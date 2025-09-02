English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

7வது ஊதியக்குழு: ஊழியர்களுக்கு மீண்டும் டிஏ உயர்வு.. இந்த முறை எவ்வளவு தெரியுமா?

7th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. இந்த மாதம் அவர்களுக்கு 2 பெரிய செய்திகள் காத்திருக்கின்றன.

Sep 2, 2025, 11:22 AM IST
  • அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றது?
  • அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயரும்?
  • ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு செப்டம்பர் மாதம் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும். இந்த மாதம் ஜூலை 2025 -க்கான அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய முடிவை அரசு எடுக்கக்கூடும் என கூறப்படுகின்றது. மேலும் 8வது ஊதியக்குழு குறித்த பல முக்கிய முடிவுகள் இந்த ஆண்டு எடுக்கப்படும் என நம்பப்படுகின்றது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

வழக்கமாக, ஆண்டின் இரண்டாம் பாதிக்கான, அதாவது ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலத்திற்கான அகவிலைப்படி குறித்த முடிவு, நவராத்திரியை ஒட்டி எடுக்கப்படும். இந்த முறை நவராத்திரி செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி தொடங்குவதால், இந்த மாதத்திலேயே அகவிலைப்படி குறித்த முடிவு எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், கடந்த ஆண்டு, நவராத்திரி முடிந்த ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு மத்திய அரசு அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயரும்?

- தற்போது, ​​மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 55% ஆக உள்ளது.

- அடுத்த, அதாவது ஜூலை 2025 -க்கான திருத்தத்தில், அகவிலைப்படி 3% அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 

- ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான AICPI தரவின் அடிப்படையில் இது சாத்தியமாகத் தோன்றுகிறது.

- அகவிலைப்படி 3% அதிகரிக்கப்பட்டால், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மொத்த அகவிலைப்படி 58% ஆக உயரும். 

- அதேபோல் ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலை நிவாரணமும் 58% ஆக அதிகரிக்கும்.

- 7வது  ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடைவதால், இதுவே ஏழாவது ஊதியக் குழுவின் கீழ் கடைசி அகவிலைப்படி திருத்தமாக இருக்கும்.

- ஜனவரி 2016 முதல் செயல்படுத்தப்பட்ட 7வது ஊதியக் குழு, ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை அகவிலைப்படியை திருத்த  பரிந்துரைத்திருந்தது. இது அரையாண்டு அடிப்படையில் இருந்தது.

Dearness Allowance Calculation: அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றது?

அகவிலைப்படி (%) = [(CPI-IW -இன் 12 மாத சராசரி  – 261.42) ÷ 261.42] × 100.

261.42 என்பது எண்ணிக்கை 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அடிப்படை CPI-IW சராசரி (2016 அடிப்படை ஆண்டு) ஆகும்.

Salary Hike: 7வது ஊதியக்குழுவில் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

- ஜூலை 2025 -க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு 3 சதவீதமாக இருந்தால், ரூ.18,000 அடிப்படை சம்பளம் பெறும் ஊழியரின் மாத சம்பளம் ரூ.540 அதிகரிக்கும். 

- அகவிலைப்படி 3 சதவீதம் அதிகரித்தால், ரூ.9,000 ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.270 கூடுதல் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.

8th Pay Commission: 8வது ஊதியக் குழுவின் சமீபத்திய அப்டேட் என்ன?

8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 2025 இல் அறிவிக்கப்பட்டது. எனினும், அரசாங்கம் இன்னும் புதிய ஆணையத்திற்கான உறுப்பினர்கள் மற்றும்  தலைவரை நியமிக்கவில்லை. மேலும், இதற்கான குறிப்பு விதிமுறைகளும் (ToR) இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை. 7வது ஊதியக்குழு டிசம்பர் 2025 -இல் நிறைவடைவதால், 8வது ஊதியக்குழு ஹனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். ஆனால், இதற்கான ஆயத்தப்பணிகளில் தாமதம் ஏற்பட்டு வருவதால், எட்டாவது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளை செயல்படுத்துவதில் தாமதம் ஏற்படலாம் என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. கோடக் நிறுவன ஈக்விட்டிஸின் அறிக்கையின்படி, 8வது ஊதியக் குழு 2026 இன் பிற்பகுதியிலோ அல்லது 2027 இன் முற்பகுதியிலோ செயல்படுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது.

