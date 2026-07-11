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8-வது உதியக் குழு: 1:12 ஊதிய விகித முறை... ஊதிய இடைவெளி குறைகிறதா? புத்தம் புது அப்டேட்

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய அமைப்பை மாற்றியமைக்கக்கூடிய பல்வேறு முன்மொழிவுகளை 8-வது ஊதியக் குழு ஆய்வு செய்து வருகிறது.  ஊதிய நிலைகளுக்கு இடையில் உள்ள பெரிய ஊதிய இடைவெளியை குறைப்பது பற்றியும் பேசப்பட்டு வருகின்றது. 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 11, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:41 AM IST
8-வது உதியக் குழு: 1:12 ஊதிய விகித முறை... ஊதிய இடைவெளி குறைகிறதா? புத்தம் புது அப்டேட்
Image Credit: 8th Pay Commission Pay Matrix Parity (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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