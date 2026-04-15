English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள்: சம்பளம் முதல் PF, பணிக்கொடை வரை... ஊழியர்களுக்கு 7 முக்கிய மாற்றங்கள்

New Labour Laws: புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் என்றால் என்ன? இதனால் எற்பட்டுள்ள மாற்றங்களின் தாக்கம் ஊழியர்கள் மீது எப்படி இருக்கும்? முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 15, 2026, 10:19 AM IST
New Labour Laws: இந்தியாவில் புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் நவம்பர் 21, 2025 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இவற்றின் கீழ் பல வித மாற்றங்கள் செய்யப்படுள்ளன. இவை வெறும் கொள்கைத் திருத்தம் மட்டுமல்ல. இவற்றால் ஊழியர்களின் முக்கிய சம்பள கூறுகளில் குறிப்பிடத்தக்க பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. இந்த புதிய விதிகள் மொத்த சம்பளம், கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் மற்றும் நிதி ரீதியாகப் பாதுகாப்பான ஓய்வூதியத்திற்கான மாதாந்திரப் பங்களிப்புகளை மறுவடிவமைத்துள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

மாத சம்பளம் வாங்கும் பெரும்பாலான ஊழியர்களுக்கு, இந்த மாற்றங்கள் சம்பளத்தில் ஒரு பெரிய உயர்வாகத் தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் கூர்ந்து கவனித்தால், ஒரு ஆழமான மாற்றத்தைக் காண முடியும். இந்த மாற்றங்கள் குறுகிய கால வருமானத்திலிருந்து நீண்ட கால நிதிப் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்துவத்தை எடுத்துச்செல்கின்றன.

புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள்

ஊதிய அமைப்புகளில் இந்த மாற்றங்கள், நவம்பர் 2025-ல் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்ட புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் ஏற்பட்டுள்ளன. இவை ஊதியக் கட்டமைப்புகளை எளிமையாக்குவதையும், அனைத்துத் துறைகளிலும் சமூகப் பாதுகாப்புப் பலன்களை விரிவுபடுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் மூலம் ஊழியர்களின் சம்பள அமைப்பு மற்றும் நிதி நிலை மீது ஏற்படும் தாக்கத்தின் 7 முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

1. சம்பளக் கட்டமைப்பில் மாற்றம்

புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் முக்கிய கருவாக இருப்பது "சம்பள மறுவரையறை". இதன் கீழ், அடிப்படைச் சம்பளம், அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் தக்கவைப்புப் படி ஆகியவை முக்கியப் பகுதிகளாக உள்ளன. மேலும் படிகள் மொத்தச் சம்பளத்தில் 50%-ஐத் தாண்டக்கூடாது என்ற விதியும் தற்போது வந்துள்ளது. அவ்வாறு தாண்டினால், அந்த உபரித் தொகை சம்பளத்துடன் மீண்டும் சேர்க்கப்படும். நிறுவனங்கள் ஊதியத்தை வடிவமைக்கும் விதத்தை இது அடிப்படையாக மாற்றுகிறது. 50% விதியின்படி, படிகள் போன்ற கூறுகளுக்கு இப்போது வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது, அதற்கு மேல் உள்ளவை அனைத்தும் மீண்டும் ஊதியத்துடன் சேர்க்கப்படுகின்றன.

2. கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் சற்று குறையக்கூடும்

புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த மறுசீரமைப்பு மாத வருமானத்தில் நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அதிக அடிப்படைச் சம்பளம் என்பது வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) மற்றும் பணிக்கொடைக்கான அதிக பங்களிப்புகளைக் குறிக்கிறது. இது நீண்ட கால சேமிப்புக்கு நல்லதாக இருக்கும். எனினும், ஊழியர்களின் கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தின் அளவு குறையக்கூடும். 

3. ஓய்வுகால சேமிப்புக்கு குறிப்பிடத்தக்க ஊக்கம் கிடைக்கும்

கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் குறைந்தாலும், அது ஓய்வுகால பாதுகாப்பை அதிகரிக்கும். ஊதியமாகக் கணக்கிடப்படும் கூறுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். வருங்கால வைப்பு நிதிப் பங்களிப்புகள் உயரும், பணிக்கொடைப் பட்டுவாடாக்கள் உயரும், அதாவது, ஒட்டுமொத்த சமூகப் பாதுகாப்புப் பலன்கள் மேம்படும். புதிய ஊதிய வரையறையானது, ஊழியர்கள் காலப்போக்கில் ஒரு பெரிய ஓய்வூதிய நிதியை உருவாக்குவதை உறுதிசெய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட நாளிலிருந்து, பணிக்கொடைக் கணக்கீடுகள் இப்போது இந்தத் திருத்தப்பட்ட ஊதிய வரையறையுடன் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளன.

