/அடிப்படை ஊதியத்தில் 50% உத்தரவாத ஓய்வூதியம்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வரப்போகும் குட் நியூஸ்

8th Pay Commission Latest News: 2033-ஆம் ஆண்டு முதல், தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) சந்தாதாரர்கள் பலர் ஓய்வுபெற உள்ள நிலையில், 'அகில இந்திய NPS ஊழியர் கூட்டமைப்பு' (AINPSEF), ஒரு 'உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய முறையை' அறிமுகப்படுத்துமாறு 8-வது ஊதியக் குழுவை வலியுறுத்தியுள்ளது.
8th Pay Commission Pensioners: தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) கீழ் வரும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஓய்வூதியம் குறித்த விவாதம் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளது. அரசு 'ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை' (UPS) அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாலும், ஓய்வுக்காலத்திற்குப் பிந்தைய வருமானம் மிகவும் கணிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்ற புதிய கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, கடைசியாகப் பெற்ற அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் (DA) 50 சதவீதத்திற்கு இணையான உத்தரவாத ஓய்வூதியத்தை ஒரு ஊழியர் சங்கம் தற்போது கோரியுள்ளது.
8வது ஊதியக்குழுவின் கலந்தாய்வுகளுக்கு முன்னதாக, ஓய்வூதியச் சீர்திருத்தங்கள் குறித்த உரையாடல்கள் வேகம் பெற்று வருவதாகத் தெரிகிறது. 2033-ஆம் ஆண்டு முதல், தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) சந்தாதாரர்கள் பலர் ஓய்வுபெற உள்ள நிலையில், 'அகில இந்திய NPS ஊழியர் கூட்டமைப்பு' (AINPSEF), ஒரு 'உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய முறையை' அறிமுகப்படுத்துமாறு 8-வது ஊதியக் குழுவை வலியுறுத்தியுள்ளது. சந்தை நிலவரத்தைச் சார்ந்த வருவாயும், பணவீக்க அபாயங்களும், ஓய்வுபெறும் பலருக்கு ஓய்வுக்குப் பிந்தைய காலத்தில் போதிய வருமானம் இல்லாமல் போகும் நிலையை உருவாக்கக்கூடும் என்று இக்கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
அறிக்கையிடப்பட்ட இந்தக் கோரிக்கையின்படி, கடைசியாகப் பெற்ற அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் (DA) 50 சதவீதத்திற்கு இணையான குறைந்தபட்ச உத்தரவாத ஓய்வூதியத்தையும், ஓய்வூதியதாரர் மறைந்த பிறகு, கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் சுமார் 30 சதவீதத்தை குடும்ப ஓய்வூதியமாகவும் வழங்க வேண்டும் என்று அக்கூட்டமைப்பு கோரியுள்ளது.
இத்தகைய உத்தரவாத ஓய்வூதியக் கட்டமைப்பிற்கு நிதியளிக்க, NPS-இன் கீழ் அரசு தற்போது வழங்கும் 14 சதவீத பங்களிப்பையே தக்கவைத்துக்கொள்ளலாம் என்றும், இதன் மூலம் சந்தை சார்ந்த வருவாய்களையும், உத்தரவாத ஓய்வூதியப் பலன்களையும் ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு 'கலப்பு மாதிரியை' (hybrid model) உருவாக்க முடியும் என்றும் அந்த ஊழியர் சங்கம் வாதிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்தக் கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்ட நேரம் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இக்கோரிக்கைகள் வெளிவந்த மறுநாளே, மே 11 அன்று, அமைச்சரவைச் செயலாளரின் தலைமையில் 'கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின்' (JCM) தேசியக் குழுவின் 49-வது கூட்டம் நடைபெற்றது. இது, ஊழியர் நலன் மற்றும் பணி சார்ந்த கவலைகள் அரசின் கவனத்தில் தொடர்ந்து முக்கிய இடம்பிடித்துள்ளன என்பதையே உணர்த்துகிறது.
