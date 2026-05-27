/8வது ஊதியக் குழு: அடேங்கப்பா!! 400% ஊதிய உயர்வு, அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிரடி அப்டேட்

8th Pay Commission Latest News: இந்திய ரயில்வே தொழில்நுட்ப மேற்பார்வையாளர்கள் சங்கம் (IRTSA), மத்திய அரசிடம் ஒரு முன்மொழிவைச் சமர்ப்பித்துள்ளது. வரவிருக்கும் ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஊதியத் திருத்த விதிமுறைகளில் ஒரு தனித்துவமான மாற்றத்தைச் செய்யுமாறு அதில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பாக ஒரு முக்கியச் செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இந்திய ரயில்வே தொழில்நுட்ப மேற்பார்வையாளர்கள் சங்கம் (IRTSA), மத்திய அரசிடம் ஒரு முன்மொழிவைச் சமர்ப்பித்துள்ளது. வரவிருக்கும் ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஊதியத் திருத்த விதிமுறைகளில் ஒரு தனித்துவமான மாற்றத்தைச் செய்யுமாறு அதில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பரிந்துரைகளை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.
ரயில்வே ஊழியர்களை அங்கமாகக் கொண்ட இந்த அமைப்பு, அனைத்து ஊழியர் நிலைகளுக்கும் ஒரே மாதிரியான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களை (fitment factors) பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, வெவ்வேறு பிரிவுகளுக்குத் தனித்தனி ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களை நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இந்த புதிய சூத்திரத்தின் செயல்பாடு எப்படி இருக்கும்? அதனுடன் தொடர்புடைய ஊதியக் கணக்கீடுகள் என்ன? இந்த அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் புரிந்துகொள்வோம்.
ரயில்வே சங்கம் பரிந்துரைத்த '5 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்' என்றால் என்ன? வழக்கமாக, ஊதியக் குழு அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான 'ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை' நிர்ணயிக்கிறது. இருப்பினும், கீழ்நிலை, இடைநிலை மற்றும் உயர்நிலை ஊழியர்கள் எனப் பல்வேறு தரப்பினரிடையே ஒரு சமச்சீரான ஊதியக் கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்காக, IRTSA அமைப்பானது 2.92 முதல் 4.38 வரையிலான ஐந்து தனித்தனி ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை பரிந்துரைத்துள்ளது:
நிலைகள் 1 முதல் 5 வரை (கீழ்நிலை): இத்தரப்பினருக்கு 2.92 என்ற பொருத்தக் காரணி பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
நிலைகள் 6 முதல் 8 வரை (இடைநிலை): இத்தரப்பினருக்கு 3.50 என்ற பொருத்தக் காரணி கோரப்பட்டுள்ளது.
நிலைகள் 9 முதல் 12 வரை: இத்தரப்பினருக்கு 3.80 என்ற பொருத்தக் காரணி பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
நிலைகள் 13 முதல் 16 வரை (உயர்நிலை): இத்தரப்பினருக்கு 4.09 என்ற பொருத்தக் காரணி பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
நிலைகள் 17 முதல் 18 வரை (மிக உயர்நிலை): இத்தரப்பினருக்கு, மிக உயர்ந்த பொருத்தக் காரணியான 4.38 பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: நிலை வாரியான விவரம்
|நிலை
|பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்
|நிலைகள் 1 முதல் 5 வரை
|2.92
|நிலைகள் 6 முதல் 8 வரை
|3.50
|நிலைகள் 9 முதல் 12 வரை
|3.80
|நிலைகள் 13 முதல் 16 வரை
|4.09
|நிலைகள் 17 முதல் 18 வரை
|4.38
இதற்கான கணக்கீட்டுச் சூத்திரம் பின்வருமாறு:
தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் × பொருத்தக் காரணி = புதிய அடிப்படை ஊதியம்
அரசாங்கம் இந்தப் பரிந்துரைக்கு ஒப்புதல் அளித்தால், பல்வேறு நிலைகளுக்கான சம்பள உயர்வு (Salary Hike) ஊதியக் கணக்கீடு பின்வருமாறு அமையும்:
நிலைகள் 1 முதல் 5 வரையிலான ஊழியர்கள்: ஒரு ஊழியரின் தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ₹20,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம். 2.92 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரைப் பயன்படுத்தும்போது, அவர்களின் புதிய அடிப்படை ஊதியம் ₹58,400 ஆக உயரும் (20,000 × 2.92 = 58,400).
