  • டிசம்பர் 31 நிறைவுபெறும் 7வது ஊதியக்குழு: 10 ஆண்டுகளில் அரசு ஊழியர்களுக்கு 55% சம்பள உயர்வு

டிசம்பர் 31 நிறைவுபெறும் 7வது ஊதியக்குழு: 10 ஆண்டுகளில் அரசு ஊழியர்களுக்கு 55% சம்பள உயர்வு

7th Pay Commission Latest News: 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் 2025 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் டிசம்பர் 31 அன்று நிறைவடையவுள்ளன. 10 ஆண்டுகளில் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எப்படி மாறியது? இந்த பதிவில் முழு விவரத்தை தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 28, 2025, 08:01 PM IST
  • 6வது ஊதியக் குழுவின் முடிவில் லெவல் 1 சம்பளம் எப்படி இருந்தது?
  • 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன?
  • சம்பளத்தை வெகுவாக உயர்த்திய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்.

டிசம்பர் 31 நிறைவுபெறும் 7வது ஊதியக்குழு: 10 ஆண்டுகளில் அரசு ஊழியர்களுக்கு 55% சம்பள உயர்வு

7th Pay Commission: 10 ஆண்டுகளாக மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பள கட்டமைப்புகளை நிர்வகித்து வரும் 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் 2025 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் டிசம்பர் 31 அன்று நிறைவடையவுள்ளன. ஜனவரி 1, 2016 முதல் அமல்படுத்தப்பட்ட 7வது ஊதியக் குழு, ஊதியக் கட்டமைப்புகள், படிகள் மற்றும் சம்பளக் கணக்கீடுகளில் பெரும் மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்தது. அடுத்த ஊதியக் குழு குறித்த விவாதங்கள் வேகம் பெற்று வரும் நிலையில், இந்த மாற்றங்களின் தாக்கம் ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்புகளில் தொடர்ந்து தெரிகிறது.

Fitment Factor: சம்பளத்தை வெகுவாக உயர்த்திய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்

- 7வது ஊதியக் குழுவின் மிக முக்கியமான முடிவுகளில் ஒன்று, ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை 2.57 ஆக நிர்ணயித்தது ஆகும். இதுவே, முந்தைய ஊதியக் குழுவிலிருந்து புதிய முறைக்கு மாறியபோது அதிக சம்பள உயர்வுக்கு வழிவகுத்தது. 

- இதனுடன், அரசாங்கம் பழைய தர ஊதியக் கட்டமைப்பை ரத்து செய்து, எளிமைப்படுத்தப்பட்ட பே மேட்ரிக்ஸை அறிமுகப்படுத்தியது. 

- இது சம்பள உயர்வு முறையைப் புரிந்துகொள்வதை எளிதாக்கியது.

Level 1 Employees: 6வது ஊதியக் குழுவின் முடிவில் லெவல் 1 சம்பளம் எப்படி இருந்தது?

டிசம்பர் 31, 2015 அன்று 6வது மத்திய ஊதியக் குழு முடிவடைந்த நேரத்தில், பணவீக்கம் அகவிலைப்படியை (DA) மிக உயர்ந்த நிலைகளுக்குத் தள்ளியிருந்தது. மிகக் குறைந்த மட்டத்தில், ஒரு ஊழியரின் ஊதியக் கட்டமைப்பு பின்வருமாறு இருந்தது:

அடிப்படை ஊதியம்: ரூ. 7,000

கிரேட் பே: ரூ. 1,800

மொத்த அடிப்படை ஊதியம் (ஊதியம் + தர ஊதியம்): ரூ. 8,800

அகவிலைப்படி 119% ஆக இருந்ததால், அகவிலைப்படி கூறு மட்டும் ரூ. 10,472 ஆக இருந்தது. இதனுடன், ரூ. 2,640 வீட்டு வாடகைப்படியைச் (X-பிரிவு நகரங்களுக்கு) சேர்க்கும்போது, ​​போக்குவரத்துப் படி மற்றும் பிற சிறிய சலுகைகளைத் தவிர்த்து, மொத்த மாதச் சம்பளம் சுமார் ரூ. 21,800–22,000 ஆக இருந்தது. அதாவது, 6வது ஊதியக் குழு முடிவடைவதற்கு முன்பே, வேகமாக உயர்ந்து வந்த அகவிலைப்படி மூலம் பணவீக்கம் பெரும்பாலும் ஈடுசெய்யப்பட்டிருந்தது.

