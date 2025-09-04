8வது ஊதியக்குழு: 55% ஊதிய உயர்வு? வரலாறு அப்படித்தான் சொல்லுது... இதோ விவரம்

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு விரைவில் ஒரு மிகப்பெரிய செய்தி வரவுள்ளது. நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான ஏற்பாடுகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் வானளாவ உயர்ந்துள்ளன. ஏனெனில் இந்த கமிஷன் வந்த பிறகு, சம்பளத்தில் மிகப்பெரிய உயர்வு ஏற்படக்கூடும். இந்த சூழ்நிலையில், ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என்ற கேள்வி அனைத்து ஊழியர்களின் மனதிலும் எழுகிறது.
8th Pay Commission: 8வது ஊதியக்குழுவின் தொடக்கமும் முக்கியத்துவமும்
8வது ஊதியக்குழு பற்றிய விவாதம் அனைத்து இடங்களிலும் முழு வீச்சில் உள்ளது. முந்தைய கமிஷன், அதாவது ஏழாவது சம்பள ஆணையம் ஜனவரி 2016 முதல் அமலுக்கு வந்தது. அதன் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 2025 -இல் நிறைவடையும். ஜனவரி 2026 முதல் அடுத்த ஊதியக்குழுவான 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர வேண்டும்.
சம்பள ஆணையம் பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப அவ்வப்போது ஊழியர்களின் சம்பளத்தையும் ஓய்வூதியத்தையும் மாற்றுகிறது. பணவீக்கத்தின் சுமை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. ஆகையால், ஊழியர்களின் வாங்கும் சக்தியை பராமரிப்பது மத்திய அரசுக்கு அவசியமாகிவிட்டது. எட்டாவது சம்பளக் குழுவின் பணிகள் விரைவாகத் தொடங்குவதற்கான காரணம் இதுதான்.
Central Government Employees: மத்திய ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
எட்டாவது சம்பளக் குழு ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளத்தில் 40 முதல் 50 சதவீதம் வரை அதிகரிப்பை பரிந்துரைக்க வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த அதிகரிப்பு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கும். ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 3.00 -க்குள் இருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது, இது சம்பளத்தில் நேரடி அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
Salary Hike: ஊதிய உயர்வு மதிப்பீடு
இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் ரூ. 20,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம். புதிய ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.28-2.86 -க்குள் இருந்தால், அது சுமார் ரூ. 46,600 முதல் ரூ. 57,200 வரை அதிகரிக்கலாம். இப்படிப்பட்ட அதிகரிப்பு ஊழியர்களை நிதி ரீதியாக வலிமையாக்கவும், அவர்களின் வாழ்க்கை முறையை மேம்படுத்தவும் உதவும்.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் பங்கு
சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகளில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கிறது. இது ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதை தீர்மானிக்கிறது. ஏழாவது ஊதியக் குழுவில், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் ஊழியர்களின் வருவாயில் மிகப்பெரிய ஏற்றம் ஏற்பட்டது.
இந்த முறை ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக அதிகரிக்கக்கூடும் என்று பெரும்பாலான பொருளாதார நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். அப்படி நடந்தால், இது இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய அதிகரிப்பாக இருக்கும். அதே நேரத்தில், சில ஊழியர் அமைப்புகள் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை 3.68 ஆக உயர்த்தக் கோருகின்றன. இது சம்பளத்தில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
ஊழியர்களின் தேவை மற்றும் எதிர்பார்ப்பு
ஊழியர் அமைப்புகள் அரசாங்கத்திடமிருந்து சம்பள மறுஆய்வை தொடர்ந்து கோரி வருகின்றன. பணவீக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது, ஊழியர்களின் அன்றாட செலவுகளும் அதிகரித்துள்ளன. அத்தகைய சூழ்நிலையில், சம்பளக் குழு மூலமாக மட்டும்தான் அவர்களின் பொருளாதார வலிமையை சமநிலைப்படுத்தவும், வாழ்க்கைத் தரத்தை பராமரிக்கவும் அரசாங்கம் உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க முடியும்.