அரசின் அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டின்படி, 2026-ஆம் ஆண்டில் 60 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்யவுள்ள JCM கட்டமைப்பின் 'வைர விழா' ஆண்டை இக்கூட்டம் குறிப்பதாக அமைந்தது. ஊழியர் தரப்புப் பிரதிநிதிகளும், முக்கிய அமைச்சகங்களைச் சேர்ந்த மூத்த அதிகாரிகளும் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர். இதில் ஊழியர்கள் தொடர்பான 24 நிகழ்ச்சி நிரல் அம்சங்கள் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டன.
ஓய்வூதியம் சார்ந்த கவலைகள் ஏற்கனவே பரந்த விவாதங்களின் ஒரு பகுதியாக உள்ளன
AINPSEF கூட்டமைப்பு முன்வைத்ததாகக் கூறப்படும் இந்தக் கோரிக்கை, JCM-இன் அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்ச்சி நிரலில் இடம்பெறவில்லை என்றாலும், ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வுக்காலம் சார்ந்த விவகாரங்கள் அக்கூட்டத்தில் நடைபெற்ற பரந்த அளவிலான விவாதங்களில் முக்கிய இடம்பிடித்திருந்தன.
ஏப்ரல் 1, 2025 முதல் செயல்பாட்டுக்கு வந்த ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (UPS) பின்னணியில் இந்தப் புதிய NPS கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது. இது, பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, தகுதியுள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு உறுதியான ஓய்வூதியக் கட்டமைப்பை வழங்குகிறது. இருப்பினும், பல ஊழியர் குழுக்கள், குறிப்பாக சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள் ஓய்வூதிய நிதியைப் பாதிக்கும் என்று கவலைப்படுபவர்களுக்கு, பரந்த மற்றும் தெளிவான உத்தரவாத ஓய்வூதிய வழிமுறை தேவை என்று தொடர்ந்து வாதிடுகின்றன.
ஆசிரியர்கள், ரயில்வே ஊழியர்கள், ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் தினக்கூலி ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட குறைந்த ஊதிய நிலையில் உள்ள ஊழியர்களே அதிக பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளதாக AINPSEF தெரிவிக்கிறது. ஏனெனில், இவர்களில் பலர் தங்கள் பணி நிரந்தரமாக்கப்படுவதற்கு முன்பு, பல ஆண்டுகள் முறைசாரா சேவையில் (non-regular service) செலவிடுகின்றனர். சில நேர்வுகளில், ஓய்வூதியத் தொகை மாதத்திற்கு வெறும் ரூ.300 முதல் ரூ.3,000 வரை மட்டுமே உள்ளதாக இந்த கூட்டமைப்பு கூறுகிறது.
தற்போதைக்கு, AINPSEF முன்மொழிவை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டதாக எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிகுறியும் இல்லை. ஆனால், 8வது ஊதியக் குழுவின் செயல்முறை வேகம் பெற்று வருவதாலும், பல ஊழியர் அமைப்புகள் தங்கள் கோரிக்கைகளைத் தீவிரமாக வலியுறுத்தி வருவதாலும், ஓய்வூதிய விவாதம் இப்போதைக்குத் தணியும் என்று தோன்றவில்லை.
இந்த பதிவு குறித்த பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. முன்மொழியப்பட்ட ஓய்வூதியக் கட்டமைப்பில் AINPSEF என்ன நன்மைகளைக் காண்கிறது?
இந்த அமைப்புக்குள் அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பைத் தக்கவைத்துக் கொள்வது, ஒரு சுழற்சிமுறை நிதி மீட்புப் பொறிமுறையை உருவாக்கி, உறுதியான ஓய்வூதியப் பணம் வழங்குதலைத் தக்கவைக்க உதவும் என்று கூட்டமைப்பு கூறுகிறது.
2. NPS திட்டத்தால் எந்த ஊழியர்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்?
ஆசிரியர்கள், ரயில்வே ஊழியர்கள், ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் தினக்கூலி ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட குறைந்த ஊதியம் பெறும் ஊழியர்கள் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் என கூறப்படுகின்றது.
3. AINPSEF முன்மொழிந்துள்ள கோரிக்கை என்ன?
8-வது ஊதியக் குழுவிடம் அளித்த தனது மனுவில், கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியின் (DA) 50 சதவீதத்திற்கு இணையான குறைந்தபட்ச உத்தரவாத ஓய்வூதியத்தை AINPSEF முன்மொழிந்துள்ளது.