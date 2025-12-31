English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு: 14-54% சம்பள உயர்வு, HRA, அரியர்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி முதல் ஜாக்பாட்

8வது ஊதியக்குழு: 14-54% சம்பள உயர்வு, HRA, அரியர்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி முதல் ஜாக்பாட்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்பு என்ன? ஜனவரி 1 முதல் காத்திருக்கும் குட் நியூஸ் என்ன? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 31, 2025, 09:13 AM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?
  • ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்னவாக இருக்கும்?
  • சம்பள உயர்வுகளின் கணக்கீடு எப்படி இருக்கும்?

Trending Photos

ரேஷன் கார்டு வைத்திருந்தாலும் இவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு கிடையாது - முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Pongal gift 2026
ரேஷன் கார்டு வைத்திருந்தாலும் இவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு கிடையாது - முக்கிய அப்டேட்
ஐபிஎல் 2026: 10 அணிகளில் இருக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார்? - முழு லிஸ்ட்!
camera icon10
IPL
ஐபிஎல் 2026: 10 அணிகளில் இருக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார்? - முழு லிஸ்ட்!
விஜய் அணிந்திருக்கும் இந்த ப்ளூ ஜாக்கெட்டின் விலை என்ன தெரியுமா? கேட்டா ஆடிப்போயிருவீங்க!
camera icon7
Viay
விஜய் அணிந்திருக்கும் இந்த ப்ளூ ஜாக்கெட்டின் விலை என்ன தெரியுமா? கேட்டா ஆடிப்போயிருவீங்க!
கஜகேசரி யோகம் 2026.. 3 ராசிகளுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி, ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon7
Gajakesari Yoga
கஜகேசரி யோகம் 2026.. 3 ராசிகளுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி, ஜாக்பாட் அடிக்கும்
8வது ஊதியக்குழு: 14-54% சம்பள உயர்வு, HRA, அரியர்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி முதல் ஜாக்பாட்

8th Pay Commission Salary Hike: நாடு முழுவதும் உள்ள சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும் 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். 8வது சம்பள கமிஷனின் கீழ் அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு குறித்து பல்வேறு ஊகங்கள் பரவி வருகின்றன. சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய கணக்கீடுகளுக்கு அடிப்படையாக அமையும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் பற்றி பரவலாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகின்றது.

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்பு

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பை எதிர்பார்க்கிறார்கள். தரகு நிறுவனங்களும் பிற நிபுணர்களும் சாத்தியமான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் அதன் விளைவாக ஏற்படக்கூடிய சம்பள உயர்வுகள் குறித்து தங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். அம்பிட் கேபிடல் மற்றும் கோடக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஈக்விட்டிஸ் சில மாதங்களுக்கு முன்பு வெளியிட்ட ஒரு ஆராய்ச்சி அறிக்கையின்படி, சம்பள உயர்வு 13% முதல் 34% வரை இருக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஊதிய உயர்வின் முழுமையான கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Fitment Factor: ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்னவாக இருக்கும்?

பல வகையான கணிப்புகள் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.83 முதல் 3.00 =க்குள் இருக்கலாம் என்ற பரந்த மதிப்பீட்டை அளித்துள்ளன. அம்பிட் கேபிடல் சமீபத்தில் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டது. அதில் சம்பள திருத்தங்களுக்கான ஃபிட்மென்ட் காரணி 1.83 முதல் 2.46 வரை இருக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய கணக்கீடுகள் இதை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. சம்பள உயர்வுகள் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில் 14% முதல் 54% வரை இருக்கலாம் என்றும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அம்பிட் கேபிடலின் கணிப்புகளின் படி,

- ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் குறைந்தபட்சமாக 1.83 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், சம்பளம் 14% அதிகரிக்கலாம். 
- ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.15 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், சம்பளம் 34% அதிகரிக்கலாம். 
- ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அதிகபட்சமாக 2.46 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், சம்பளம் 54% வரை அதிகரிக்கலாம்.

