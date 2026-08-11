/Explainer: 8வது ஊதியக் குழு... ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! 5 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வு... எவ்வளவு கிடைக்கும்?

8th Pay Commission Pension Hike: 8வது ஊதியக் குழுவில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கவுள்ள நன்மைகள் பற்றி வெகுவாக பேசப்படுகிறது. ஆனால், இதில் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பல வித நன்மைகளும் சலுகைகளும் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. குறிப்பாக சமீபத்தில் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஓய்வூதிய உயர்வு பற்றிய ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம், ஓய்வூதியம், படிகள் மற்றும் பிற பணி நிபந்தனைகள் குறித்த பரிந்துரைகளை விவாதிக்க, 8-வது ஊதியக் குழுவானது ஊழியர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய தரப்பினருடன் ஆலோசனைக் கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறது.
இக்கருத்துகளின் அடிப்படையில், அக்குழு தனது பரிந்துரை அறிக்கையைத் தயாரிக்கும். அதன் பிறகு, அந்த அறிக்கை நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னதாக அமைச்சரவையின் ஒப்புதலுக்காகச் சமர்ப்பிக்கப்படும்.
5 மடங்கு உயர்வு: தற்போதைய குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமான ₹9,000-ஐ ₹45,000-ஆக, அதாவது ஐந்து மடங்காக உயர்த்த வேண்டும் என்று BPS முன்மொழிந்துள்ளது.
ஊதியத்தில் 67 சதவீத ஓய்வூதியம்: மேலும், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் என்பது ஊழியர் கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 67 சதவீதமாகவும், குடும்ப ஓய்வூதியம் கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 50 சதவீதமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்றும் அது பரிந்துரைத்துள்ளது.
|அம்சம்
|விவரம்
|ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர்
|3.83-க்கான கோரிக்கை
|குடும்ப அலகு
|5.2
|ஓய்வூதிய திருத்தம்
|5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை
|அகவிலை நிவாரண திருத்தம்
|3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை
|CGHS
|CGHS இல்லாத பகுதிகளில் நிலையான மருத்துவப்படி
|மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியம்
|மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதிய 11 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீட்டெடுத்தல்
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான உயர்மட்ட அமைப்பான 'தேசிய கவுன்சில்-கூட்டு ஆலோசனைக் கட்டமைப்பு' (NC-JCM)-ஐப் போலவே, BPS அமைப்பும் 3.83 என்ற 'ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர்' அளவைப் பரிந்துரைத்துள்ளதாக ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
இது தற்போதைய குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை ₹18,000-லிருந்து ₹69,000-ஆக உயர்த்தக்கூடும்.
ஒரு முக்கியப் பரிந்துரையாக, குடும்ப அலகின் அளவை 3-லிருந்து 5.2-ஆக உயர்த்த BPS முன்மொழிந்துள்ளது; அடிப்படை ஊதியத்தை கணிசமாக உயர்த்துவதில் இம்முன்மொழிவு முக்கியப் பங்காற்றக்கூடும்.
5.2 என்ற 'எடைபோடப்பட்ட குடும்ப அலகு' (weighted family unit) முறை பின்பற்றப்பட வேண்டும் என BPS முன்மொழிந்துள்ளது.
இது பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது:
தற்போது, ஊதியக் குழுக்களின் பரிந்துரைகளின் படி 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தை மாற்றியமைக்கும் நடைமுறை உள்ளது. அதற்கு பதிலாக, ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்று BPS பரிந்துரைத்துள்ளது.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கிய கோரிக்கையாக, 2026 ஜனவரி 1-க்கு முன்னும் பின்னும் ஓய்வுபெறும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இடையே சமமான ஓய்வூதிய திருத்தம் மற்றும் சமநிலை இருக்க வேண்டும் என்றும் BPS வலியுறுத்தியுள்ளது.
மத்திய அரசு தற்போது அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) ஆகியவற்றை ஆண்டுக்கு இருமுறை, ஜனவரி மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் திருத்துகிறது.
ஆனால், முந்தைய மூன்று மாதங்களின் சராசரி ஊதியத்தின் அடிப்படையில், 'புள்ளிக்கு-புள்ளி' (point-to-point) இழப்பீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி, மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை DA/DR-ஐ மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்று BPS முன்மொழிந்துள்ளது.
மேலும், அகவிலை நிவாரணம் 25 சதவீதத்தைத் தாண்டும்போது அதை அடிப்படை ஓய்வூதியத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்றும் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.
மத்திய தன்னாட்சி அமைப்புகள் (CABs) மற்றும் சட்டப்பூர்வ அமைப்புகளின் தகுதியுள்ள ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, தனித்தனி அரசு உத்தரவுகளுக்காகக் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமின்றி, 8-வது ஊதியக் குழுவின் சலுகைகளை ஒரே நேரத்தில் வழங்க வேண்டும் என்று BPS முன்மொழிந்துள்ளது.
தற்போதைய நடைமுறையில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முதலில் DA/DR உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படுகின்றன, அதைத் தொடர்ந்து CAB-களுக்குத் தனித்தனி உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படுகின்றன.
பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட் (BSNL) ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய சமநிலை மற்றும் சுகாதார வசதிகள் தொடர்பான சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காணவும் BPS வலியுறுத்துகிறது.
கிராமப்புறங்கள் மற்றும் CGHS (மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டம்) வரம்பிற்குள் வராத பகுதிகளில் வசிக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, பணமில்லா மருத்துவ வசதிகள், ₹5,000 நிலையான மருத்துவப்படி மற்றும் மருத்துவக் காப்பீட்டு வசதி ஆகியவற்றை வழங்க BPS பரிந்துரைத்துள்ளது.
60 வயதில் ஓய்வுபெறும் ஊழியர்களுக்கு, மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியப் பகுதியை (முன்கூட்டியே பெறப்பட்ட ஓய்வூதியத் தொகை) 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகோ அல்லது 71 வயதை அடையும்போதோ, இதில் எது முந்தையதோ, அப்போது மீண்டும் வழங்க வேண்டும் என்று BPS கோரியுள்ளது.
தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தில் 40 சதவீதம் வரை முன்கூட்டியே பெற்றுக்கொள்ள (commute) முடியும், ஆனால் 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகே முழு ஓய்வூதியத் தொகையைப் பெற முடியும். மேலும், 65 வயதிலிருந்து தொடங்கி ஐந்து ஆண்டு இடைவெளிகளில் வயது அடிப்படையில் கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்குமாறும் BPS முன்மொழிந்துள்ளது.