4. கூடுதல் நேரப் பணிக்கு அதிக பலன்கள்

புதிய விதிகளின் கீழ் அனைத்துத் துறைகளிலும் ஓவர்டைம், அதாவது, கூடுதல் நேரப் பணிகள் தரப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரத்திற்கு மேல் அல்லது ஒரு வாரத்திற்கு 48 மணி நேரத்திற்கு மேல் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு, சாதாரண ஊதிய விகிதத்தை விட இரு மடங்கு ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற விதி இப்போது அமலில் இருக்கும். கணக்கீட்டு நோக்கங்களுக்காக கூடுதல் நேரப் பணி இப்போது ஊதியத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கணக்கிடப்படுகிறது. இது வருமானக் கட்டமைப்புகளில் வெளிப்படைத்தன்மையை மேலும் அதிகரிக்கின்றது. இது சம்பளக் கட்டமைப்புகளைத் தெளிவானதாகவும், புரிந்துகொள்ள எளிதாகவும் ஆக்குகிறது.

5. ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் பணிகளில் அதிக பாதுகாப்பு

மிகப்பெரிய மாற்றங்களில் ஒன்று நிலையான கால ஒப்பந்தங்கள், அதாவது ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் ஊழியர்களுக்கானது. அவர்கள் இப்போது நிரந்தர ஊழியர்களைப் போலவே, ஒரு வருட சேவைக்குப் பிறகு பணிக்கொடை போன்ற அதே சலுகைகளுக்குத் தகுதியுடையவர்கள் ஆகிறார்கள். முன்னர் இந்த ஊழியர்கள் பணிக்கொடைக்கு தகுதி பெற 5 ஆண்டு சேவை அவசியமாக இருந்தது. 

6. சமூகப் பாதுகாப்பு வலைக்குள் அதிக தொழிலாளர்கள்

தொழிலாளர் சட்டங்கள், தற்காலிகப் பணியாளர்கள், தளப் பணியாளர்கள் மற்றும் அமைப்புசாரா துறை ஊழியர்களுக்கான பாதுகாப்பை கணிசமாக விரிவுபடுத்துகின்றன. சுகாதாரக் காப்பீடு, ஊனமுற்றோர் உதவி மற்றும் முதியோர் பாதுகாப்பு போன்ற பலன்களை வழங்குவதற்காக ஒரு பிரத்யேக சமூகப் பாதுகாப்பு நிதியமும் உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த விரிவான பாதுகாப்பு வலை, இந்தியாவின் தொழிலாளர் சக்தி சூழலில் ஒரு பெரிய கட்டமைப்பு மாற்றமாக பார்க்கப்படுகின்றது.

7. ஊழியர்களுக்கு CTC-ஐ தாண்டிய நன்மைகள்

புதிய சட்டங்கள் ஊழியர்கள் வேலை வாய்ப்புகளை மதிப்பிடும் விதத்தை மாற்றுகின்றன. இந்த மாற்றம் ஏற்கனவே ஆள்சேர்ப்புப் போக்குகளில் தெரிவதாக துறை நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் முன்னெப்போதையும் விட நிதி விஷயங்களில் அதிக விழிப்புணர்வுடன் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒரு வாய்ப்பை மதிப்பிடும்போது, CTC எண்ணைத் தாண்டி பிற பலன்களையும் பார்க்கிறார்கள். தங்களின் உண்மையான நீண்ட கால வருமானம் எப்படி இருக்கும் என்பதை அவர்கள் புரிந்துகொள்ள விரும்புகிறார்கள். வெளிப்படையான, இணக்கமான சம்பளக் கட்டமைப்புகளைப் பின்பற்றும் நிறுவனங்கள் திறமையானவர்களை ஈர்ப்பதில் ஒரு சாதகமான நிலையைப் பெறுகின்றன.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):

1. புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் எதை குறிக்கின்றன?

ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கும்போது, புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் மூலம் வந்துள்ள மாற்றங்கள் ஒரு தெளிவான கொள்கை திசையைப் பிரதிபலிக்கின்றன. ஆட்சேர்ப்பு, சம்பள அமைப்பு, ஓய்வுகால நிதி பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிலும் ஆக்கப்பூர்வமான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.

2. 50 சதவீத அடிப்படை ஊதிய விதி என்றால் என்ன?

50 சதவீத அடிப்படை ஊதிய விதி, ஊதிய அமைப்பின் முழு கட்டமைப்பையுமே மாற்றுகிறது. அதிக வருங்கால வைப்பு நிதி (PF), அதிக பணிக்கொடை, விரைவான தீர்வுகள், இவை அனைத்தும் சேர்ந்து, ஊழியர்களின் நிதிப் பாதுகாப்பிற்கு உண்மையாகவே முன்னுரிமை அளிக்கும் ஒரு மாற்றத்தைக் குறிக்கின்றன.

3. புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களால் சம்பளம் குறையுமா?

ஆம், இந்த மாற்றம் சில சமரசங்களுடன் வருகிறது. வருங்கால வைப்புநிதி (PF) மற்றும் பணிக்கொடை மூலம் கட்டாய சேமிப்பை அதிகரிப்பது நீண்ட கால செல்வத்தை மேம்படுத்துகிறது. ஆனால் அதே சமயம், ஊழியர்கள் தங்கள் மாதாந்திர பணப் புழக்கத்தை மிகவும் கவனமாக நிர்வகிக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதையும் இது குறிக்கிறது. ஏனெனில், ஊழியர்களின் கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் சற்று குறையக்கூடும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

New Labour LawssalaryGratuityEPFOEmployees

Trending News