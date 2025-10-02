English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

3% உயர்ந்தது அகவிலைப்படி: ஊதிய உயர்வு யாருக்கு எவ்வளவு? முழு கணக்கீடு இதோ

7th Pay Commission DA Hike: அகவிலைப்படி 3% அதிகரித்துள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? முழு கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம். 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 2, 2025, 09:49 AM IST
  • அமைச்சரவை கூட்டத்தில் வந்த குட் நியூஸ்.
  • 7வது ஊதியக் குழுவின் கடைசி டிஏ உயர்வு.
  • ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

Trending Photos

மதராஸி to லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்! இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
மதராஸி to லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்! இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
முதல் நாள் வசூல்.. தென்னிந்தியாவிலேயே இவர்தான் டாப்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் நடிகர்!
camera icon10
Highest collection movie
முதல் நாள் வசூல்.. தென்னிந்தியாவிலேயே இவர்தான் டாப்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் நடிகர்!
விஜயதசமி: இன்றைய ராசிபலன் - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு இன்று சாதகமாகன நாள்?
camera icon13
horoscope
விஜயதசமி: இன்றைய ராசிபலன் - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு இன்று சாதகமாகன நாள்?
8வது ஊதியக்குழு: பே மேட்ரிக்ஸில் மாற்றமா? 2 மடங்கு அதிகரிக்கும் மாத சம்பளம்.... முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: பே மேட்ரிக்ஸில் மாற்றமா? 2 மடங்கு அதிகரிக்கும் மாத சம்பளம்.... முக்கிய அப்டேட்
3% உயர்ந்தது அகவிலைப்படி: ஊதிய உயர்வு யாருக்கு எவ்வளவு? முழு கணக்கீடு இதோ

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு, ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பண்டிகை காலத்திற்கான குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை வழங்கியுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி நிவாரணம் (DR) ஆகியவவை 3% அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அதிகரிப்பு 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பயனளிக்கும். 

Add Zee News as a Preferred Source

Cabinet Meeting: அமைச்சரவை கூட்டத்தில் வந்த குட் நியூஸ் 

புதன்கிழமை, மோடி அரசாங்கத்தின் மத்திய அமைச்சரவை அகவிலைப்படியை 55% இலிருந்து 58% ஆக உயர்த்தும் முடிவுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த முடிவு ஜூலை 1 முதல் அமலுக்கு வரும். தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னதாக வந்துள்ள இந்த அறிவிப்பு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் மிகப்பெரிய நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது.

7th Pay Commission: 7வது ஊதியக் குழுவின் கடைசி டிஏ உயர்வு 

ஜூலை 2025 -க்கான டிஏ உயர்வு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஏனெனில், இது 7வது சம்பளக் குழுவின் கடைசி அகவிலைப்படி உயர்வாகும். 7வது உதியக்குழு 2016 ஆம் ஆண்டு அமலுக்கு வந்தது. பொதுவாக ஊதியக்குழுக்கள் 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அமலுக்கு வருகின்றன. அந்த வகையில் ஜனவரி 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர வேண்டும். ஆகையால், 7வது ஊதியக்குழுவின் கடைசி அகவிலைப்படி உயர்வுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் உள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவின் அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படும்போது இதன் முக்கியத்துவம் அதிகமாக இருக்கும்.

Central Government Employees: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்

அகவிலைப்படி 3% அதிகரித்ததை தொடர்ந்தது மொத்த அகவிலைப்படி 55% இலிருந்து 58% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது ஊழியர்களின் மாத சம்பளத்தை வெகுவாக உயர்த்தும். நாளுக்கு நாள் அதிகர்க்கும் விலைவாசி மற்றும் பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்தவே 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தில் திருத்தம் செய்யப்படுகின்றது. அந்த வகையில் 3% அகவிலைப்படி உயர்வு நிதி ரீதியாக ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பெரிய நிவாரணத்தை அளிக்கும்.

Salary Hike: ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

3% டிஏ உயர்வுக்கு பிறகு, அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் மாதாந்திர சம்பளம் கணிசமாக உயரும். இந்த ஊதிய உயர்வு ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளத்தை பொறுத்து வேறுபடும். அடிப்படை சம்பளத்தின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்பட்ட அகவிலைப்படி அதிகரிப்பின் கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம். இருப்பினும், இது தோராயமான மதிப்பீடு என்பதையும், உண்மையான அதிகரிப்பு உண்மையான சம்பளத்தைப் பொறுத்தது என்பதையும் மனதில் கொள்ள வேண்டும்.

அடிப்படை சம்பளம் (ரூபாயில்) தற்போதுள்ள அகவிலைப்படி (55%) புதிய அகவிலைப்படி (58%) மாதாந்திர உயர்வு (ரூபாயில்)
18,000 9,900 10,440

+540
25,000 13,750 14,500 +750
35,000 19,250 20,300 +1,050
50,000 27,500 29,000 +1,500
1,00,000 55,000 58,000 +3,000

DA Hike: பணவீக்கத்தில் நிவாரணம் தரும் டிஏ உயர்வு

மத்திய அரசு ஊழியர்களுடன் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி நிவாரணமும் 3 சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, அவர்களின் ஓய்வூதியமும் அதே விகிதத்தில் அதிகரிக்கும். 7வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகள் 10 ஆண்டுகால விதியின் படி டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடைகின்றன. 8வது சம்பளக் குழுவை அமைக்கும் முடிவை அரசாங்கம் ஜனவரி 2025 இல் அறிவித்திருந்தாலும், புதிய ஆணையத்தை நியமித்து, குறிப்பு விதிமுறைகளை (TOR) இறுதி செய்யும் பணிகள் இன்னும் முடிக்கப்படவில்லை. இந்த நிலையில் இந்த உயர்வு ஊழியர்களுக்கும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரு சிறிய நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்: அகவிலைப்படி 3% அதிகரித்தது, மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்

மேலும் படிக்க | தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: 2 மடங்குக்கு மேல் உயரும் EPS ஓய்வூதியம், முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

DA hike7th pay commissionDearness AllowanceCentral government employeesDA

Trending News