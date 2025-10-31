8வது ஊதியக்குழு சர்ப்ரைஸ்: ஓய்வூதியத்தில் 3 மடங்கு ஏற்றம், 12 சேவை ஆண்டுகளிலேயே முழு ஓய்வூதியம்

8th Pay Commission Pension: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த வாரம் ஒரு முக்கிய செய்தி கிடைத்தது. செவ்வாயன்று, மோடி அரசு 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளை (ToR) அங்கீகரித்தது. இந்த முடிவு சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களின் நம்பிக்கையை உயர்த்தியுள்ளது. 8வது ஊதியக் குழு 18 மாதங்களுக்குள் அதன் பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிக்கும் என்று தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் தெரிவித்தார்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கை
மோடி அரசின் இந்த முடிவு ஊழியர்களின் நீண்டகால கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் வகையில் உள்ளது. ஜனவரியில் ஆணையத்தை நிறுவுவதற்கு அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்தது. இப்போது, ToR கிடைத்தவுடன், ஆணையத்தின் பணி முறையாகத் தொடங்கப்படும். இந்த ஆணையம் சம்பள கட்டமைப்புகள், ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் அலவன்சுகளில் தேவையான புதுப்பிப்புகளை பரிந்துரைக்கும்.
Pension: ஓய்வூதிய முறையில் மாற்றம்
இந்த முறை ஓய்வூதியம் தொடர்பாக ஒரு பெரிய மாற்றம் செய்யப்படலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. தற்போது, 15 ஆண்டுகள் சேவையை முடித்த பிறகு முழு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த கால அளவு 12 ஆண்டுகளாகக் குறைக்கப்படலாம். அதாவது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் விரைவில் முழு ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதி பெறுவார்கள். இது சேவையின் நடுவில் ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்கும். இந்த முன்மொழிவு அங்கீகரிக்கப்பட்டால், ஓய்வு பெறும் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு இது பயனளிக்கும்.
Minimum Pension Hike: குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் அதிகரிக்குமா?
ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கும் குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணம் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு ரூ.9,000 இலிருந்து ரூ.25,000 ஆக அதிகரிக்கக்கூடும் என அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இது கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு அதிகரிப்பைக் குறிக்கும். இது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிதி வலிமையை வழங்கும்.
தற்போது, அடிப்படை ஓய்வூதியத்தில் 58% அகவிலை நிவாரணம் வழங்கப்படுகிறது. ஓய்வூதிய விநியோக செயல்முறையை எளிமையாகவும் வெளிப்படையாகவும் மாற்ற சீரான ஓய்வூதியத் திட்டமும் எளிமைப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் தாக்கம்
இந்த முறை, ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.83 முதல் 3.0 -க்குள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது வெவ்வேறு ஊதிய மேட்ரிக்ஸ் நிலைகளில் உள்ள ஊழியர்களுக்கான சம்பள உயர்வை தீர்மானிக்கிறது. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அதிகமாக இருந்தால், ஊழியரின் கையில் கிடைக்கும் சம்பளமும், ஓய்வூதியமும் அதிகமாகும்.
8வது ஊதியக் குழுவின் உறுப்பினர்கள் யார்?
அமைச்சரவைக் குறிப்பின்படி, 8வது ஊதியக் குழு ஒரு தற்காலிக அமைப்பாக இருக்கும். இது ஒரு தலைவர், ஒரு பகுதிநேர உறுப்பினர் மற்றும் ஒரு உறுப்பினர் செயலாளரைக் கொண்டிருக்கும். ToR தயாரிப்பதில் அமைச்சகங்கள், மாநிலங்கள் மற்றும் ஊழியர் பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனைகள் நடத்தப்பட்டதாக அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் புதிய சம்பள ஆணையக் குழுவின் தலைவராக இருப்பார். அவருடன் பேராசிரியர்கள் புலக் கோஷ் மற்றும் பங்கஜ் ஜெயின் ஆகியோர் உறுப்பினர்களாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இது சம்பள அமைப்பு மற்றும் கொடுப்பனவுகளை மேம்படுத்தும் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஆணையம் 18 மாதங்களில் அதன் இறுதி அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும். தேவைப்பட்டால் இடைக்கால அறிக்கையும் சமர்ப்பிக்கப்படலாம்.
8வது சம்பள ஆணையத்தின் கீழ் சம்பள திருத்தங்கள் நடைபெறும்
ஊழியர்களின் ஊதிய கட்டமைப்புகளில் தேவைப்படும் சீர்திருத்தங்களை செய்ய 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதிய ஊதியக்குழுக்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. 7வது ஊதியக்குழு பிப்ரவரி 2014 இல் உருவாக்கப்பட்டது, ஜனவரி 1, 2016 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. அடுத்த புதுப்பிப்பு 2026 ஜனவரியில் அமலுக்கு வர வேண்டும். இதன் செயல்பாடுகளில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதால் இது அமலுக்கு வர சற்று தாமதம் ஆகலாம். எனினும், இதன் நன்மைகளின் அரியர் தொகையை ஜனவரி 2026 முதல் ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் பெறுவார்கள்.
Salary Hike: 8வது ஊதியக் குழுவின் சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு ஆகியவை எப்போது அமலுக்கு வரும்?
ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் தயாராகி அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்னரே புதிய ஊதிய விகிதங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என்று அரசாங்கம் தெளிவாகக் கூறியுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வையும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சம்பள உயர்வையும் அள்ளித்தரப்போகும் 8வது ஊதியக்குழு 2027 நடுப்பகுதியில் முழுமையாக அமலுக்கு வரக்கூடும் என கூறப்படுகின்றது.