Salary Hike Calculation: சம்பள உயர்வுகளின் கணக்கீட்டை இப்படி புரிந்து கொள்ளலாம்

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.8 ஆக இருந்தால், தற்போதுள்ள அடிப்படை சம்பளம் 1.8 ஆல் பெருக்கப்படும். இருப்பினும், புதிய சம்பள ஆணையத்தை அமல்படுத்தும்போது அகவிலைப்படி (DA) பூஜ்ஜியமாக மாறும் என்பதால், உண்மையான சம்பள உயர்வு குறைவாக இருக்கும். இருப்பினும், அடிப்படை சம்பளத்துடன் அகவிலைப்படி இணைக்கப்படாது என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

7வது ஊதியக்குழு 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை பரிந்துரைத்தபோது, ​​குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் 2016 இல் ₹7,000 இலிருந்து ₹18,000 ஆக அதிகரித்தது (7,000 x 2.57). அந்த நேரத்தில் அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியமாக இருந்தது, எனவே உண்மையான சம்பள உயர்வு மிகவும் குறைவாக இருந்தது. 

உதாரணமாக:

6வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் குறைந்தபட்ச சம்பளம்

7,000 (அடிப்படை சம்பளம்) + 8,750 (DA) + 2,100 (HRA) + 1,350 (TA) = 19,200 ரூபாய்.

7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் குறைந்தபட்ச சம்பளம்

18,000 (அடிப்படை சம்பளம்) + 4,320 (HRA) + 1,350 (TA) + 0 (DA) = 23,670 ரூபாய்.

இது 2016 இல் இந்த மாற்றம் நிகழ்ந்தது. இவ்வாறு, ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 7வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, குறைந்தபட்ச சம்பளம் 19,200 ரூபாயிலிருந்து 23,670 ரூபாயாக, 14.3% அதிகரித்துள்ளது.

50,000 ரூபாய் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் தோராயமாக ₹50,000 உள்ள ஒரு அரசு ஊழியருக்கான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்:

- அடிப்படை சம்பளம்: ₹50,000
- HRA (24%): ₹12,000
- TA: ₹2,160
- DA (55%): ₹29,000
- மொத்த சம்பளம்: ₹93,160

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.82 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால் சம்பள உயர்வு எப்படி இருக்கும்?

புதிய அடிப்படை சம்பளம் (50,000 x 1.82) = ₹91,000
புதிய HRA (91,000 x 24%) = ₹21,840
TA = ₹2,160
புதிய மொத்த சம்பளம்: ₹1,15,000 (தோராயமாக 25.46% அதிகரிப்பு)

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.15 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால் சம்பள உயர்வு எப்படி இருக்கும்?

புதிய அடிப்படை சம்பளம் (50,000 x 2.15) = ₹1,07,500
புதிய HRA (1,07,500 x 24%) = ₹25,800
புதிய TA = ₹2,160
புதிய மொத்த சம்பளம்: ₹1,35,460 (தோராயமாக 47.78% அதிகரிப்பு)

Arrears: அரியர் தொகை

8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் பற்றிய பெரிய அறிவிப்பும் எதிர்பாக்கப்படுகின்றது. இது குறித்து பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என அரசு கூறியிருந்தாலும், 10 ஆண்டு விதிப்படி அமலாக்கம் ஜனவரி 1 2026 முதல் இருக்கும் என்றும், இந்த தேதி முதல் அரியர் தொகை கிடைக்கும் என்றும் நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.

மேற்கண்ட கணக்கீடுகள் வெவ்வேறு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மதிப்பீடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். மத்திய அரசால் அமைக்கப்பட்ட 8வது சம்பளக் குழு, அனைத்து பங்குதாரர்களுடனும் ஆலோசித்து பின் உண்மையான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை பரிந்துரைக்கும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 2025ல் வந்த அறிவிப்புகள், 2026ல் வரப்போகும் அதிரடிகள்.... லிஸ்ட் இதோ

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: 2026 முதல் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? முக்கிய மதிப்பீடு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionsalarypensionCentral government employees

Trending News