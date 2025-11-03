English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு: ஒய்வூதியதாரர்களுக்கு 6 ஜாக்பாட் அறிவிப்புகள், எகிறப்போகும் ஓய்வூதியம்

8வது ஊதியக்குழு: ஒய்வூதியதாரர்களுக்கு 6 ஜாக்பாட் அறிவிப்புகள், எகிறப்போகும் ஓய்வூதியம்

8th Pay Commission Latest News: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஓய்வூதிய உயர்வு மட்டுமல்லாமல் இன்னும் பல நன்மைகள் கிடைக்கவுள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 3, 2025, 03:24 PM IST
  • ஓய்வூதியம் எவ்வாறு அதிகரிக்கிறது?
  • ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு காத்திருக்கும் முக்கிய மாற்றங்கள் என்ன?
  • ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன?

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : புதிதாக விண்ணப்பிக்க பெண்களுக்கான கடைசி வாய்ப்பு!
camera icon8
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : புதிதாக விண்ணப்பிக்க பெண்களுக்கான கடைசி வாய்ப்பு!
50 வினாடி நடிக்க 5 கோடி சம்பளம் வாங்கிய நடிகை! ரொம்ப அதிகமா இருக்கே..யார் தெரியுமா?
camera icon7
Tamil Actress
50 வினாடி நடிக்க 5 கோடி சம்பளம் வாங்கிய நடிகை! ரொம்ப அதிகமா இருக்கே..யார் தெரியுமா?
கோயிலுக்கு இந்த பொருளை காணிக்கையாக கொடுங்க.. இதில் இவ்வளவு பலன் இருக்கா? அவசியம் பண்ணுங்க!
camera icon7
Temple
கோயிலுக்கு இந்த பொருளை காணிக்கையாக கொடுங்க.. இதில் இவ்வளவு பலன் இருக்கா? அவசியம் பண்ணுங்க!
8 நாட்களில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாக மாறும்
camera icon7
Guru Peyarchi
8 நாட்களில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாக மாறும்
8வது ஊதியக்குழு: ஒய்வூதியதாரர்களுக்கு 6 ஜாக்பாட் அறிவிப்புகள், எகிறப்போகும் ஓய்வூதியம்

8th Pay Commission Pension: 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு மத்திய அரசு அங்கீகாரம் அளித்தது முதல், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இடையில் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் பற்றிய பேச்சுகளே அதிகமாக உள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

Pensioners: ஊழியர்களை விட அதிகமாக இருக்கும் ஓய்வூதியதாரர்கள்

பெரும்பாலானவர்களின் கவனம் ஊதிய உயர்வு பற்றி இருந்தாலும், இந்த முறை, ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை ஊழியர்களை விட அதிகமாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகையால், 8வது ஊதியக்குழுவில், ஓய்வூதியதாரர்கள் மீதான கவனமும் அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 

அரசாங்கத்தின் ஓய்வூதியதாரர்களின் போர்ட்டலின்படி, அக்டோபர் 30, 2025 நிலவரப்படி மொத்தம் 68.72 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் உள்ளனர். மத்திய அரசு ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் 50 லட்சமாக உள்ளது. 

Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகள்

8வது ஊதியக்குழுவிற்கான விதிமுறைகளை (TOR) அரசாங்கம் அங்கீகரித்துள்ளது. அறிக்கையைத் தயாரிப்பதற்கு 18 மாத காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் ஊதியக்குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Pension Hike: ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இதற்கான முழுமையான கணக்கிட்டை இந்த பதிவில் காணலாம். அதற்கு முன், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன என புரிந்துகொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் ஊதிய மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வில் இதன் பங்கு மிக முக்கியமானது.

Fitment Factor: ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன?

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களை அதிகரிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பழைய அடிப்படை சம்பளம் அல்லது அடிப்படை ஓய்வூதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. 7வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக உள்ளது. அதாவது ஒருவரின் பழைய அடிப்படை சம்பளம் ₹10,000 ஆக இருந்தால், புதிய சம்பளம் ₹10,000 × 2.57 = ₹25,700 ஆக உயரும். 8வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92-3.00 -க்குள் இருக்கும் என்ற கணிப்புகள் உள்ளன. எனினும், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் குறித்த இறுதி முடிவு அமைச்சரவை ஒப்புதலுக்குப் பிறகு எடுக்கப்படும்.

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு காத்திருக்கும் பிற முக்கிய மாற்றங்கள்:

பரிந்துரை விதிமுறைகளில் ஓய்வூதிய உயர்வு மட்டுமல்லாமல், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான இன்னும் பல முக்கிய முடிவுகள் பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

- Pension Hike: ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை, குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் ஏற்றம்

- Commuted Pension: கம்யூடட் பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம். மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியத்தை மீட்டெடுக்கும் காலத்தை குறைக்கும் பரிந்துரை உள்ளது.

- Additional Pension: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அளிக்கப்படும் கூடுதல் ஓய்வூதியம் 80 வயதுக்கு பதிலாக 65 வயதிலேயே தொடங்க வேண்டும் என்றும் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் பரிந்துரைகப்பட்டுள்ளது.

- Old Pension Scheme: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீட்டெடுத்தல் (ஜனவரி 1, 2004 க்குப் பிறகு பணியமர்த்தப்பட்டவர்களுக்கு).

- CGHS: CGHS மருத்துவ வசதிகள், பணமில்லா சிகிச்சை.

- Dearness relief: அடிப்படை ஓய்வூதியத்துடன் அகவிலை நிவாரணத்தை இணைத்தல்.

ஓய்வூதியம் எவ்வாறு அதிகரிக்கிறது?

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை அடிப்படையாகக் கொண்ட முழுமையான கணக்கீட்டை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு நபரின் பழைய அடிப்படை ஊதியம் ₹40,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம், ஓய்வூதியம் (50%) ₹20,000 ஆக இருக்கும்.

8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 - 3.00 -க்குள் இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. அந்த நிலையில், அடிப்படை ஓய்வூதியம் ரூ.30,000 வாங்கும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என இங்கே காணலாம். 

1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.57,600, 
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.62,400, 
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.68,400, 
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.77,100, 
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.85,800,
3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.90,000

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: குஷியில் ஓய்வூதியதாரர்கள்.... ஓய்வூதியம் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டும், கணக்கிடு இதோ

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: குஷியில் ஓய்வூதியதாரர்கள், இரட்டிப்பாகும் மாத ஓய்வூதியம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionsalary hikeCentral government employeessalary

Trending News