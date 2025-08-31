செப்டம்பர் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் 7 முக்கிய விதிகள்!

September New Rules : ஆகஸ்டு மாதம் நிறைவடைந்து செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. ஒவ்வொரு மாதத்தின் முதல் தேதியில் சில விதிமுறைகள் அமலுக்கு வருவதைப் போலவே இந்த மாதமும் 7 முக்கிய விதிமுறைகள் அமலுக்கு வர இருக்கின்றன. கிரெடிட் கார்டு, ஓய்வூதிய திட்டம் முதல் வருமான வரி தாக்கல் வரை முக்கிய விதிமுறைகள் மாற்றப்பட உள்ளன. அவை குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
1. வருமான வரி தாக்கல் (ITR Filing)
வருமான வரித் துறை இந்த முறை வருமான வரி தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி தேதியை ஜூலை 30, 2025-லிருந்து செப்டம்பர் 15, 2025 வரை நீட்டித்துள்ளது. எனவே நீங்கள் செப்டம்பர் 15-ஆம் தேதிக்குள் வருமான வரி தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில், அபராத நோட்டீஸ் வரக்கூடும்.
2. ஓய்வூதிய திட்டம் (UPS)
தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) கீழ் வரும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (UPS) தேர்ந்தெடுப்பதற்கு செப்டம்பர் 30 வரை அவகாசம் உள்ளது. முன்னதாக இந்த தேதி ஜூன் 30 ஆக இருந்தது, பின்னர் செப்டம்பர் 30 வரை நீட்டிக்கப்பட்டது.
3. போஸ்ட் ஆபீஸ் விதிமுறைகள்
அஞ்சல் துறை செப்டம்பர் 1, 2025 முதல் உள்நாட்டு அஞ்சல் சேவையை ஸ்பீட் போஸ்ட் சேவையுடன் இணைக்கிறது. இனிமேல் சாதாரண அஞ்சல் வழியாக எதையும் அனுப்ப முடியாது, ஸ்பீட் போஸ்ட் வழியாக மட்டுமே அனுப்ப முடியும். எனவே நீங்கள் செப்டம்பர் 1 முதல் இந்திய அஞ்சல் வழியாக எந்தவொரு பதிவு செய்யப்பட்ட அஞ்சலையும் அனுப்பினால், அது ஒரு ஸ்பீட் போஸ்ட் டெலிவரியாக இருக்கும்.
4. கிரெடிட் கார்டு விதிகள்
செப்டம்பர் 1, 2025 முதல் அதன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அட்டைகளுக்கான விதிகளில் மாற்றங்களை எஸ்பிஐ கார்டு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. டிஜிட்டல் கேமிங் மற்றும் அரசு வலைத்தளங்களில் செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகளுக்கு இந்த அட்டைகளை வைத்திருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் இனி வெகுமதி (ரிவார்டு) புள்ளிகளைப் பெற முடியாது.
5. பிக்சிடு டெபாசிட் (FD)
இந்தியன் வங்கி மற்றும் ஐடிபிஐ வங்கி போன்ற வங்கிகள் தற்போது சில சிறப்பு கால நிலையான வைப்புத் திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன. இந்தியன் வங்கியின் 444 நாள் மற்றும் 555 நாள் திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதற்கான கடைசி தேதி செப்டம்பர் 30, 2025 ஆகும். இதேபோல், ஐடிபிஐ வங்கியின் 444 நாள், 555 நாள் மற்றும் 700 நாள் சிறப்பு FD-களில் முதலீடு செய்வதற்கான கடைசி தேதியும் செப்டம்பர் 30 ஆகும்.
6. சிஎன்ஜி-பிஎன்ஜி மற்றும் ஜெட் எரிபொருள்
எண்ணெய் நிறுவனங்கள் எல்பிஜி உடன் சிஎன்ஜி, பிஎன்ஜி மற்றும் ஜெட் எரிபொருள் (AFT) விலைகளையும் மாற்றியமைக்கின்றன. செப்டம்பர் மாதம் முதல் அவற்றின் விலைகளும் மாறக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
7. எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை
ஒவ்வொரு மாதமும் நடப்பது போலவே செப்டம்பர் 1 முதல் எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலையும் மாறக்கூடும். கடந்த சில மாதங்களாக வணிக சிலிண்டர்களின் விலை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஆகஸ்ட் மாதத்தில், வணிக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை ₹33.50 குறைந்தது. டெல்லியில் 19 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை ரூ. 1,631.50 ஆக உள்ளது. கடந்த ஏப்ரல் 8, 2025 முதல் எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை டெல்லியில் ரூ.853 ஆக உள்ளது, இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
