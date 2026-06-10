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8வது ஊதியக் குழு: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு காத்திருக்கும் 6 ஜாக்பாட் அறிவிப்புகள்

8th Pay Commission Pensioners: ஓய்வூதியம், சுகாதாரம், படிகள் மற்றும் ஓய்வுக்காலப் பலன்கள் தொடர்பான பல்வேறு கோரிக்கைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு மனுவை ரயில்வே மூத்த குடிமக்கள் நலச் சங்கம் (RSCWS) 8-வது மத்திய ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது. இதில் ஓய்வுக்காலப் பலன்கள் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 10, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:32 PM IST
8வது ஊதியக் குழு: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு காத்திருக்கும் 6 ஜாக்பாட் அறிவிப்புகள்
Image Credit: 8th Pay Commission (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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