நிலை 6 முதல் 8 வரையிலான ஊழியர்கள்: தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ₹45,000 ஆக இருந்து, முன்மொழியப்பட்ட 3.50 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பயன்படுத்தப்பட்டால், திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் ₹157,500 ஆக உயரும் (45,000 × 3.50 = 157,500).
நிலை 13 முதல் 16 வரையிலான ஊழியர்கள்: ஒரு அதிகாரியின் தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ₹120,000 ஆக இருந்து, 4.09 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பயன்படுத்தப்பட்டால், அது ₹490,800 ஆக உயரும் (120,000 × 4.09 = 490,800).
நிலை 17 முதல் 18 வரையிலான ஊழியர்கள்: மிக உயர்ந்த நிலையில், தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ₹250,000 ஆக இருந்து, 4.38 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பயன்படுத்தப்பட்டால், திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் ₹1,095,000 என்ற அளவை எட்டும் (250,000 × 4.38 = 1,095,000).
சம்பள உயர்வு சுருக்கமாக...
|நிலை
|தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம்
|ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் (அனுமானம்)
|திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் (அனுமானம்)
|நிலைகள் 1 முதல் 5 வரை
|₹20,000
|2.92
|₹58,400
|நிலை 6 முதல் 8 வரை
|₹45,000
|3.50
|₹157,500
|நிலை 13 முதல் 16 வரை
|₹120,000
|4.09
|₹490,800
|நிலை 17 முதல் 18 வரை
|₹250,000
|4.38
|₹1,095,000
மத்திய அரசு 8-வது ஊதியக் குழுவை 2025 நவம்பர் 3-ஆம் தேதி அமைக்கப்பட்டது. இந்தியாவில், 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதிய ஊதியக் குழு அமைக்கப்படுகின்றது. இந்த மரபு, 1946 ஜனவரியில் அமைக்கப்பட்ட முதல் ஊதியக் குழுவுடன் தொடங்கியது.
8-வது ஊதியக் குழுவானது மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. ஏனெனில், இது 1.1 கோடிக்கும் அதிகமான பயனாளிகள் மீது நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த உள்ளது. இந்தப் பயனாளிகள் குழுவில், நாட்டின் கோடிக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் ஆகியோர் அடங்குவர்.
6-வது மற்றும் 7-வது ஊதியக் குழுக்களின் போது, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்ற கோட்பாடு விரிவான விவாதத்திற்கு உட்பட்டிருந்தது. இதற்கு முன்னதாக, முந்தைய ஊதியக் குழுக்கள் ஊதியத் திருத்தங்களைச் செய்வதற்கு, அகவிலைப்படி இணைப்பு (DA merger) மற்றும் ஊதியச் சீரமைப்பு போன்ற தனித்துவமான மற்றும் சிக்கலான முறைகளையே கையாண்டு வந்தன. ரயில்வே தொழிற்சங்கங்களால் முன்மொழியப்பட்டுள்ள இந்த புதிய '5-மடங்கு பெருக்கி' (5-multiplier) சூத்திரம் குறித்து, அரசாங்கம் எத்தகைய நிலைப்பாட்டை மேற்கொள்ளப்போகிறது என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். இதே போல இன்னும் பல்வேறு சங்கங்களும் பல வகையான கோரிக்கைகளை முன்மொழிந்துள்ளன. இவை அனைத்தையும் பரிசீலித்து 8வது ஊதியக்குழு அனைவருக்கும் பயனுள்ள பரிந்துரைகளை இறுதி செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.