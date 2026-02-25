8வது ஊதியக்குழு: பதவி உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், CGHS, LTC... ஊழியர் சங்கங்களின் முக்கிய கோரிக்கைகள்

8th Pay Commission Implementation: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. மத்திய ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் முக்கிய அமைப்புகள் பிப்ரவரி 25, 2026, அதாவது இன்று டெல்லியில் தேசிய கவுன்சில் (பணியாளர்கள் தரப்பு) கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பு கூட்டத்திற்காக கூடவுள்ளன. 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான கோரிக்கைகள் இந்தக் கூட்டத்தில் விரிவாக விவாதிக்கப்படும். இதில் 3.25 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், 7 சதவீத ஆண்டு ஊதிய உயர்வு மற்றும் ஓய்வு பெறும்போது விடுப்பு பணமாக்குதலை (leave encashment) 300 நாட்களில் இருந்து 400 நாட்களாக உயர்த்துதல் ஆகியவற்றுக்கான கோரிக்கைகள் அடங்கும்.
National Council (Staff Side) Joint Consultative Machinery
NC (பணியாளர்கள் தரப்பு) JCM இன் வரைவுக் குழு இந்தக் கூட்டத்தில் அனைத்து அமைப்புகளின் கோரிக்கைகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு கூட்டு குறிப்பாணையைத் தயாரிக்கும். இந்தக் குழுவிற்கு ஷிவ் கோபால் மிஸ்ரா தலைமை தாங்குகிறார். இந்த குறிப்பாணையை குழு 8வது ஊதியக் குழுவின் தலைவர் நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய்க்கு அனுப்பி வைக்கும்.
முன்னதாக, NC JCM தலைவர் மிஸ்ரா இந்த மாத தொடக்கத்தில் குழு உறுப்பினர்களுக்கு கடிதம் எழுதி, அனைத்து பிரச்சினையையும் விவாதித்து திட்டங்களை இறுதி செய்வதற்காக பிப்ரவரி 25, 2026 முதல் ஒரு வாரம் டெல்லியில் தங்கியிருப்பதாகக் கூறியிருந்தார். ஆகையால் இந்த காலகட்டத்தில் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் அனைத்து பிரச்சனைகளும் இறுதி செய்யப்பட்டு அவை 8வது ஊதியக்குழுவிடம் அனுப்பப்படும் என நம்பப்படுகின்றது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய கோரிக்கைகள்
பிப்ரவரி 25 அன்று நடக்கவுள்ள கூட்டத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர் கூட்டமைப்பைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவுள்ள மஞ்சீத் சிங் படேல், வரைவுக் குழுவின் முன் பல முக்கியமான பரிந்துரைகளை முன்வைப்பதாகக் கூறினார். அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய கோரிக்கைகளில் பின்வருவன அடங்கும்:
- 3.2 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை செயல்படுத்துதல்,
- தற்போதைய 3 சதவீதத்திற்கு பதிலாக ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை அதிகரிப்பு அல்லது 7 சதவீதம் ஆண்டு அதிகரிப்பு வழங்குதல்,
- அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரைக் கணக்கிடுவதற்கான குடும்ப அலகை 3 இலிருந்து 5 ஆக அதிகரித்தல்,
- ஓய்வு பெறும்போது கிடைக்கும் லீவ் எங்காஷ்மெண்ட் வரம்பை 300 நாட்களில் இருந்து 400 ஆக அதிகரித்தல்,
- CGHS மருத்துவமனைகள் இல்லாத பகுதிகளில், நிலையான மருத்துவ கொடுப்பனவை மாதத்திற்கு ரூ.1,000 லிருந்து ரூ.20,000 ஆக உயர்த்துதல்.
வெவ்வேறு நிலைகளில் உள்ள ஊழியர்களிடையே ஊதிய இடைவெளி இருக்க வேண்டும் என்று படேல் கூறுகிறார். மேலும், அனைத்துத் துறைகளிலும் சீரான மற்றும் தெளிவான பதவி உயர்வு கொள்கை செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். விடுப்பு பயணச் சலுகை (LTC) ரொக்கமாக செலுத்தும் வசதியையும் ஊழியர்கள் விரும்புகிறார்கள். குடும்ப அலகு ஐந்தாக உயர்த்தப்பட்டால், அடிப்படை சம்பளம் தோராயமாக 66 சதவீதம் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சில துறைகள் முன்கூட்டியே பதவி உயர்வுகளை வழங்குகின்றன என்றும், மற்றவை 15 ஆண்டுகள் வரை பதவி உயர்வுகளைப் பெறுவதில்லை என்பதும் பொதுவான ஒரு குற்றச்சாட்டாக உள்ளது.
