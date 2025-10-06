English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8வது ஊதியக்குழு: 30-35% ஊதிய உயர்வு, 1-7 கிரேட் பே ஊழியர்களுக்கு மிக அதிக ஏற்றம்

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பணிகள் முழு மூச்சில் தொடங்கியுள்ளன. இதற்கிடையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 6, 2025, 06:51 PM IST
  • அடிப்படை சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு.
  • மிகப்பெரிய ஓய்வூதிய உயர்வும் சாத்தியம்.
  • மருத்துவ வசதிகளும் மேம்படும்.

Trending Photos

ரேஷன் கார்டு இல்லாதவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நீங்களும் பொங்கல் பரிசு வாங்கலாம் - எப்படி தெரியுமா?
camera icon8
Ration Card
ரேஷன் கார்டு இல்லாதவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நீங்களும் பொங்கல் பரிசு வாங்கலாம் - எப்படி தெரியுமா?
ஹர்ஷித் ராணா தேவையா? இந்த 3 பௌலர்களையும் கொஞ்சம் கவனிங்க பாஸ்!
camera icon9
Harshit Rana
ஹர்ஷித் ராணா தேவையா? இந்த 3 பௌலர்களையும் கொஞ்சம் கவனிங்க பாஸ்!
அரசு ஊழியர்களுக்கு எகிறும் சம்பளம்: அடுத்தடுத்து கிடைத்த 5 தீபாவளி பரிசுகள்
camera icon10
DA hike
அரசு ஊழியர்களுக்கு எகிறும் சம்பளம்: அடுத்தடுத்து கிடைத்த 5 தீபாவளி பரிசுகள்
இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஓய்வூதியம் அதிகரிப்பு - முக்கிய அப்டேட்
camera icon7
pension
இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஓய்வூதியம் அதிகரிப்பு - முக்கிய அப்டேட்
8வது ஊதியக்குழு: 30-35% ஊதிய உயர்வு, 1-7 கிரேட் பே ஊழியர்களுக்கு மிக அதிக ஏற்றம்

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி வந்துள்ளது. மிகப்பெரிய நிதி நன்மைகளை அளிக்கவுள்ள 8வது ஊதியக்குழு இன்னும் சில மாதங்களில் அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதற்கான அடுத்தகட்ட பணிகள் வரும் வாரங்களில் சூடுபிடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இது எப்போது அமலுக்கு வந்தாலும், இதன் அமலாக்கம் ஜனவரி 2026 முதல் கணக்கில்கொள்ளப்படும்.

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நல்ல செய்தி

7வது ஊதியக்குழு அமல்படுத்தப்பட்டு பல ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன. பணவீக்கம் மக்களை நிதி ரீதியாக வெகுவாக பாதித்துள்ளது. இதன் விளைவாக, 8வது ஊதியக்குழு நீண்டகால கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது. 1 முதல் 7 ஆம் கிரேட் பே வரை உள்ள ஊழியர்கள் இந்த முறை அதிக நன்மை அடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர்களின் அடிப்படை சம்பளம் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பைக் காணும். இது அவர்களது சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களையும் அதிகரிக்கும்.

அடிப்படை சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு

8வது ஊதியக்குழு அமல்படுத்தப்பட்டவுடன், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் அடிப்படை சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பைக் காண்பார்கள். ஊழியர்ளின் ஊதியத்தில் 30 முதல் 35 சதவீதம் உயர்வு இருக்கும் என நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர். இந்த அதிகரிப்பு ஏழாவது ஊதியக்குழுவை விட அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அடிப்படை சம்பள உயர்வு தானாகவே அகவிலைப்படி (DA), வீட்டு வாடகைப் படி (HRA) மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகளில் அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும். இது ஊழியர்களின் மொத்த சம்பளத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கும் மற்றும் அவர்களின் நிதி நிலையை வலுப்படுத்தும்.

Salary Hike: ஊதிய உயர்வால் நன்மைகள்

இந்த சம்பள உயர்வின் தாக்கம் ஊழியர்களின் வாழ்க்கையில் தெளிவாகத் தெரியும். அன்றாடப் பொருட்களின் விலைகள் உயர்ந்து வரும் இன்றைய காலகட்டத்தில், அதிகரித்த சம்பளம் ஊழியர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை அளிக்கும். அவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களை சிறப்பாகப் பராமரிக்கவும், தங்கள் குழந்தைகளின் கல்விக்கு அதிக செலவு செய்யவும், எதிர்காலத்திற்காக சேமிக்கவும் முடியும். இந்த நடவடிக்கை ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்ல, நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கும் பயனளிக்கும்.

