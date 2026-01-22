English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  8வது ஊதியக்குழு: 3.25 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை கோரும் அரசு ஊழியர்கள்.... சம்பளம் எகிறப்போகுது

8th CPC Fitment Factor: 8வது ஊதியக்குழுவின் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எவ்வளவு உயரும்? இது குறித்து தரகு நிறுவனங்களும், நிபுணர்களும், ஊழியர் சங்கங்களும் கணித்துள்ளது என்ன? முழு தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 22, 2026, 09:04 AM IST
  • ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன?
  • 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எந்தெந்த காரணிகளைச் சார்ந்திருக்கும்?
  • முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக் குழு குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மீண்டும் விவாதத்தின் மையப்பொருளாக மாறியுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் முதல் பொருளாதார வல்லுநர்கள் மற்றும் சந்தை ஆய்வாளர்கள் வரை அனைவரும் இறுதி சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய திருத்தம் பெரும்பாலும் அந்தக் குழுவால் பரிந்துரைக்கப்படும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரைச் சார்ந்தே இருக்கும் என்ற ஒரு விஷயத்தில் உடன்படுகின்றனர். .

கடந்த சில மாதங்களாக, இது தொடர்பான பல்வேறு மதிப்பீடுகள் வெளிவந்துள்ளன. தரகு நிறுவனங்களின் அறிக்கைகள், முன்னாள் கொள்கை வகுப்பாளர்கள் மற்றும் ஊழியர் சங்கங்கள் என அனைவரும் பரவலாக ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் பற்றிய தங்கள் மாறுபட்ட எண்களை மதிப்பீடுகளாக முன்வைத்துள்ளனர். இது விவாதத்தை மேலும் கூர்மையாக்கியுள்ளதுடன், எதிர்பார்ப்புகளையும் பிளவுபடுத்தியுள்ளது.

Fitment Factor: ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன?

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்பது தற்போதுள்ள அடிப்படைச் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தைத் திருத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பெருக்கி ஆகும். இந்தக் காரணியை ஊதியக் குழு இறுதி செய்தவுடன், புதிய அடிப்படைச் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிட, இது அனைத்து ஊதிய நிலைகளிலும் ஒரே சீராகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உதாரணமாக, நிலை-1 மத்திய அரசு ஊழியரின் தற்போதைய குறைந்தபட்ச அடிப்படைச் சம்பளம் ரூ. 18,000 ஆகும். ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.0 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், அடிப்படை சம்பளம் ரூ. 36,000 ஆக உயரும். 3.0 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் குறைந்தபட்ச அடிப்படைச் சம்பளத்தை ரூ. 54,000 ஆக உயர்த்தும்.

7th Pay Commission Fitment Factor

7வது ஊதியக்குழுவில் 2.57 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது ரூ. 7,000 ஆக இருந்த அடிப்படை ஊதியத்தை ரூ. 18,000 ஆக உயர்த்தியது. இந்த வகையில், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் ஏற்படும் ஒரு சிறிய மாற்றம் கூட, கையில் கிடைக்கும் சம்பளம், ஓய்வூதியம், அகவிலைப்படி கணக்கீடுகள் மற்றும் எதிர்கால ஊதிய உயர்வுகள் ஆகியவற்றில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கான மதிப்பீடுகள் எப்படி உள்ளன?

சந்தை சார்ந்த மதிப்பீடுகள் பெரும்பாலும் பழமைவாத முறையிலேயே உள்ளன. கோடக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஈக்விட்டிஸ் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் சுமார் 1.8 ஆக இருக்கும் என மதிப்பிட்டுள்ளது. ஆம்பிட் கேபிடல் நிறுவனம் ஒட்டுமொத்தமாக 30–34% சம்பள உயர்வு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறது. அதாவது நிறுவனம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.8 முதல் 2.46 வரை இருக்கலாம் என மதிப்பிடுகிறது.

இருப்பினும், பல ஊழியர்கள், பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவு அழுத்தங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, 8வது ஊதியக் குழு சற்றே அதிகமான எண்ணைப் பரிந்துரைக்கக்கூடும் என்ற நம்பிக்கையில், 7வது ஊதியக் குழுவின் 2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை அடிப்படையாகக் கொண்டு தங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை அமைத்துள்ளனர்.

