/8வது ஊதியக்குழு: 5 முதல் 15 லட்சம்... அரசு ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு அரியர் கிடைக்கும்? கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission Arrears: 8-வது ஊதியக்குழு குறித்து நாளுக்கு நாள் பல புதிய அறிவிப்புகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. 8-வது ஊதியக் குழுவை அமைப்பது குறித்த அறிவிப்பு வெளியானதிலிருந்து, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வு குறித்த எதிர்பார்ப்பு உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. இருப்பினும், விரிவான பரிந்துரைகள் அல்லது அமலாக்கத்திற்கான காலக்கெடு குறித்து அரசு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக எதையும் அறிவிக்கவில்லை.
மத்திய அரசின் அடுத்த கட்ட அறிவிப்புகளுக்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். இதற்கிடையில், சம்பள உயர்வு அரியர் தொகை (arrears) குறித்து சமூக ஊடகங்களில் பல்வேறு தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. இவற்றில் அரியர் தொகையாக ₹5 லட்சம் முதல் ₹14 லட்சம் வரையிலான தொகைகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இந்தத் தகவல்களுக்குப் பின்னால் உள்ள கணக்கீடுகள் என்ன? எவ்வளவு மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகை ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும்? இந்த அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
பொதுவாக, மத்திய அரசு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதிய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளை அமல்படுத்துகிறது. முந்தைய 7-வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 1, 2016 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. 10 ஆண்டு விதிப்படி 8-வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமல்படுத்தப்படும் என்று ஊழியர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். நடைமுறைக்கு வரும் தேதியை அரசு இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை என்றாலும், புதிய ஊதிய அமைப்பு ஜனவரி 2026 முதல் முன் தேதியிட்டு (retrospective effect) அமல்படுத்தப்பட்டும் என நம்பப்படுகின்றது. 8-வது ஊதியக்குழுவின் உண்மையான அமலாக்கம் 2027 நடுப்பகுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருக்கலாம் என அனுமானிக்கப்படுகின்றது. அரசு திருத்தப்பட்ட அதிகபட்ச சம்பளத்தை ஏப்ரல் 2027-ல் வழங்கத் தொடங்கினால், ஊழியர்களுக்கு சுமார் 15 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அரியர் தொகை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது? இதற்கான கணக்கீடு மிக எளிமையானது:
அரியர் தொகை = மாதாந்திர ஊதிய வித்தியாசம் (8-வது மற்றும் 7-வது ஊதியக் குழுக்களின் அடிப்படை ஊதியங்களுக்கு இடையிலான வித்தியாசம்) × தாமதமான மாதங்களின் எண்ணிக்கை.
8-வது ஊதியக்குழு முழுமையாக அமலுக்கு வந்தவுடன் பல்வேறு நிலை ஊழியர்களுக்கு அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்? இதை சில உதாரணங்களின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
அரியர் தொகைக்கான மதிப்பீடு:
|விவரம்
|குறைந்தபட்ச ஊதிய நிலையில் உள்ள ஊழியர்கள்
|மிக உயர்ந்த ஊதிய நிலையில் உள்ள ஊழியர்கள்
|தற்போதைய அடிப்படைச் சம்பளம்
|₹18,000
|₹2.5 லட்சம்
|ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
|3.68 (அனுமானம்)
|3.68 (அனுமானம்)
|புதிய அடிப்படைச் சம்பளம்
|₹66,240
|₹9.2 லட்சம்
|மாதச் சம்பளத்தில் வித்தியாசம்
|₹48,240
|₹6.7 லட்சம்
|10 மாதங்களுக்கான அரியர் தொகை
|₹4.82 லட்சம்
|₹14 லட்சத்துக்கு மேல்
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கணக்கீடுகள் முழுவதும் தொழிற்சங்கங்களின் கோரிக்கைகள் மற்றும் மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. அரசு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வாமாக எதையும் அறிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.)