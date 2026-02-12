English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. மத்திய அரசு மாநிலங்களவையில் ஒரு முக்கியமான புதுப்பிப்பை வழங்கியுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 12, 2026, 04:40 PM IST
  • ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி.
  • மத்திய ஊதியக் குழுவின் நிலை குறித்து மத்திய அரசு மாநிலங்களவையில் ஒரு முக்கியமான புதுப்பிப்பை வழங்கியுள்ளது.
  • மே 2027 -க்குள் 8வது ஊதியக்குழு அறிக்கை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

8வது ஊதியக்குழு: 30-50% சம்பள உயர்வு, லட்சத்தில் அரியர் தொகை, அமலாக்கம் எப்போது?

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் (CPC) நிலை குறித்து மத்திய அரசு மாநிலங்களவையில் ஒரு முக்கியமான புதுப்பிப்பை வழங்கியுள்ளது. நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி எழுத்துப்பூர்வ பதிலில், நவம்பர் 3, 2025 அன்று ஒரு தீர்மானத்தின் மூலம் 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவை உருவாக்குவது குறித்து அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளதாக நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார். இந்த அறிவிப்பு இந்திய அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டு, ஆணையத்தை முறையாக நடைமுறைக்குக் கொண்டு வந்தது.

7வது ஊதியக் குழு டிசம்பர் 2025 -இல் நிறைவுபெற்றது. அதன் பின் அமலுக்கு வரவுள்ள 8வது ஊதியக்குழு லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள், பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள், அகில இந்திய சேவைகள் அதிகாரிகள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.

Central Government Employees: பல்வேறு பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

ஆணையத்தின் முதன்மையான பணி, மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், கொடுப்பனவுகள், ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய காரணிகளை மறுஆய்வு செய்வதாகும். இது தொழில்துறை மற்றும் தொழில்துறை சாராத மத்திய அரசு ஊழியர்கள், பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள், யூனியன் பிரதேசங்களின் ஊழியர்கள், தணிக்கை மற்றும் கணக்குத் துறையின் அதிகாரிகள், ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளின் உறுப்பினர்கள் (RBI தவிர்த்து), உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்களின் அதிகாரிகள்/ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகை ஊழியர்களை உள்ளடக்கியது.

மே 2027 -க்குள் 8வது ஊதியக்குழு அறிக்கை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

அரசாங்கம் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கு அதன் பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிக்க 18 மாதங்கள் அவகாசம் அளித்துள்ளது. அதாவது ஆணையம் உருவாக்கப்பட்ட 18 மாதங்களுக்குள் அதன் அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 8வது ஊதியக்குழு நவம்பர் 3, 2025 அன்று உருவாக்கப்பட்டதால், அறிக்கை மே 2027 க்குள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பின்னர் அரசாங்கம் பரிந்துரைகளை பரிசீலித்து அவற்றை ஏற்றுக்கொள்வதா அல்லது மாற்றுவதா என்பதை முடிவு செய்து அவற்றை செயல்படுத்தும்.

ஊதிய திருத்தத்திற்கான நீண்டகால கோரிக்கை

ஆணையம் உருவாக்கப்பட்டு, அதனுடனேயே பரிந்துரை விதிமுறைகளும் (ToR) அறிவிக்கப்பட்டது என்று பங்கஜ் சவுத்ரி தெளிவுபடுத்தினார். ஆணையம் அதன் சொந்த வழிமுறை மற்றும் நடைமுறைகளை தீர்மானிக்கும். 8வது ஊதியக்குழுவால் உருவாகப்போகும் நிதி தாக்கத்தை மதிப்பிடுவது இன்னும் சாத்தியமில்லை என்றும், பரிந்துரைகள் பெறப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பின்னரே அது அறியப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்

நீண்ட காலமாக ஊதிய திருத்தம் கோரி வரும் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்த புதுப்பிப்பு வரவேற்கத்தக்க நிவாரணமாக இருக்கும். ஓய்வூதிய திருத்தம், பழைய ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான தகுதி மற்றும் பிற விஷயங்கள் குறித்த விளக்கங்கள் உட்பட பல எம்.பி.க்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு (நட்சத்திரக் குறியிடப்படாத கேள்விகள் போன்றவை) பதிலளிக்கும் வகையில் இந்தத் தகவல் வழங்கப்பட்டது.

Pensioners: ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றம் இருக்குமா?

ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் மற்றும் அடுத்தடுத்த உத்தரவுகளைப் பொறுத்து ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றங்கள் இருக்கும் என்று அரசாங்கம் கூறியது. ஒட்டுமொத்தமாக, 8வது ஊதியக் குழுவின் உருவாக்கம் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாகும். இது 2026 பட்ஜெட் மற்றும் பொருளாதார நிலைமைகளைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, ஊழியர் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் நிதி ஒழுக்கத்தை சமநிலைப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துகிறது. ஊழியர் அமைப்புகளின் கோரிக்கைகளுக்கு மத்தியில் இந்த முன்னேற்றம் குறிப்பிடத்தக்கது. இருப்பினும் இதன் முழுமையான அமலாக்கத்திற்கு நேரம் எடுக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Salary Hike, Arrears: சம்பள உயர்வு, அரியர் எவ்வளவு இருக்கும்?

8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தவுடன் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் 30 முதல் 45 சதவிகிதம் வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என மதிப்பீடுகள் தெரிவிக்கின்றன. இதுமட்டுமல்லாமல், ஜனவரி 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் கருதப்பட்டால், ஜனவரி முதலான அரியர் தொகையும் கிடைக்கும். எனினும், அமலாக்க தேதி குறித்து இன்னும் அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. மேலும், குழுவின் அறிக்கையும் அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலும் வந்தவுடன் தான் சம்பள உயர்வு மற்றும் அனைத்து விவரங்களிலும் தெளிவு கிடைக்கும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு: ஊழியர்களிடம் ஆலோசனை கேட்கும் அரசு

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! கிரேடு பே 1800 - 4600 அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிரடி சம்பள உயர்வு

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