7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன?

7வது ஊதியக் குழு 2016-ல் அகவிலைப்படியை பூஜ்ஜியமாக மீட்டமைத்தது. ஆனால் அடிப்படை ஊதியம் கணிசமாக அதிகரிக்கப்பட்டது. 

நிலை-1 ஊழியர்களுக்கு:

- அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 18,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது

- தர ஊதியம் முழுமையாக நீக்கப்பட்டது

- பழைய முறைக்கு பதிலாக ஒரு புதிய பே மேட்ரிக்ஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் முடிவடையும் நிலையில், அகவிலைப்படி 58% ஆக உள்ளது. இது ரூ. 18,000 அடிப்படை ஊதியத்தில் ரூ. 10,440 ஆக உள்ளது. X-பிரிவு நகரங்களுக்கான வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) ரூ. 5,400 ஆகும். போக்குவரத்துப்படி மற்றும் பிற கூறுகளைத் தவிர்த்து, இது தற்போதைய நிலை-1 மாதச் சம்பளத்தை சுமார் ரூ. 33,500–34,000 ஆக உயர்த்துகிறது.

(குறிப்பு: 6வது மற்றும் 7வது ஊதியக் குழுவின் சம்பளக் கணக்கீடுகள் இரண்டிலும், பல படிகள் மற்றும் சேவை சார்ந்த சலுகைகள் இந்த ஒப்பீட்டில் சேர்க்கப்படவில்லை.)

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எப்படி இருந்தது?

கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் சம்பளம் எவ்வாறு அதிகரித்துள்ளது என்பதை இந்த எண்கள் காட்டுகின்றன:

- அடிப்படைச் சம்பளம் ரூ. 8,800-லிருந்து (அடிப்படை + கிரேட் பே) ரூ. 18,000 ஆக இருமடங்கிற்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது.

- அகவிலைப்படி சதவீதம் கடுமையாகக் குறைந்திருந்தாலும், உண்மையான அகவிலைப்படித் தொகை ஏறக்குறைய மாறாமல் உள்ளது — சுமார் ரூ. 10,400.

- வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) இருமடங்கிற்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது, இது கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்திற்கு ஒரு வலுவான ஊக்கத்தை அளித்துள்ளது.

- மொத்த மாதச் சம்பளம் ரூ. 22,000-லிருந்து சுமார் ரூ. 34,000 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

- இது 10 ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட 55% அதிகரிப்பாகும்.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் எ​திர்பார்ப்பு 

மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மொத்த சம்பளம் கணிசமாக அதிகரித்திருந்தாலும், ஒரு முக்கியப் பிரச்சினை நீடிக்கிறது: குறைந்தபட்ச அடிப்படைச் சம்பளமான ரூ. 18,000, 2016 முதல் மாறாமல் உள்ளது. பல ஆண்டுகளாக, அகவிலைப்படி உயர்வுகளின் (DA Hike) மூலமாக மட்டுமே சம்பள உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. அகவிலைப்படி மீண்டும் 50% எல்லையைத் தாண்டிய போதிலும், அடிப்படைச் சம்பளத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த தேக்கநிலைதான், அடுத்த ஊதியக் குழுவின் கீழ் அதிக குறைந்தபட்ச ஊதியம் மற்றும் திருத்தப்பட்ட ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை ஊழியர் சங்கங்கள் கோருவதற்கான முக்கியக் காரணமாகும். 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துர்ரைகளின் காலம் அதிகாரப்பூர்வமாக முடிவடையும் நிலையில், 8வது ஊதியக் குழுவிடம் இருந்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிக எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு CGHS, HBA: அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய திட்டங்களில் மாற்றம்? குஷியான அப்டேட்

மேலும் படிக்க | கூகிளில் டிரெண்ட் ஆகும் '8வது ஊதியக் குழு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்': அதிரடி சம்பள உயர்வு காத்திருக்கா?

