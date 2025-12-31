English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 7வது ஊதியக்குழு நிறைவடைகிறது: சம்பளம், டிஏ... 10 ஆண்டுகளில் அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைத்த பரிசுகள்

7வது ஊதியக்குழு நிறைவடைகிறது: சம்பளம், டிஏ... 10 ஆண்டுகளில் அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைத்த பரிசுகள்

7th Pay Commission: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஒட்டுமொத்த நிதி நிலையை மேம்படுத்திய 7வது ஊதியக்குழுவின் முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 31, 2025, 01:35 PM IST
  • 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கம் எப்போது?
  • 7வது ஊதியக்குழுவின் தாக்கம் 8வது ஊதியக்குழுவின் எதிர்பார்ப்புகளை இன்னும் அதிகமாக்கியுள்ளது.
  • முக்கியமான 3 விஷயங்களில் இதன் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது.

7th Pay Commission Ends Today: கடந்த 10 ஆண்டுகளாக மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், படிகள், சம்பள கட்டமைப்பு, ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம் என அனைத்தையும் நிர்வகித்து வரும் 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் இன்று, அதாவது டிசம்பர் 31 அன்று நிறைவடைகின்றன. 7வது ஊதியக்குழு மூலம் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஒட்டுமொத்த நிதி நிலையை மேம்படுத்தின. 10 ஆண்டு காலத்தில் அகவிலைப்படி முதல் பிற வசதிகள் வரை அனைத்திலும் ஊழியர் நலன் சார்ந்த பல முன்னேற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள்

ஜனவரி 1, 2016 அன்று நடைமுறைக்கு வந்த 7வது ஊதியக் குழு, ஊழியர்களின் ஊதியக் கட்டமைப்புகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்தது. இதன் தாக்கம் 8வது ஊதியக் குழு மீதான ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் மீதும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Fitment Factor: முக்கிய பங்கு வகித்த ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்

7வது ஊதியக் குழுவின் மிக முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்று அதன் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர். 7வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இது வலுவான சம்பள உயர்வுக்கு வழிவகுத்தது. 

Pay Matrix: பே மேட்ரிக்ஸ் முறை அறிமுகம் ஆனது

7வது ஊதியக்குழுவில் மத்திய அரசு பழைய தர ஊதியக் கட்டமைப்பை ரத்து செய்தது. அதற்கு பதிலாக, புதிய எளிமைப்படுத்தப்பட்ட பே மேட்ரிக்ஸ் முறையை அரசு அறிமுகப்படுத்தியது. இது சம்பள உயர்வு முறையைப் புரிந்துகொள்வதை எளிதாக்கியது.

DA Hike / DR Hike: 7வது ஊதியக்குழு அகவிலைப்படி, அகவிலை நிவாரண அதிகரிப்பு

7வது ஊதியக்குழுவில் 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணமும் உயர்த்தப்பட்டன. இந்த வகையில் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் விலைவாசி மற்றும் பணவீக்கதை சமாளிப்பதில் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு உதவி கிடைத்தது. பணியாளர் அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்படும் AICPI தரவுகளின் அடிப்படையில் இவை திருத்தப்பட்டன.

தற்போது ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 58 சதவீதமாக உள்ளது. இது ரூ. 18,000 அடிப்படை ஊதியத்தில் ரூ. 10,440 க்கு சமம். தற்போதைய நிலை-1 ஊழியர்களின் மாதச் சம்பளம் சுமார் ரூ. 33,500 முதல் 34,000 வரை உள்ளது.

55% Salary Hike: 55% சம்பள உயர்வு

- 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் அமலில் இருந்த கடந்த 10 ஆண்டுகளில் சம்பளம் வெகுவாக அதிகரித்துள்ளது. 

- அடிப்படைச் சம்பளம் ரூ.8,800-லிருந்து (Basic + Grade Pay) ரூ.18,000, அதாவது 2 மடங்கிற்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது.

- அகவிலைப்படி சதவீதம் குறைந்தாலும், அகவிலைப்படித் தொகை ஏறக்குறைய மாறாமல் உள்ளது.

- வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) இருமடங்கிற்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது.

- இதன் மூலம் கையில் கிடைக்கும் சம்பளமும் அதிகரித்துள்ளது.

- சராசரி மொத்த மாதச் சம்பளம் ரூ.22,000-லிருந்து சுமார் ரூ.34,000 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

- அதாவது கடந்த 10 ஆண்டுகளில் ஊழியர்களின் சம்பளம் சராசரியாக சுமார் 55% அதிகரிப்பை கண்டுள்ளது.   

8th Pay Commission: 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கம் எப்போது?

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளம், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியப் பலன்களை மறுஆய்வு செய்யவுள்ள 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு (ToR) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 8வது ஊதியக் குழு குறித்த விவாதங்கள் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், குறைந்தபட்ச ஊதியம் மற்றும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் ஆகியவை ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிற்சங்கங்களிடையே மிகவும் சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்களாக உருவெடுத்துள்ளன. ஆணையம் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பித்து, அதன் பிறகு அதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்த பின், 8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டு மத்தியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் அமலுக்கு வரும் என கூறப்படுகின்றது.

7வது ஊதியக்குழுவின் தாக்கம்

7வது ஊதியக்குழுவின் தாக்கம் 8வது ஊதியக்குழுவின் எதிர்பார்ப்புகளை இன்னும் அதிகமாக்கியுள்ளது. குறிப்பாக முக்கியமான 3 விஷயங்களில் இதன் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது.

- Fitment Factor: 7வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் அளவு இதை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்பது பொதுவான ஒரு கருத்தாக உள்ளது.

- Pensioners: 7வது ஊதியக்குழுவில் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, ஊழியர்களுக்கு சமமான பல நன்மைகள் கிடைத்தன. குறிப்பாக ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையில் ஓய்வுதிய அதிகரிப்பு இருந்தது. மேலும் அகவிலைப்படிக்கு நிகராக, அகவிலை நிவாரணமும் 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அதிகரிக்கப்பட்டது. 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளில் ஓய்வூதியதாரர்கள் பற்றிய எந்த வித குறிப்பும் இல்லாமல் இருந்த நிலையில், இது உடனடியாக 7வது ஊதியக்குழுவுடன் ஒப்பிடப்பட்டது. அதன் பிறகு நாடாளுமன்ற கூட்டதொடரில் ஓய்வுதிய உயர்வுக்கான உறுதியை மத்திய அரசு அளித்தது.  

- Salary Hike: 7வது ஊதியக்குழுவில் அதற்கு முந்தைய 6வது ஊதியக்குழுவுடன் ஒப்பிடுகையில் குறிப்பிடத்தக்க சம்பள உயர்வு இருந்தது. அதே போன்ற அதிக சம்பள உயர்வு 8வது ஊதியக்குழுவிலும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: 14-54% சம்பள உயர்வு, HRA, அரியர்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி முதல் ஜாக்பாட்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 2025ல் வந்த அறிவிப்புகள், 2026ல் வரப்போகும் அதிரடிகள்.... லிஸ்ட் இதோ

