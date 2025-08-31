English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

செப்டம்பர் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் 7 முக்கிய விதிகள்!

September New Rules : ஓய்வூதியம் முதல் வருமான வரி தாக்கல் வரை செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரும் 7 முக்கிய விதிமுறைகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 31, 2025, 07:34 PM IST
  • செப்டம்பர் 1 முதல் நடைமுறைக்கும் வரும் விதிகள்
  • எல்பிஜி சிலிண்டர் முதல் கிரெடிட் கார்டு வரை
  • ஓய்வூதிய விதிகளில் வரும் முக்கிய மாற்றம்

Trending Photos

நாளை முதல் உயர்கிறது டீ, காபி விலை! இனி ஒரு டீ எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon6
undefined
நாளை முதல் உயர்கிறது டீ, காபி விலை! இனி ஒரு டீ எவ்வளவு தெரியுமா?
ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு ஜோடியாக நடிக்க மறுத்த பிரபலங்கள்! இறுதியில் ‘இவர்’ நடித்து ஹிட்டான படம்..
camera icon7
Aishwarya Rai
ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு ஜோடியாக நடிக்க மறுத்த பிரபலங்கள்! இறுதியில் ‘இவர்’ நடித்து ஹிட்டான படம்..
நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த கையோடு..விஷால் எடுத்த அதிரடி முடிவு! என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Vishal
நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த கையோடு..விஷால் எடுத்த அதிரடி முடிவு! என்ன தெரியுமா?
கடக ராசியில் நுழையும் குரு, 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வ மழை கொட்டும்
camera icon7
Guru Peyarchi
கடக ராசியில் நுழையும் குரு, 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வ மழை கொட்டும்
செப்டம்பர் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் 7 முக்கிய விதிகள்!

September New Rules : ஆகஸ்டு மாதம் நிறைவடைந்து செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. ஒவ்வொரு மாதத்தின் முதல் தேதியில் சில விதிமுறைகள் அமலுக்கு வருவதைப் போலவே இந்த மாதமும் 7 முக்கிய விதிமுறைகள் அமலுக்கு வர இருக்கின்றன. கிரெடிட் கார்டு, ஓய்வூதிய திட்டம் முதல் வருமான வரி தாக்கல் வரை முக்கிய விதிமுறைகள் மாற்றப்பட உள்ளன. அவை குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

1. வருமான வரி தாக்கல் (ITR Filing)

வருமான வரித் துறை இந்த முறை வருமான வரி தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி தேதியை ஜூலை 30, 2025-லிருந்து செப்டம்பர் 15, 2025 வரை நீட்டித்துள்ளது. எனவே நீங்கள் செப்டம்பர் 15-ஆம் தேதிக்குள் வருமான வரி தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில், அபராத நோட்டீஸ் வரக்கூடும்.

2. ஓய்வூதிய திட்டம் (UPS)

தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) கீழ் வரும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (UPS) தேர்ந்தெடுப்பதற்கு செப்டம்பர் 30 வரை அவகாசம் உள்ளது. முன்னதாக இந்த தேதி ஜூன் 30 ஆக இருந்தது, பின்னர் செப்டம்பர் 30 வரை நீட்டிக்கப்பட்டது.

3. போஸ்ட் ஆபீஸ் விதிமுறைகள்

அஞ்சல் துறை செப்டம்பர் 1, 2025 முதல் உள்நாட்டு அஞ்சல் சேவையை ஸ்பீட் போஸ்ட் சேவையுடன் இணைக்கிறது. இனிமேல் சாதாரண அஞ்சல் வழியாக எதையும் அனுப்ப முடியாது, ஸ்பீட் போஸ்ட் வழியாக மட்டுமே அனுப்ப முடியும். எனவே நீங்கள் செப்டம்பர் 1 முதல் இந்திய அஞ்சல் வழியாக எந்தவொரு பதிவு செய்யப்பட்ட அஞ்சலையும் அனுப்பினால், அது ஒரு ஸ்பீட் போஸ்ட் டெலிவரியாக இருக்கும்.

4. கிரெடிட் கார்டு விதிகள்

செப்டம்பர் 1, 2025 முதல் அதன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அட்டைகளுக்கான விதிகளில் மாற்றங்களை எஸ்பிஐ கார்டு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. டிஜிட்டல் கேமிங் மற்றும் அரசு வலைத்தளங்களில் செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகளுக்கு இந்த அட்டைகளை வைத்திருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் இனி வெகுமதி (ரிவார்டு) புள்ளிகளைப் பெற முடியாது.

5. பிக்சிடு டெபாசிட் (FD)

இந்தியன் வங்கி மற்றும் ஐடிபிஐ வங்கி போன்ற வங்கிகள் தற்போது சில சிறப்பு கால நிலையான வைப்புத் திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன. இந்தியன் வங்கியின் 444 நாள் மற்றும் 555 நாள் திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதற்கான கடைசி தேதி செப்டம்பர் 30, 2025 ஆகும். இதேபோல், ஐடிபிஐ வங்கியின் 444 நாள், 555 நாள் மற்றும் 700 நாள் சிறப்பு FD-களில் முதலீடு செய்வதற்கான கடைசி தேதியும் செப்டம்பர் 30 ஆகும்.

6. சிஎன்ஜி-பிஎன்ஜி மற்றும் ஜெட் எரிபொருள்

எண்ணெய் நிறுவனங்கள் எல்பிஜி உடன் சிஎன்ஜி, பிஎன்ஜி மற்றும் ஜெட் எரிபொருள் (AFT) விலைகளையும் மாற்றியமைக்கின்றன. செப்டம்பர் மாதம் முதல் அவற்றின் விலைகளும் மாறக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

7. எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை

ஒவ்வொரு மாதமும் நடப்பது போலவே செப்டம்பர் 1 முதல் எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலையும் மாறக்கூடும். கடந்த சில மாதங்களாக வணிக சிலிண்டர்களின் விலை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஆகஸ்ட் மாதத்தில், வணிக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை ₹33.50 குறைந்தது. டெல்லியில் 19 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை ரூ. 1,631.50 ஆக உள்ளது. கடந்த ஏப்ரல் 8, 2025 முதல் எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை டெல்லியில் ரூ.853 ஆக உள்ளது, இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.

மேலும் படிக்க | ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வாங்க போறீங்களா...? இந்த விஷயங்களை கவனிங்க - இல்லனா பெரிய சிக்கல் வரும்

மேலும் படிக்க | EPS Pension: ரூ.50,000 அடிப்படை ஊதியம், 20,25,35 ஆண்டு சர்வீஸ்.... ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
September New RulesITR FilingLPG PricePension SchemeCredit Card Rules

Trending News