இந்த விவாதத்திற்கு யதார்த்தமான கண்ணோட்டத்தைச் சேர்க்கும் வகையில், முன்னாள் நிதிச் செயலாளர் எஸ்.சி. கார்க், 1.92 முதல் 2.08 வரையிலான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் வரம்பு மிகவும் நடைமுறைக்கு உகந்ததாகத் தெரிகிறது என்று கூறியுள்ளார். 2.86 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கணிப்புகள் அரசாங்கத்தின் நிதிநிலையைச் சிரமத்திற்கு உள்ளாக்கும் என்றும், அவை சாத்தியமற்றவையாக பார்க்கப்படுவதாகவும் அவர் எச்சரித்துள்ளார். மேலும், இறுதி முடிவு ஆணையத்தின் மதிப்பீடு மற்றும் நிதி நிலைமையைப் பொறுத்தே அமையும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

FNPO-வின் முன்மொழிவு: 3.25 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்

தேசிய அஞ்சல் ஊழியர் கூட்டமைப்பு (FNPO), குரூப் A, B, C மற்றும் D அஞ்சல் ஊழியர்களுக்கு 3.0 முதல் 3.25 வரையிலான பல நிலை ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை முன்மொழிந்து தேசிய கவுன்சிலுக்கு (JCM, ஊழியர் பிரிவு) கடிதம் எழுதிய பிறகு, இந்த விவாதம் ஒரு தீவிரமான திருப்பத்தை எடுத்தது.

ஒரு ஊடக அறிக்கையின்படி, நியாயமான ஊதிய திருத்தத்தை உறுதி செய்வதற்கும், பல்வேறு நிலைகளில் உள்ள ஊதிய விகிதாச்சாரங்களைப் பாதுகாப்பதற்கும், நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள ஊதிய தேக்கநிலை குறித்த கவலைகளைத் தீர்ப்பதற்கும் இத்தகைய அமைப்பு அவசியம் என்று FNPO கூறுகிறது.

5% ஆண்டு ஊதிய உயர்வு

அந்த ஊழியர் அமைப்பு, 5% ஆண்டு ஊதிய உயர்வு, அதிக படிகள் மற்றும் பே மேட்ரிக்ஸ் அமைப்பில் மாற்றங்களையும் கோரியுள்ளது. அறிக்கையின்படி, FNPO பொதுச் செயலாளர் சிவாஜி வாசி ரெட்டி, தேசிய கவுன்சில் (JCM) பிப்ரவரி மாத இறுதியில் வரைவுக் குழுவைச் சந்திக்கும் என்றும், அதன் பிறகு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், குறைந்தபட்ச ஊதியம் மற்றும் படிகள் உள்ளிட்ட ஒருங்கிணைந்த பரிந்துரைகள் 8வது ஊதியக் குழுவின் தலைவருக்கு அனுப்பப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கான யதார்த்தமான எண் எதுவாக இருக்கும்?

ஊழியர் அமைப்புகள் 3.0 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காரணிக்கு அழுத்தம் கொடுத்தாலும், பெரும்பாலான ஆய்வாளர்கள், ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்புகளையும் நிதி வரம்புகளையும் சமநிலைப்படுத்தி, இறுதிப் பரிந்துரை 2.0 முதல் 2.5 வரை இருக்கும் என்று நம்புகிறார்கள். தற்போதைக்கு, ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்தான் 8வது ஊதியக் குழுவின் மிகப்பெரிய அறியப்படாத காரணியாக உள்ளது. மேலும் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு உயரும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் மிக முக்கியமான ஒரே எண்ணும் இதுதான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எந்தெந்த காரணிகளைச் சார்ந்துள்ளது?

- பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவு
- CPI மற்றும் CPI-IW தரவு
- அரசு நிதி மற்றும் பட்ஜெட்
- மொத்த சம்பளச் செலவு வரம்பு
- தனியார் துறையுடன் சம்பள ஒப்பீடு
- தொழில் சம்பள ஆய்வுகள் மற்றும் சந்தை அளவுகோல்கள்

மொத்தமாக, 8வது ஊதியக்குழுவின் சம்பள திருத்தத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் தொடர்பான மதிப்பீடுகள் மீது நாளுக்கு நாள் ஆர்வம் அதிகரித்து வருகின்றது. சம்பள உயர்வுக்கான கணக்கீடுகளை செய்ய இது மிக அவசியம் என்பதால் இதில் ஏற்படும் முன்னேற்றங்களை மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் கூர்ந்து கவனித்து வருகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க | Budget 2026: சம்பளம், ஓய்வூதியம், அகவிலைப்படி... பட்ஜெட்டில் அரசு ஊழியர்களுக்கு 5 குட் நியூஸ்

மேலும் படிக்க | ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி, எவ்வளவு தெரியுமா?

