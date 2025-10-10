8வது ஊதியக்குழு முக்கிய அப்டேட்: அரசு ஊழியர்களுக்கு 186% சம்பள உயர்வு, கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். மத்திய அரசு 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவை ஜனவரி 2025 இல் அங்கீகரித்தது. இருப்பினும், இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் நிலுவையில் உள்ளது.
Central Government Employees: காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
புதிய ஊதியக்குழுவான 8வது ஊதியக்குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை அரசாங்கம் இன்னும் நியமிக்கவில்லை. இதற்கான பரிந்துரைகளின் குறிப்பு விதிமுறைகளும் இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை. எனினும், 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் சார்ந்த பல அம்சங்கள் பற்றி மாநில அரசுகளுடன் தீவிரமாக ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், குழுவை அமைப்பது தொடர்பான அறிவிப்பை விரைவில் எதிர்பார்க்கலாம் என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
மாநிலங்களவையில் இணையமைச்சர் கூறியது என்ன?
8வது மத்திய ஊதியக் குழு தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று நிதி அமைச்சகத்தின் இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி மாநிலங்களவையில் தெரிவித்தார். மேலும், வரும் வாரங்களில் புதிய ஊதியக் குழுவின் உறுப்பினர்களுக்கான நியமனம் நடக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
தற்போதைய சம்பளம் எவ்வளவு?
தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சம்பளம் கிடைக்கிறது. 7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
- தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ₹18,000 ஆக உள்ளது.
- ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியம் ₹9,000 ஆக உள்ளது.
- 7வது சம்பளக் குழுவின் கீழ் அதிகபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ₹225,000 ஆகும். அமைச்சரவை செயலாளர் மற்றும் பிற உயர் அதிகாரிகளுக்கு மாதம் ₹250,000 சம்பளம் கிடைக்கிறது.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு
- கடந்த வாரம், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) ஆகியவை 3% அதிகரிக்கப்பட்டன.
- இதைத் தொடர்ந்து தற்போது அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் 58 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளன.
- குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ₹18,000 உடன், 3 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு ₹540 சேர்க்கப்படும். இது 7வது சம்பளக் குழுவின் கீழ் மொத்த குறைந்தபட்ச சம்பளத்தை 58 சதவீத அகவிலைப்படியில் ₹28,440 ஆக உயர்த்தும்.
- இதேபோல், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியமான ரூ.9,000 உடன் 3 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு சேர்க்கப்படும், இதன் மூலம் ஓய்வூதியம் ரூ.270 அதிகரித்து, மொத்த குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.14,220 ஆக உயரும்.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அடிப்படை குறைந்தபட்ச சம்பளம் மாதத்திற்கு ரூ.18,000 ஆகும். புதிய ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படும் போது, அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்தில் 60 சதவீதம் ஆக அதிகரித்துள்ளது என வைத்துக்கொள்வோம். அந்த நிலையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான மொத்த குறைந்தபட்ச சம்பளம் (அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி) ரூ.28,800 ஆக இருக்கும்.
8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.8 முதல் 3.0 -க்குள் இருக்கும் என கூறப்படுகின்றது. 1.8 மற்றும் 2.86ஆகிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரிகளில் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என இங்கே காணலாம்.
1.8 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் (அகவிலைப்படியை சேர்க்காமல்):
அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.18,000
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: 1.8
புதிய அடிப்படை ஊதியம்: 18,000 x 1.8 = ரூ.32,400
(தற்போதைய ஊதியத்தை விட 12.5 சதவீதம் அதிகரிப்பு)
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் (அகவிலைப்படியை சேர்க்காமல்):
அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.18,000
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: 2.86
புதிய அடிப்படை ஊதியம்: 18,000 x 1.8 = ரூ.51,480
(தற்போதைய ஊதியத்தை விட 78.75 சதவீதம் அதிகரிப்பு)
1.8 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் (60% அகவிலைப்படியை சேர்த்து):
அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.28,000
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: 1.8
புதிய அடிப்படை ஊதியம்: 28,000 x 1.8 = ரூ.51,840
(தற்போதைய ஊதியத்தை விட 80% சதவீதம் அதிகரிப்பு)
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் (60% அகவிலைப்படியை சேர்த்து):
அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.28,000
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: 2.86
புதிய அடிப்படை ஊதியம்: 28,000 x 2.86 = ரூ.82,368
(தற்போதைய ஊதியத்தை விட 186% சதவீதம் அதிகரிப்பு)
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.)
