக்க கோரிக்கை உள்ளது.

3. EPF வட்டித் தொகை எப்போது வரவு வைக்கப்படும்?

மத்திய நிதி அமைச்சகத்திடமிருந்து ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன் 8.25 சதவீத EPF வட்டித் தொகை வரவு வைக்கப்படும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

