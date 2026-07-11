/8-வது உதியக் குழு: 1:12 ஊதிய விகித முறை... ஊதிய இடைவெளி குறைகிறதா? புத்தம் புது அப்டேட்

8th Pay Commission: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் சீரான ஊதிய உயர்வு மற்றும் நன்மைகளை வழங்கும் வகையில் பரிந்துரைகளை உருவாக்கும் பணியில் 8-வது ஊதியக் குழு ஈடுபட்டுள்ளது. ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச ஊதியங்களுக்கு இடையிலான இடைவெளியைக் கட்டுப்படுத்துவது இதில் உள்ள முக்கிய பரிந்துரைகளில் ஒன்றாகும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய அமைப்பை மாற்றியமைக்கக்கூடிய பல்வேறு முன்மொழிவுகளை 8-வது ஊதியக் குழு ஆய்வு செய்து வருகிறது. ஊதிய நிலைகளுக்கு இடையில் உள்ள பெரிய ஊதிய இடைவெளியை குறைப்பது பற்றியும் பேசப்பட்டு வருகின்றது.
சில ஊழியர் சங்கங்கள் இக்கருத்தை ஆதரிக்கின்றன; அதேவேளையில், மூத்த மற்றும் தொழில்நுட்பப் பதவிகளுக்கு இது பொருந்தாது என்று கூறி மற்ற சங்கங்கள் இதனை எதிர்க்கின்றன.
இம்முன்மொழிவுகள் ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், மத்திய அரசு இதுவரை அவற்றில் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.
மேலும், சமச்சீரான ஊதிய அமைப்பை (balanced pay matrix) உருவாக்கவும் NC-JCM பரிந்துரைத்துள்ளது. ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்குச் செல்லும்போது ஊதிய உயர்வு சீராக இருக்க வேண்டும் என்று அது கூறியுள்ளது. இம்முன்மொழிவின்படி, பல்வேறு நிலைகளுக்கு இடையே மிக அதிகமான இடைவெளி இருப்பது ஒட்டுமொத்த ஊதிய அமைப்பிலும் ஏற்றத்தாழ்வை உருவாக்கக்கூடும்.
|அம்சம்
|ஆதரிக்கும் RSCWS (ரயில்வே மூத்த குடிமக்கள் நலச் சங்கம்)
|எதிர்க்கும் IRTSA (இந்திய ரயில்வே தொழில்நுட்ப மேற்பார்வையாளர்கள் சங்கம்)
|குறைந்தபட்ச - அதிகபட்ச ஊதிய விகிதம்
|ஊதிய அமைப்பில் கீழ் மற்றும் மேல் நிலைகளுக்கு இடையே ஒரு நியாயமான, சமச்சீரான விகிதாச்சாரம் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என நம்புகிறது.
|குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச ஊதிய விகிதத்தின் அடிப்படையில், உச்சபட்ச ஊதிய வரம்பை நிலையாக நிர்ணயிப்பதை எதிர்க்கிறது.
|பொறுப்புகள் மற்றும் தகுதிக்கான அங்கீகாரம்
|அமைப்பைச் சமன்படுத்தும் அதே வேளையில், மூத்த பதவிகளில் உள்ளவர்களின் கூடுதல் பொறுப்புகளும் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்கிறது.
|நிலையான விகிதத்தின் மூலம் உச்ச ஊதியத்தைக் கட்டுப்படுத்தக் கூடாது என்றும், ஊதியம் என்பது திறன்களையும் பொறுப்புகளையும் பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்றும் கூறுகிறது.
|பணியாளர்களின் வகைப்பாடு
|அரசுப் பணியின் பல்வேறு நிலைகளிலும் ஒரு பொதுவான, பகுத்தறிவுடன் கூடிய நியாயமான ஊதிய அமைப்பைப் பராமரிக்க இது உதவும் என்கிறது.
|தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பணியாளர்களை, பொதுவான தொழில்நுட்பம் சாராத பணியாளர்களைப் போல ஒரே தட்டில் வைத்து நடத்தக்கூடாது என வாதிடுகிறது.
|பணியின் தன்மை மற்றும் ஆபத்து
|ஒட்டுமொத்த நிர்வாக அமைப்பில் சமநிலையைக் கொண்டு வருவதை முதன்மையாகக் கருதுகிறது.
