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8வது ஊதியக்குழு: 5 முதல் 15 லட்சம்... அரசு ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு அரியர் கிடைக்கும்? கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission Latest News: 8-வது ஊதியக்குழுவின் உண்மையான அமலாக்கம் 2027 நடுப்பகுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருக்கலாம் என அனுமானிக்கப்படுகின்றது. அரசு திருத்தப்பட்ட அதிகபட்ச சம்பளத்தை ஏப்ரல் 2027-ல் வழங்கத் தொடங்கினால், ஊழியர்களுக்கு சுமார் 15 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 09, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:10 AM IST
8வது ஊதியக்குழு: 5 முதல் 15 லட்சம்... அரசு ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு அரியர் கிடைக்கும்? கணக்கீடு இதோ
Image Credit: 8th Pay Commission (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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