1 முதல் 7 வரையிலான கிரேட் பே ஊழியர்களுக்கு சிறப்பு சலுகைகள்

- 8வது ஊதியக்குழுவில் 1 முதல் 7 வரையிலான கிரேட் பே ஊழியர்கள் மீது சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.

- ஏனெனில் அந்த ஊழியர்கள் எண்ணிக்கையில் அதிகமாக உள்ளனர்.

- இந்த ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளம் ₹6,000 முதல் ₹15,000 வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

- இந்த அதிகரிப்பு அவர்களின் மாதாந்திர செலவுகளை கணிசமாக எளிதாக்கும். 

- குறைந்த கிரேட் பே ஊழியர்கள் முன்பு குறைந்த சம்பளம் காரணமாக பல சிரமங்களை எதிர்கொண்டுள்ளனர்.

Pension Hike: மிகப்பெரிய ஓய்வூதிய உயர்வும் சாத்தியம்

கூடுதலாக, ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவால் கணிசமாக பயனடைவார்கள். ஓய்வூதியங்கள் அடிப்படை சம்பளத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுவதால், ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களின் ஓய்வூதியமும் அதிகரிக்கும். ஓய்வுக்குப் பிறகு குறைந்த வருமானத்தில் வாழும் மூத்த குடிமக்களுக்கு இது ஒரு பெரிய நிவாரணமாக இருக்கும். 8வது சம்பள கமிஷன் அவர்களின் வாழ்க்கையில் நிதி ஸ்திரத்தன்மையைக் கொண்டுவரும்.

புதிய சம்பள அமைப்பு

8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தவுடன் அமையும் சம்பள அமைப்பு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அதிக அதிகரிப்பை அளிக்கும். ஏற்கனவெ உள்ள ஊழியர்களுக்கு நன்மைகள் கிடைப்பது மட்டுமல்லாமல், இது அரசாங்க வேலைகளின் கவர்ச்சியை அதிகரிக்கும், இளைஞர்கள் இந்தத் துறைகள் மீது ஆர்வம் காட்டுவார்கள். ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு சந்தையில் வாங்கும் சக்தியை அதிகரிக்கும், நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்தும். இந்த நடவடிக்கை நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு கணிசமாக பங்களிக்கும் என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர்.

அலவன்சுகளில் பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்படும்

8வது ஊதியக்குழு ஊதியத்தை உயர்த்துவது மட்டுமல்லாமல், வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (HRA), பயண கொடுப்பனவு, மருத்துவ கொடுப்பனவு மற்றும் பிற சலுகைகளையும் அதிகரிக்கும். இந்த அலவன்சுகள் அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், அவை தானாகவே அதிகரிக்கும். 

மருத்துவ வசதிகளும் மேம்படும். மேலும் மேம்படுத்தப்பட்ட மருத்துவ கொடுப்பனவுகள் ஊழியர்கள் தங்களையும் தங்கள் குடும்பங்களையும் சிறப்பாகப் பராமரிக்க உதவும். போக்குவரத்து கொடுப்பனவுகளும் அதிகரிக்கும். தினசரி பயணச் செலவுகளும் குறையும். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த புதிய ஊதியக் குழு ஊழியர்களுக்கு அனைத்து வகைகளிலும் பயனளிக்கும்.

அரசாங்கத்தின் நிதி நிலை

8வது ஊதியக்குழுவை அமல்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் குறிப்பிடத்தக்க நிதி ஏற்பாடுகளைச் செய்ய வேண்டியிருக்கும். லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளத்தை அதிகரிப்பது அரசாங்க கருவூலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் சுமையை சுமத்தும். ஆயினும்கூட, இந்த முடிவு குறித்து அரசாங்கம் நம்பிக்கையுடன் உள்ளது, ஏனெனில் இதன் நீண்டகால நன்மைகள் குறிப்பிடத்தக்கவையாக உள்ளன. ஊழியர்களின் அதிகரித்த சம்பளம் சந்தைகளில் நுகர்வை அதிகரித்து ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும்.

இந்த ஆணையத்திற்கான பணிகளைத் தொடங்க அரசாங்கம் பல்வேறு துறைகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. அனைத்து செயல்முறையும் வெளிப்படையான முறையில் முடிக்கப்படும். செயல்முறைகளை விரைவுபடுத்தி 8வது உதியக்குழுவை விரைவில் செயல்படுத்த அரசாங்கம் முழு முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது.

மேலும் படிக்க | CGHS விகிதங்களில் திருத்தம்: டிஏ உயர்வைத் தொடர்ந்து அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைத்த அடுத்த பரிசு

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு எகிறும் சம்பளம்: அடுத்தடுத்து கிடைத்த 5 தீபாவளி பரிசுகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionfitment factorsalary hikesalary

Trending News