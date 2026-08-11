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Explainer: 8வது ஊதியக் குழு... ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! 5 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வு... எவ்வளவு கிடைக்கும்?

8th Pay Commission Pension Hike: ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்கங்களின் அகில இந்தியக் கூட்டமைப்பான 'பாரத் பென்ஷனர்ஸ் சமாஜ்' (BPS)-இன் பிரதிநிதிகள் குழு, சமீபத்தில் புது தில்லியில் 8-வது ஊதியக் குழு அதிகாரிகளைச் சந்தித்தது.  இக்குழு, குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ₹45,000 வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 11, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:09 AM IST
Explainer: 8வது ஊதியக் குழு... ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! 5 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வு... எவ்வளவு கிடைக்கும்?
Image Credit: 8th Pay Commission (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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Explainer: 8வது ஊதியக் குழு, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! 5 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வு
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