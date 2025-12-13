English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு: 2025 -இல் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைத்த 10 முக்கிய அறிவிப்புகள்

8வது ஊதியக்குழு: 2025 -இல் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைத்த 10 முக்கிய அறிவிப்புகள்

8th Pay Commission Latest News: 2025 ஆம் ஆண்டில் 8வது ஊதியக்குழு குறித்து வெளியிடப்பட்ட முக்கிய 10 அறிவிப்புகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 13, 2025, 04:19 PM IST
  • 2025 ஆண்டில் 8வது ஊதியக்குழு பற்றி வந்த முக்கிய 10 அறிவிப்புகள்.
  • 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் எப்போது?
  • முழு விவரம் இதோ.

8th Pay Commission Announcements: 2024 ஆம் ஆண்டுக்கு சற்று முன்னதாகவே 8வது ஊதியக்குழு குறித்த பேச்சுகள் தொடங்கிவிட்டன. வழக்கமாக 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதிய ஊதியக்குழுக்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. 7வது உதியக்குழு 2014 ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டு 2016 ஆம் ஆண்டு அமலுக்கு வந்தது. 10 ஆண்டு விதிப்படி 8வது ஊதியக்குழு 2026 ஆம் ஆண்டு அமலுக்கு வர வேண்டும்.

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: காத்திருந்த மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

2026 ஆம் ஆண்டு புதிய ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர வேண்டுமானால், 2024 ஆம் ஆண்டு அதன் பணிகள் தொடங்க வேண்டும். ஆகையால், 2024 ஆம் ஆண்டு முதல் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான காத்திருப்பு தொடங்கியது. ஆனால், மத்திய அரசு அவர்களது பொறுமையை வெகுவாக சோதித்தது. 2024 ஆம் ஆண்டு முழுதும் மௌனம் காத்த மத்திய அரசு 2025 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில்தான் 8வது ஊதியக்குழுவுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டது.

8th Pay Commission Timeline

2025 ஆண்டில் 8வது ஊதியக்குழு பற்றி வந்த முக்கிய 10 அறிவிப்புகளை இங்கே காணலாம்.

1. 8th Pay Commission Formation

8வது ஊதியக்குழுவுக்கான அறிவிப்பு: இந்த ஆண்டு ஜவனரி மாதம் 16 ஆம் தேதி, மத்திய அமைச்சரவை, 8வது ஊதியக்குழுவுக்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டது. இது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பெரும் நிவாரணத்தை அளித்தது. எனினும், அதன் பிறகு அக்டோபர் மாதம் வரை பெரிய அறிவிப்புகள் எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை.

2. Terms of Reference

பரிந்துரை விதிமுறைகள்: அக்டோபர் 28 அன்று அரசு 8வது ஊதியக்குழுவை அதிகாரப்பூர்வமாக அமைத்தது. பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கான அறிவிப்பும் வெளியானது. ஆணையத்தின் தலைவராக இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் நியமிக்கப்பட்டார். 1990-ஆம் ஆண்டு பேட்ச் ஐஏஎஸ் அதிகாரியான பங்கஜ் ஜெயின் உறுப்பினர்-செயலாளராகவும் ஐஐஎம் பெங்களூருவில் பேராசிரியராகப் பணிபுரியும் புலக் கோஷ் பகுதி நேர உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

3. ToR Notification

ToR அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு: நவம்பர் 3, 2025 அன்று 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகள் (ToR) நிதி அமைச்சகத்தின் 03.11.2025 தேதியிட்ட தீர்மானத்தின் மூலம் அறிவிக்கப்பட்டன. புதிதாக அமைக்கப்பட்ட குழுவிற்கு அறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்க 18 மாத கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது. ஊழியர்களின் சம்பளம், ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம், அலவன்சுகள் போன்றவற்றை மதிப்பாய்வு செய்து பரிந்துரைகளை வழங்குமாறு இந்தக் குழுவிற்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

4 Parliament Winter Session from December 1, 2025

நாடாளுமன்ற குளிகால கூட்டத்தொடர்: டிசம்பர் மாதம் தொடங்கிய நாடாளுமன்ற குளிகால கூட்டத்தொடரில் மத்திய அரசிடம் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் குறித்து பல வித கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. இவற்றுக்கு அரசு அளித்த பதில்களின் மூலம் பல சந்தேகங்களுக்கு விடை கிடைத்தது.

