/8வது ஊதியக் குழு: இது நடந்தால் 31%-68% சம்பள உயர்வு... அரசு ஊழியர்களுக்கு நிபுணர்களின் ஹிண்ட்

8th Pay Commission Update: கடந்த பல நாட்களாக 8வது ஊதிய குழு பற்றிய அடுத்த கட்ட புதுப்பித்தல்கள் எதுவும் கிடைக்காத நிலையில், தற்போது ஒரு முக்கிய செய்தி வெளியாகியுள்ளது. ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் குறித்த சில தகவல்கள் கசிந்துள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
நாடு முழுவதும் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளுக்காகக் காத்திருக்கின்றனர். அக்குழுவும் அப்பரிந்துரைகளைத் தயாரிக்கும் பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.
ஊழியர் சங்கங்கள் அதிக 'ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர்' (fitment factor) அளவைக் கோரி வருகின்றன. குறிப்பாக, 'தேசிய கவுன்சில்-கூட்டு ஆலோசனைக் குழு' (NC-JCM) 3.83 என்ற அளவை வலியுறுத்தியுள்ளது.
இருப்பினும், இவ்வளவு அதிகமான ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் கிடைப்பது சாத்தியமில்லை என்றும், ஊதியக் குழு இதனை 2.0 முதல் 2.25 வரை உள்ள வரம்பிற்குள் நிர்ணயிக்கக்கூடும் என்றும் பல நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
8வது ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரைகளை வெளியிடப்படுவதற்கு இன்னும் கணிசமான காலம் இருந்தாலும், இந்த ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் விவகாரம் தற்போது முக்கிய விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.
ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் என்றால் என்ன? அதிக ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் என்பது கட்டாயம் அதிக ஊதிய உயர்வைக் குறிக்குமா? மொத்த ஊதியத்தில் ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் எவ்வாறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது? ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டரின் விகிதத்திற்கு ஏற்ப ஊதியம் ஏன் எப்போதும் நேரடியாக உயர்வதில்லை? இவற்றை பற்றி இங்கே காணலாம்.
ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் என்பது ஒரு கணிதப் பெருக்கிக் காரணி (mathematical multiplier) ஆகும். அரசு ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியத் தொகையை புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பிற்கு மாற்றுவதற்கு ஊதியக் குழு இதைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்தக் காரணி அடிப்படை ஊதியத்துடன் பெருக்கப்படுகிறது; இதன் மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், அடிப்படை ஊதியத்தின் மீதான பெருக்க மதிப்பும் அதிகமாக இருக்கும்.
இல்லை! ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் 2.57 என நிர்ணயிக்கப்பட்டால், தங்கள் ஊதியம் 157% உயரும் என்று பலர் நம்புகின்றனர். ஆனால், உண்மையில் நிலைமை அப்படி இல்லை.
ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் (fitment factor) என்பது முக்கியமாக அடிப்படை ஊதியத்தையே பாதிக்கிறது. அதே சமயம், ஒரு ஊழியரின் மொத்த ஊதியத்தில் அடிப்படை ஊதியத்துடன் அகவிலைப்படி (DA), வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) மற்றும் பிற படிகளும் அடங்கும்.
|கோரிக்கை / கணிப்பு
|ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டருக்கான பரிந்துரை
|பணியாளர் அமைப்புகளின் கோரிக்கை
|3.83
|நிபுணர்களின் கணிப்பு
|2.57
|பொருளாதார வல்லுநர்களின் மதிப்பாய்வு
|2.0 முதல் 2.1 வரை
|ஒப்பீட்டளவில் குறைந்தபட்ச சாத்தியமான வளர்ச்சியின் மதிப்பீடு
|1.83
இதற்கு முக்கிய காரணம் அகவிலைப்படி (DA) என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். 7-வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்பட்டபோது, ஊழியர்கள் ஏற்கனவே 125% அகவிலைப்படியைப் பெற்றுக்கொண்டிருந்தனர். அதாவது, பழைய ஊதியக் கட்டமைப்பிலேயே கணிசமான அளவு அகவிலைப்படி ஏற்கனவே இணைக்கப்பட்டிருந்தது.
இதன் விளைவாக, 2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் பயன்படுத்தப்பட்ட பிறகும் ஒட்டுமொத்த ஊதிய உயர்வு குறைவாகவே இருந்தது.
7வது ஊதியக் குழு ஏற்கனவே இருந்த ஊதியக் கட்டமைப்பை மாற்றியமைத்ததும் சராசரி மொத்த ஊதியம் 14.29% மட்டுமே உயரக் காரணமாக அமைந்தததாக 'அகில இந்திய புதிய ஓய்வூதியத் திட்ட ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பு' (AINPSEF) தெரிவிக்கிறது.
இதற்கு நேர்மாறாக, 6-வது ஊதியக் குழுவின் காலத்தில் அகவிலைப்படி வெறும் 24%-ஆக மட்டுமே இருந்தது. எனவே, 1.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டரின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்ததால், ஊழியர்களின் மொத்த ஊதியத்தில் 54% உயர்வு ஏற்பட்டது.