கேஷ்லெஸ் LTC கொடுப்பனவுகள் குறித்த பிரச்சனைகளும் எடுத்துரைக்கப்படுள்ளன. பல ஊழியர்கள் தங்கள் வேலையின் தன்மை காரணமாக முன்கூட்டியே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகையால், அவர்களுக்கு இந்த வசதி வழங்கப்பட வேண்டும். மேலும், CGHS மருத்துவமனைகள் இல்லாத பகுதிகளில், கடுமையான நோய்களுக்கான சிகிச்சைக்கு ஆகும் செலவுகளை ஈடுகட்ட ரூ.1,000 மாதாந்திர மருத்துவ உதவித்தொகை போதுமானதாக இல்லை. இந்த பகுதிகளுக்கான உதவித்தொகையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட நாட்களாக உள்ளது.
அகில இந்திய பாதுகாப்பு ஊழியர் கூட்டமைப்பின் கோரிகைகள்
அகில இந்திய பாதுகாப்பு ஊழியர் கூட்டமைப்பின் செயலாளர் எஸ். ஸ்ரீகுமார், தங்கள் கூட்டமைப்பும் பல பரிந்துரைகளுடன் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் என்று கூறினார். அவர்களது கோரிக்கைகள் பின்வருமாறு:
- குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை நிர்ணயிக்கும் போது பெற்றோரையும் சேர்த்து குடும்ப அலகு மூன்றிலிருந்து ஐந்தாக அதிகரிக்கப்பட வேண்டும்.
- இணைய இணைப்பு போன்ற தொழில்நுட்ப தேவைகளுக்கு கூடுதலாக 10 சதவீத கூறு சேர்க்கப்பட வேண்டும்.
- முன்னர் விலக்கப்பட்ட பல உணவுப் பொருட்களையும் குடும்ப செலவுகளின் கூறுகளில் சேர்க்க வேண்டும்.
- 30 வருட சேவைக்குப் பிறகு சரியான நேரத்தில் ஐந்து உத்தரவாதமான பதவி உயர்வுகள் அளிக்கப்பட வேண்டும்.
- தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) ஆகியவற்றை ரத்து செயது, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டுவர வேண்டும்.
- முதுகலை மற்றும் தொழில்முறை படிப்புகள் வரை குழந்தைகளின் கல்வி உதவித்தொகையை நீட்டிக்க வேண்டும்.
அஞ்சல் ஊழியர் சங்க முன்மொழிவுகள்
ஜனவரி 2026 இல், தேசிய அஞ்சல் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு (FNPO) 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான தனது பரிந்துரைகளை NC JCM-க்கு சமர்ப்பித்தது. அவர்களது கோரிக்கைகள் பின்வருமாறு:
- குழு A, B, C மற்றும் D ஊழியர்களுக்கு 3.0 முதல் 3.25 வரை இருக்கும் பல-நிலை ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்.
- FNPO-வின் முக்கிய கோரிக்கைகளில் 5 சதவீத வருடாந்திர ஊதிய உயர்வும் அடங்கும்.
- ஊழியர்களுக்கு தெளிவான மற்றும் அர்த்தமுள்ள நிதி முன்னேற்றத்தை உறுதி செய்தல்.
- 7வது ஊதியக் குழு ஊதிய மேட்ரிக்ஸைப் பராமரித்தல்.
- அரசாங்க ஊழியர்களின் சம்பள அமைப்பு மற்ற ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறைகளுக்கு இணையாகக் கொண்டுவரப்பட வேண்டும்.
- ஊழியர்களுக்கு போட்டித்தன்மை வாய்ந்த மற்றும் சமமான ஊதியத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
Salary Hike: சம்பள உயர்வுக்கான எதிர்பார்ப்பு
அனைத்து தரப்பினரின் கோரிக்கைகளும் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு 8வது ஊதியக்குழுவிடம் அனுப்படும். அதன் பிறகு குழு இவற்றை பரிசீலிக்கும். 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் மீது தற்போது அனைவரது கவனமும் உள்ளது. இந்த பரிந்துரைகள் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஊதிய உயர்வு மற்றும் பிற நன்மைகளுக்கு வழி வகுக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
