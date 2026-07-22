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8வது ஊதியக் குழு: இது நடந்தால் 31%-68% சம்பள உயர்வு... அரசு ஊழியர்களுக்கு நிபுணர்களின் ஹிண்ட்

8th Pay Commission Update: நாடு முழுவதும் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளுக்காகக் காத்திருக்கின்றனர். அக்குழுவும் அப்பரிந்துரைகளைத் தயாரிக்கும் பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 22, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:27 PM IST
8வது ஊதியக் குழு: இது நடந்தால் 31%-68% சம்பள உயர்வு... அரசு ஊழியர்களுக்கு நிபுணர்களின் ஹிண்ட்
Image Credit: 8th Pay Commission Fitment Factor (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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