|ரயில்வே தொழில்நுட்பப் பணியாளர்கள் சிறப்புத் திறன் மற்றும் அதிக ஆபத்து நிறைந்த பணிகளை மேற்கொள்வதால் அவர்களுக்குப் பிரத்யேக மதிப்பு வேண்டும் என்கிறது.
|முன்மொழிவின் இறுதி விளைவு
|இந்தச் சமச்சீர் முறை அமலுக்கு வந்தால், அனைத்து நிலைகளிலும் நியாயமான ஊதியக் கட்டமைப்பு நிலைபெறும் எனத் தெரிவிக்கிறது.
|நிலையான விகிதங்கள் மூலம் உச்ச வரம்பை வகுப்பது, தகுதியான தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்குப் போதுமான ஊதியத்தை வழங்காது என நம்புகிறது.
ரயில்வே மூத்த குடிமக்கள் நலச் சங்கம் (RSCWS) இதேபோன்றதொரு பரிந்துரையை முன்வைத்துள்ளது. ஊதிய அமைப்பில் கீழ் மற்றும் மேல் நிலைகளுக்கு இடையே நியாயமான விகிதாச்சாரத்தைப் பராமரிக்க வேண்டும் என்று அது குழுவிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
அதேவேளையில், மூத்த பதவிகளில் உள்ளவர்களின் கூடுதல் பொறுப்புகளும் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று அது கூறியுள்ளது. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச ஊதியங்களுக்கு இடையிலான விகிதம் சமச்சீராக இருக்க வேண்டும் என்று அந்த அமைப்பு நம்புகிறது. அரசுப் பணியின் பல்வேறு நிலைகளிலும் நியாயமான மற்றும் பகுத்தறிவுடன் கூடிய ஊதிய அமைப்பைப் பராமரிக்க இது உதவும் என்று அது தெரிவித்துள்ளது.
இந்திய ரயில்வே தொழில்நுட்ப மேற்பார்வையாளர்கள் சங்கம் (IRTSA) மாறுபட்ட நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளது. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச ஊதிய விகிதத்தின் அடிப்படையில் உச்சபட்ச ஊதிய வரம்பை நிர்ணயிப்பதை அது எதிர்த்துள்ளது. அச்சங்கத்தின் கருத்துப்படி, தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பணியாளர்களைத் தொழில்நுட்பம் சாராத பணியாளர்களைப் போல நடத்தக்கூடாது.
ரயில்வே தொழில்நுட்பப் பணியாளர்கள் சிறப்புத் திறன் மற்றும் அதிக ஆபத்து நிறைந்த பணிகளை மேற்கொள்கின்றனர் என்று IRTSA கூறியுள்ளது. அவர்களின் ஊதியம் அவர்களின் திறன்கள் மற்றும் பொறுப்புகளைப் பிரதிபலிப்பதாக இருக்க வேண்டும். நிலையான விகிதத்தின் மூலம் அதிகபட்ச ஊதியத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்குப் போதுமான ஊதியத்தை வழங்காது என்று IRTSA நம்புகிறது.
8-வது ஊதியக் குழு நவம்பர் 2025-ல் அமைக்கப்பட்டது. அமைக்கப்பட்ட பிறகு, அக்குழு தனது இணையதளத்தைத் தொடங்கியது. அதன் வாயிலாக ஊழியர் சங்கங்களிடமிருந்து கருத்துகள், ஆலோசனைகள் மற்றும் முன்மொழிவுகளை அது கோரியது.
இந்த குழு நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறது. இது அமைக்கப்பட்ட 18 மாதங்களுக்குள் தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எனவே, ஊழியர்கள் 2027-ஆம் ஆண்டின் இறுதி வரை காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும். அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிறகு, ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் குறித்து மத்திய அரசு இறுதி முடிவை எடுக்கும். தற்போதைய நிலையில், இந்தப் பரிந்துரைகள் எதற்கும் அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை.
இந்த அனைத்து செயல்முறைகளும் வேகமாக முடிவடைந்து, உயர்த்தப்பட்ட ஊதியம் விரைவில் கிடைக்கத் தொடங்கும் என மத்திய அரசு ஊழியர்கள் நம்புகிறார்கள்.