அரசு ஊழியர்கள் நோட் பண்ணுங்க: இந்த நாளில் வருகிறது அகவிலைப்படி அறிவிப்பு, எகிறப்போகும் சம்பளம்

DA Hike Latest News: பண்டிகை காலத்தில் 1 கோடிக்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பல பரிசுகள் தயாராக காத்திருக்கின்றன. அவர்களது காத்திருப்பு இப்போது முடிந்துவிட்டது. அடுத்த அகவிலைப்படி உயர்வை அங்கீகரிப்பதற்கான தேதியை அரசாங்கம் கிட்டத்தட்ட இறுதி செய்துவிட்டதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கியமான நாள்
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் நாளேட்டில் இந்த தேதியை குறித்து கொள்ளலாம் - அக்டோபர் 15, 2025. ஆம், தீபாவளிக்கு சற்று முன்பு அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் அகவிலைப்படியில் மிகப்பெரிய அதிகரிப்பு அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இந்த முடிவு சம்பளத்தை கிடுகிடுவென உயர்த்தும்.
அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்திலிருந்து நிவாரணம் வழங்க ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) வழங்கப்படுகிறது. இது AICPI (அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு) தரவுகளின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
- ஜனவரி முதல் ஜூன் 2025 வரையிலான AICPI குறியீட்டு தரவு, இந்த முறை அகவிலைப்படியில் 3% அதிகரிப்பு உறுதி என்பதை தெளிவாகக் குறிக்கிறது.
- தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 55% என்ற விகிதத்தில் அகவிலைப்படியைப் பெறுகின்றனர். 3% அதிகரிப்பிற்குப் பிறகு, அது 58% ஆக அதிகரிக்கும்.
DA Hike: 3% டிஏ உயர்வு எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்பட்டது?
அகவிலைப்படி AICPI குறியீட்டு தரவைப் பொறுத்தது. ஜனவரி முதல் ஜூன் 2025 வரையிலான AICPI தரவுகள் எப்படி இருந்தன என இங்கே காணலாம்:
அட்டவணையில் உள்ளபடி, ஜூன் 2025 இறுதியில் மொத்த அகவிலைப்படி 58.18% ஐ எட்டியது. விதிகளின்படி, அகவிலைப்படி தசமங்களில் வழங்கப்படுவதில்லை. ஆகையால், இது ரவுண்ட் ஆஃப் செய்யப்பட்டு 58% ஆக கருதப்படும்.
Salary Hike: ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
இப்போது மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மிகப்பெரிய கேள்விக்கு வருவோம். 3% அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு சம்பளத்தை எவ்வளவு உயர்த்தும்? கீழே கணக்கீட்டை புரிந்துகொள்வோம். வெவ்வேறு அடிப்படை ஊதியங்களில் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என இங்கே காணலாம்.
|
பணியாளர் லெவல்
|தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம்
|தற்போதைய DA (55%)
|புதிய DA (58%)
|மாதாந்திர சலுகை
|ஆண்டு சலுகை
|லெவல் 1 (குறைந்தபட்சம்)
|₹18,000
|₹9,900
|₹10,440
|₹540
|₹6,480
|லெவல் 3
|₹21,700
|₹11,935
|₹12,586
|₹651
|₹7,812
|லெவல் 6
|₹35,400
|₹19,470
|₹20,532
|₹1,062
|₹12,744
|லெவல் 7
|₹44,900
|₹24,695
|₹26,042
|₹1,347
|₹16,164
|அதிகபட்சம் (அமைச்சரவை செயலாளர்)
|₹2,50,000
|₹1,37,500
|₹1,45,000
|₹7,500
|₹90,000
இந்த அட்டவணையின் மூலம், அனைத்து லெவல்களிலும் ஊழியர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் என்பது தெளிவாகிறது.
DA Arrears: 3 மாத நிலுவைத் தொகையும் கிடைக்கும்
அரசு இந்த அறிவிப்பை அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி வெளியிடும் என்றாலும், இந்த அதிகரித்த அகவிலைப்படி ஜூலை 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வரும். அதாவது ஜூலை, ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் ஆகிய மூன்று மாதங்களுக்கான டிஏ அரியர் தொகையை ஊழியர்கள் பெறுவார்கள்.
டிஏ அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்?
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.
- டிஏ உயர்வு மூலம் ஒரு ஊழியரின் ஊதியம் ஒவ்வொரு மாதமும் ₹1,347 அதிகரிப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம்.
- அந்த நிலையில், அவரது அக்டோபர் சம்பளத்துடன் ₹1,347 x 3 = ₹4,041 நிலுவைத் தொகையை அவர் பெறுவார்.
- தீபாவளி செலவுகளுக்கு இந்த கூடுதல் தொகை உதவும்.
8வது ஊதியக் குழுவின் மீதும் தாக்கம்
இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு சம்பளத்தை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், 8வது ஊதியக் குழுவின் அணுகுமுறையையும் தீவிரப்படுத்துகிறது. விதிகளின்படி, அகவிலைப்படி 50% ஐ தாண்டும்போது, அது அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைக்கப்பட்டு புதிய ஊதியக் குழுவை உருவாக்கும் செயல்முறை தொடங்கப்படுகிறது. அகவிலைப்படி இப்போது 58% ஐ எட்டும், இது ஜனவரி 1, 2026 முதல் செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள 8வது ஊதியக் குழுவை அமைக்க அரசாங்கத்தின் மீதான அழுத்தத்தை இன்னும் அதிகரிக்கிறது.
அக்டோபர் 15 தீபாவளி பரிசு
அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படவுள்ள இந்த அறிவிப்பு மத்திய ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய மற்றும் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தீபாவளி பரிசாக இருக்கும். 3% அகவிலைப்படி உயர்வு அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்திலிருந்து உடனடி நிவாரணம் வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், மூன்று மாத நிலுவைத் தொகையுடன் அவர்களின் பண்டிகை கால மகிழ்ச்சியை இரட்டிப்பாக்கும்.
டிஏ உயர்வு சுருக்கமாக....
- ஜனவரி மற்றும் ஜூலை என வருடத்திற்கு இரண்டு முறை அகவிலைப்படி திருத்தப்படுகிறது.
- AICPI எண்களின் அடிப்படையில், அரசாங்கம் அதன் ஊழியர்களுக்கான DA ஐ தீர்மானிக்கிறது.
- மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு DA (அகவிலைப்படி) வழங்கப்படுகிறது, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு DR (அகவிலை நிவாரணம்) வழங்கப்படுகிறது. இரண்டு விகிதங்களும் ஒன்றே.
- அகவிலைப்படி எப்போதும் உங்கள் அடிப்படை ஊதியத்தில் கணக்கிடப்படுகிறது.
- ஜூலை 2025 -இல் அகவிலைப்படி 3% அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு களைகட்டும் தீபாவளி: 3 பரிசுகள், கணக்கில் கூடுதல் தொகை.. கணக்கீடு இதோ
மேலும் படிக்க | ஜூலை டிஏ உயர்வு ஏன் முக்கியம்? 8வது ஊதியக்குழுவுக்கும் இதற்கும் என்ன தொடர்பு? முக்கிய தகவல் இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