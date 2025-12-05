English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு: 20-30% சம்பள உயர்வை உறுதி செய்யும் Fitment Factor, இதை எப்படி கணக்கிடுவது?

8வது ஊதியக்குழு: 20-30% சம்பள உயர்வை உறுதி செய்யும் Fitment Factor, இதை எப்படி கணக்கிடுவது?

8th Pay Commission Latest News: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன? சம்பளம், ஓய்வூதியத்தில் இதன் தாக்கம் என்ன? முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 5, 2025, 02:24 PM IST
  • ஊழியர்களின் ஊதிய நிலைக்கு ஏற்ப சூத்திரம் மாறுமா?
  • அமைச்சரவை அதை மாற்ற முடியுமா?
  • சம்பளம், ஓய்வூதியத்தில் என்ன தாக்கம் ஏற்படும்?

Trending Photos

சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், வெற்றி மழை
camera icon6
Venus Transit
சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், வெற்றி மழை
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
திருமணத்திற்கு பின்..சமந்தாவிற்கு ராஜ் நிடிமொரு கொடுத்த பரிசு! என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Samantha
திருமணத்திற்கு பின்..சமந்தாவிற்கு ராஜ் நிடிமொரு கொடுத்த பரிசு! என்ன தெரியுமா?
TNPSC: குரூப் 4 கவுன்சிலிங் தேதியை தெரிந்துகொள்வது எப்படி? - தவறவிட்டா மறுவாய்ப்பு கிடையாது!
camera icon8
TNPSC
TNPSC: குரூப் 4 கவுன்சிலிங் தேதியை தெரிந்துகொள்வது எப்படி? - தவறவிட்டா மறுவாய்ப்பு கிடையாது!
8வது ஊதியக்குழு: 20-30% சம்பள உயர்வை உறுதி செய்யும் Fitment Factor, இதை எப்படி கணக்கிடுவது?

8th Pay Commission Salary Hike: கடந்த சில மாதங்களாக மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பல வித முக்கிய செய்திகள் கிடைத்துக்கொண்டிருக்கின்றன. சம்பள உயர்வு எப்போது தொடங்கும்? 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதியமும் அதிகரிக்குமா? இவை அனைத்தை பற்றியும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு காத்திருக்கும் அப்டேட்ஸ்

இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் 8வது ஊதியக்குழுவை அறிவித்த மத்திய அரசு நவம்பர் மாத தொடக்கத்தில் ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை நியமித்து பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளுத்தது. இதன் பிறகு இப்போது ஆணையம் தனது அறிக்கையை எப்போது சமர்ப்பிக்கும் என்ற பேச்சு தொடங்கியுள்ளது. இதற்கு அரசு ஆணையத்திற்கு 18 மாத கால அவகாசத்தை அளித்துள்ளது.

Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மீது கவனம்

ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களை அரசு அமைத்ததை அடுத்து, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் கவனம் முழுதும் இப்போது ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மீது உள்ளது. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு உயரும் என்பதை தீர்மானிக்கும் பெருக்கியாக செயல்படுகிறது. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது? இதற்கு முன்பு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்கள் எந்த அளவில் தீர்மானிக்கப்பட்டன? 8வது ஊதியக் குழுவிலிருந்து நாம் என்ன எதிர்பார்க்கலாம்?

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன?

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது ஒரு பெருக்கியாகும். அப்பொதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. ஆகையால், சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு ஆகியவற்றில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் பங்கு மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுக்ன்றது.

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது?

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் ஒரு கடுமையான சூத்திரத்தால் அமைக்கப்படுவதில்லை. அதற்கு பதிலாக, பல்வேறு பொருளாதார மற்றும் நிர்வாக கூறுகளைக் கருத்தில் கொண்டு இது தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இவற்றில் பணவீக்கம், CPI மற்றும் CPI-IW குறியீடுகள், அரசாங்க பட்ஜெட், மொத்த சம்பள செலவுகள் மற்றும் தனியார் துறையில் இதே போன்ற பணிகளுக்கான சம்பளம் ஆகியவை கணக்கில் கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த காரணிகள் அனைத்தும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை வடிவமைக்க உதவுகின்றன. இது ஒரு சீரான சம்பள கட்டமைப்பை பராமரிப்பதையும் ஊழியர்களுக்கு நியாயமான உயர்வு கிடைப்பதை உறுதி செய்வதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

8th Pay Commission: முந்தைய ஊதியக் குழுக்களில் இருந்த ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்கள் என்ன?

