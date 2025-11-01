ரயில் டிக்கெட்டில் 60% கட்டண சலுகை.. எப்படி பயன்படுத்தலாம்? முழு விவரம்!

IRCTC Train Ticket: நாட்டில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். குறைந்த செலவில், படுக்கை வசதிகளுடன் இருப்பதால் பயணிகள் பெரும்பாலும் ரயில் பயணத்தையே விரும்புகின்றனர். ஆனால், ரயில்களில் டிக்கெட் கிடைப்பது என்பது குதிரை கொம்பாகவே உள்ளது. குறிப்பாக, பண்டிகை நாட்கள், தொடர் விடுமுறை நாட்களில் ரயில்களில் டிக்கெட் கிடைப்பது அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் இல்லை. அதே நேரத்தில் தட்கல் டிக்கெட்டும் கிடைப்பது எளிதான இல்லை. இருப்பினும், பயணிகள் எளிதாகவும், சிரமமின்றி பயணிக்கவும் ரயில்வே நிர்வாகம் பல்வேறு வசதிகளை கொண்டு வருகிறது.
ரயில் டிக்கெட்டில் 60% கட்டண சலுகை
அவ்வப்போது, பயணிகளுக்கு ஏதுவாக டிக்கெட்டில் சலுகைகளை ரயில்வே நிர்வாகம் வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, ’Round Trip Package' என்று அழைக்கப்படும் இந்த திட்டத்தில் 60 சதவீத வரை கட்டண சலுகையை ரயில்வே நிர்வாகம் வழங்குகிறது. இதன்படி, ஒரு பயணி ஒரு சுற்றுப்பயண டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்தால், அந்த பயணிக்கு 60 சதவீதம் வரை கட்டண சலுகையை வழங்கப்படுகிறது.
உதாரணமாக ஒருவர் சென்னையில் இருந்து கேரளாவிற்கு பயணம் மேற்கொண்டால், அவர் பயணம் முடிந்து திரும்பி வரும்போதும், கேரளாவில் இருந்து தான் சென்னைக்கு திரும்ப வர வேண்டும். இதற்கு தான் 60 சதவீத டிக்கெட் கட்டண சலுகையை வழங்குகிறது. புறப்படும் மற்றும் சேரும் இடம் இந்த சுற்றுப் பயணத்தில் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். அப்போது, இந்த 60 சதவீத கட்டண சலுகை பொருந்தும். இந்த திட்டம் 2025 டிசம்பர் 1ஆம் தேதி வரை நடைமுறையில் இருக்கும்.
எப்படி பயன்படுத்தலாம்?
ரயில்வேயின் கூற்றுப்படி, Round Trip Package திட்டத்தில் முன்பதிவு செய்தால், அவருக்கு ரிட்டன் டிக்கெட்டில் 60 சதவீத கட்டண தள்ளுபடி கிடைக்கும். இதற்காக இரண்டு டிக்கெட்டுகளிலும் பயணியின் பெயரும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். ஒரே வகுப்பை சேர்ந்தவராகவும் இருக்க வேண்டும். உதாரணமாக புறப்படும்போது ஏசி 3 டயரில் சென்றால், திரும்பும் பயணத்திலும் ஏசி 3 டயரில் தான் செல்ல வேண்டும். Round Trip Package திட்டத்தில் வகுப்பை மாற்றக் முடியாது. இந்த திட்டத்தில் டிக்கெட்டுகளும உறுதி செய்யப்படும். காத்திருப்பு பட்டியல் என எதுவும் இருக்காது.
டிக்கெட் புக் செய்வது எப்படி?
ound Trip Package திட்டத்தில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய IRCTC செயலி அல்லது இணையதளத்தில Available Festival Package என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இந்த திட்டத்தில் டிக்கெட்டுகளை ரத்து செய்ய முடியாது. டிக்கெட் ரத்திற்கு எந்த தொகை திரும்பவும் செலுத்தப்படாது. எனவே, நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் வெளியூர்களுக்கு பயணிப்பவர்கள் இந்த திட்டத்தில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து, 60 சதவீத தள்ளுபடியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