5 DA Merger

DA இணைப்பு: இடைக்கால நிவாரணமாக, மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவை அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அடிப்படை ஓய்வூதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா என்ற கேள்விக்கு அப்படி ஒரு திட்டம், அதாவது, அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கும் திட்டம் எதுவும் தற்போது இல்லை என்று அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

6 Budget Allocations

பட்ஜெட் ஒதுக்கீடுகள்: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்தில் கணிசமான செலவுகள் உள்ளதால், ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டவுடன், அவற்றைச் செயல்படுத்துவதற்குத் தேவையான நிதி பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கப்படும்  என்றும் அரசாங்கம் குறிப்பிட்டது.

7 Pensioners

ஓய்வூதியதாரர்கள்: பரிந்துரை விதிமுறைகளில் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய திருத்தம் பற்றி குறிப்பிடப்படாமல் இருந்தது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது. எனினும், அரசாங்கம் இதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் எட்டாவது சம்பள கமிஷனால் பயனடைவார்கள் என்பதை நிதி அமைச்சகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் இதற்கு விளக்கம் அளித்த நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, டிசம்பர் 8, 2025 திங்கட்கிழமை எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில், “நாட்டில் சுமார் 50.14 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும் சுமார் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவால் நேரடியாகப் பயனடைவார்கள்." என்று தெரிவித்தார். இது ஓய்வூதியதாரர்கள் தொடர்பான சந்தேகங்களை நீக்கியுள்ளது. 

8 8th CPC Implementation Date

அமலாக்க தேதி: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்க தேதி பற்றி எழுப்பப்படட் கேள்விக்கு மக்களவையில் பதிலளித்த நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, 8வது மத்திய ஊதியக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதையும், அதன் பரிந்துரை விதிமுறைகள் நவம்பர் 3, 2025 அன்று அறிவிக்கப்பட்டதையும் உறுதிப்படுத்தினார். எனினும், அவர் தனது பதிலில், ஊதியக்குழுவை செயல்படுத்தும் தேதிக்கு உறுதியளிப்பதைத் தவிர்த்தார்.

9 Arrears

அரியர் தொகை: 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவை அமல்படுத்துவதற்கான தேதியை அரசாங்கம் இனிதான் முடிவு செய்யும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 10 ஆண்டு விதிப்படி அதன் அமலாக்கம் ஜனவரி 2026 முதல் இருந்தால், உண்மையான அமலாக்கம் எப்போது இருந்தாலும், ஜனவரி 2026 முதல் அரியர் கிடைக்கும். எனினும், அமலாக்க தேதி பற்றி அரசு குறிப்பிட்ட பின்னர்தான் இதில் தெளிவு கிடைக்கும்.

10 Salary Hike

சம்பள உயர்வு: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பள உயர்வும், ஓய்வூதிய உயர்வும் புதிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை சார்ந்திருக்கும். எனினும், சம்பள உயர்வு 14 சதவீதம் முதல் அதிகபட்சம் 54 சதவீதம் வரை இருக்கலாம் என பல மதிப்பீடுகள் தெரிவிக்கின்றன. ஆணையத்தின் இறுதி அறிக்கை வந்தபின்தான் இதை பற்றி தெரியவரும்.

2025 ஆம் ஆண்டு நிறைவடையவுள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டில் முழு முனைப்புடன் ஆணையம் தனது பணிகளை மேற்கொள்ளும். ஆகையால் அடுத்த ஆண்டில் மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியகுழு குறித்த அதிக அப்டேட்களை எதிர்பார்க்கலாம்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

8th Pay Commissiom7th pay commissionsalary hikeCentral government employeesYear ender 2025