கடந்த கால ஊதியக் கமிஷன்களில், 

- ​​6வது ஊதியக்குழு முதலில் 1.74 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரைப் பரிந்துரைத்தது, ஆனால் ஊழியர்கள் தங்கள் வாதத்தை முன்வைத்த பிறகு அமைச்சரவை அதை 1.86 ஆக உயர்த்தியது. 

- இதற்கு நேர்மாறாக, 7வது ஊதியக்குழு அனைவருக்கும் சீரான காரணியாக 2.57 ஐ நிர்ணயித்தது. ஏனெனில் அப்போது 125% அகவிலைப்படி சேர்க்கப்பட்டதால், சம்பளம் ஏற்கனவே சுமார் 2.25 மடங்கு அதிகரித்திருந்தது. பின்னர் கமிஷன் உண்மையான 14% அதிகரிப்பை பெருக்கியுடன் சேர்த்தது. இது ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக வழிவகுத்தது.

ஊழியர்களின் ஊதிய நிலைக்கு ஏற்ப சூத்திரம் மாறுமா? அமைச்சரவை அதை மாற்ற முடியுமா?

8வது ஊதியக்குழுவில், அனைத்து லெவல் ஊழியர்களுக்கும் (1–18) ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறியீடு வெவ்வேறு நிலைகளில் மாறினாலும், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அதற்கேற்ப சரிசெய்யப்படுகிறது. மேலும், சம்பளக் கமிஷனின் பரிந்துரைகள் எப்போதும் அப்படியே செயல்படுத்தப்படுவதில்லை. 6வது சம்பளக் குழுவில் கமிஷன் முன்மொழிந்ததை விட அதிக ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை அரசாங்கம் பயன்படுத்தியது போல, 8வது சம்பளக் குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை உயர்த்தவோ குறைக்கவோ அமைச்சரவைக்கு அதிகாரம் உள்ளது.

Salary Hike, Pension Hike: சம்பளம், ஓய்வூதியத்தில் என்ன தாக்கம் ஏற்படும்?

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதிய உயர்வும், ஓய்வூதிய உயர்வும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை பெரிய வகையில் சார்ந்திருக்கும்.

- ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியம் ரூ.18,000 ஆக இருந்தால், அது ரூ.1.83 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் ரூ.32,940 ஆக உயரும்.

- 2.46 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் சம்பளம் ரூ.44,280 ஆக அதிகரிக்கும்.

- ரூ.50,000 அடிப்படை ஊதியம் உள்ளவர்களுக்கு, அவர்களின் புதிய அடிப்படை ஊதியம் ரூ.1.83 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் ரூ.91,500 ஆக ஏற்றம் காணும்.

- 2.46 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் இது ரூ.123,000 ஆக அதிகரிக்கும்.

- ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இதே விதி பொருந்தும். உதாரணமாக, ஒருவரின் ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டிற்கான அடிப்படைத் தொகை ரூ.25,000 ஆக இருந்தால், 8வது ஊதியக் குழுவில் 2.0 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் பயன்படுத்தப்பட்டால், புதிய அடிப்படைத் தொகை ரூ.50,000 ஆகவும், புதிய ஓய்வூதியம் ரூ.25,000 (அதாவது 50%) ஆகவும் இருக்கும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: ஜனவரி 1 முதல் சம்பள உயர்வா? அகவிலைப்படி தொடருமா? முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் எப்போது? தாமதமானால் அரசு ஊழியர்களுக்கு இடைக்கால நிவாரணம் கிடைக்குமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionsalary hikePension hikeCentral government employees

Trending News