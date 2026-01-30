8வது ஊதியக்குழு: குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்... 34% சம்பள உயர்வை கணிக்கும் தரகு நிறுவனங்கள்

8th Pay Commission Salary Hike: இன்னும் சில மாதங்களில் 8வது ஊதியக்குழு முழுமையாக அமலுக்கு வந்துவிடும். அதன் பிறகு, இந்தியா முழுவதும் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மாத வருமானத்தில் குறிப்பிடதக்க ஏற்றம் இருக்கும். சுமார் 11.2 மில்லியன் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி
8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் மூலம் கிடைக்கும் சம்பள உயர்வும் ஓய்வூதிய உயர்வும் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நிதி நிலையை பெரிய அளவில் மேம்படுத்தும் என்று பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். 2016 முதல் நடைமுறையில் உள்ள 7வது ஊதியக் குழு பரிந்துரைகளுக்கு பதிலாக இனி 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் அமலில் இருக்கும். அதன் பரிந்துரைகள் அடிப்படை சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களை மறுசீரமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது ஊழியர்களின் செலவு மற்றும் சேமிப்பில் நீண்டகால தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
Salary Hike: இந்த முறை பெரிய சம்பள உயர்வு எதிர்பார்க்கப்படுகிறதா?
7வது ஊதியக் குழுவில், கொடுப்பனவுகளைத் தவிர்த்து, ஊழியர்களுக்கு தோராயமாக 14% சம்பள உயர்வு கிடைத்தது. ஆம்பிட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஈக்விட்டிஸின் அறிக்கையின்படி, 2.57 ஃபிட்மென்ட் காரணி இருந்தபோதிலும், அடிப்படை சம்பளத்தில் உண்மையான அதிகரிப்பு குறைவாக இருந்தது. ஏனெனில் ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்த நேரத்தில் அகவிலைப்படி (DA) பூஜ்ஜியமாகக் குறைக்கப்பட்டது. இந்த முறை, எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன. "சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் 30-34% அதிகரிக்கக்கூடும்" என்று அறிக்கை கூறுகிறது. இந்த அதிகரிப்பு முந்தைய திருத்தத்தை விட கணிசமாக அதிகமாக இருக்கும். மேலும் இது மொத்த அரசாங்க செலவினங்களில் தோராயமாக 15.5% ஐ ஈடுகட்டக்கூடும்.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் என்ன மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம்?
முந்தைய ஊதியக் குழுக்களின் அடிப்படையில் அரசாங்கம் பல்வேறு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்களைக் கருத்தில் கொள்ளலாம் என்று அம்பிட் கேப்பிடல் தெரிவித்துள்ளது. வெவ்வேறு ஊதியக் குழுக்களில் சம்பள உயர்வைக் கருத்தில் கொண்டு, அரசாங்கம் பரிசீலிக்கக்கூடிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.83 முதல் 2.46 வரை இருக்கலாம் என கூறப்படுகின்றது.
சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என்பதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ரூ.50,000 ஆக இருந்து, அகவிலைப்படி சுமார் 60% ஆக அதிகரித்தால், புதிய ஆணையத்தின் கீழ் சம்பளம் குறைந்தது 14% அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் அம்பிட் கூறுகிறது. வருமானம் மற்றும் நுகர்வை அதிகரிப்பதில் 8வது ஊதியக் குழு முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இறுதி முடிவு காலக்கெடு மற்றும் ஒப்புதலைப் பொறுத்தது என்றாலும், முன்மொழியப்பட்ட உயர்வின் அளவு ஊழியர்களின் நிதி நிலைக்கு குறிப்பிடத்தக்க ஊக்கத்தை அளிக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எந்தெந்த காரணிகளைச் சார்ந்துள்ளது?
சம்பள உயர்வில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பின்வரும் சில முக்கிய காரணிகளைச் சார்ந்துள்ளது:
- பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவு
- CPI மற்றும் CPI-IW தரவு
- அரசு நிதி மற்றும் பட்ஜெட்
- மொத்த சம்பளச் செலவு வரம்பு
- தனியார் துறையுடன் சம்பள ஒப்பீடு
- தொழில் சம்பள ஆய்வுகள் மற்றும் சந்தை அளவுகோல்கள்