அரசாங்க ஒப்புதல் மற்றும் குழு உருவாக்கம்
அரசாங்கம் 8வது ஊதியக்குழுவின் உருவாக்கத்திற்கு தொடக்க நிலை அங்கீகாரத்தை அளித்துவிட்டது. இருப்பினும், ஆணையக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மற்றும் உருவாக்கம் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளது. ஆனால் நிதியமைச்சரும் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகங்களும் அதற்கான பணிகள் விரைவில் தொடங்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
ஆணையத்தின் உறுப்பினர்கள்
பொதுவாக ஆணையத்தின் தலைமை உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அல்லது மூத்த அதிகாரியிடம் ஒப்படைக்கப்படும். இதனுடன், பொருளாதார வல்லுநர்கள், நிர்வாக அதிகாரிகள் மற்றும் அரசாங்க செலவின நிபுணர்கள் இதில் உறுப்பினர்களாக சேர்க்கப்படுவார்கள். இந்தக் குழு ஊழியர்களின் சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி ஆகியவற்றின் பரிந்துரைகளை முடிவு செய்து பரிந்துரைகளை அரசுக்கு அனுப்பும்.
முந்தைய ஊதியக்குழுக்களுடன் ஒப்பீடு
- முந்தைய ஊதியக் குழுக்களைப் பார்த்தால், ஒவ்வொரு முறையும் ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
- ஐந்தாவது ஊதியக் குழுவின் அடிப்படை சம்பளம் ரூ.2750 ஆக இருந்தது, இது ஆறாவது ஊதியக் குழுவின் போது ரூ.7000 ஆகவும், ஏழாவது ஊதியக் குழுவின் போது ரூ.18,000 ஆகவும் அதிகரித்தது.
- இந்த வழியில், இதுவரை சராசரியாக 55 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான அதிகரிப்பு காணப்பட்டுள்ளது.
- எட்டாவது ஊதியக் குழுவின் மீது ஊழியர்கள் அதிக எதிர்பார்ப்புகளைக் கொண்டிருப்பதற்கும், இந்த அதிகரிப்பு அவர்களின் நிதி வாழ்க்கையை மாற்றும் என்று நம்பப்படுவதற்கும் இதுவே காரணம்.
பணவீக்கம், வாழ்க்கைச் செலவுகளில் அதன் தாக்கம்
கடந்த சில ஆண்டுகளில் பணவீக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. பெட்ரோல், டீசல், எரிவாயு, கல்வி மற்றும் சுகாதாரம் போன்ற அத்தியாவசிய செலவுகளில் விரைவான அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக சாதாரண ஊழியர்களின் நிதி நிலை மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஊழியர்கள் மத்தியில் ஊதியக் குழுவில் சாதகமான அறிவிப்புகளுக்கான தேவை அதிகமாக உணரப்படுகிறது.
புதிய ஆணையம் தற்போதைய தேவைகளுக்கு ஏற்ப ஊழியர்களின் ஊதிய அமைப்பை மாற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம், பணவீக்கத்தின் அழுத்தத்திலிருந்து அவர்கள் வெளியேற வாய்ப்பு கிடைக்கும். மேலும் அவர்களின் வாங்கும் சக்தியும் அதிகரிக்கும்.
8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் சுருக்கமாக....
- மத்திய அரசு ஜனவரி 2026 -இல் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான ஒப்புதலை அளித்தது.
- புதிய ஆணையத்திற்கான உறுப்பினர்கள் விரைவில் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
- எட்டாவது ஊதியக் குழு ஊழியர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமாக அமையும்.
- புதிய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 2026 முதல் செயல்படுத்தப்படலாம்.
- வரும் காலத்தில், கோடிக்கணக்கான ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இதன் நேரடிப் பலனைப் பெறுவார்கள்.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம், ஊதிய உயர்வு..... ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 5 முக்கிய பரிசுகள் கிடைக்கும்... பட்டியல் இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