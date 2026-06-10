/8வது ஊதியக் குழு: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு காத்திருக்கும் 6 ஜாக்பாட் அறிவிப்புகள்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 8-வது ஊதியக்குழு பற்றி நாளுக்கு நாள் பல செய்திகள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன. 8-வது ஊதியக் குழு உறுப்பினர்கள், இதற்கான பரிந்துரைகள் தொடர்பாக ஊழியர் சங்கங்கள், ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள் மற்றும் பணியாளர் அமைப்புகள் போன்ற பல்வேறு தரப்பினருடன் ஆலோசனைகளை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், இக்குழுவிடம் புதிய கோரிக்கைகளும் பரிந்துரைகளும் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இப்பரிந்துரைகளில் பல ஊதிய திருத்தம், 'ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர்' (fitment factor) மற்றும் படிகள் (allowances) ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தினாலும், ஓய்வூதியதாரர் குழுக்கள் ஓய்வு மற்றும் ஓய்வுக்குப் பிந்தைய நீண்டகால நிதிப் பாதுகாப்பு தொடர்பான கவலைகளை முன்னிலைப்படுத்துகின்றன.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அத்தகைய ஒரு பரிந்துரையை 'ரயில்வே மூத்த குடிமக்கள் நலச் சங்கம்' (RSCWS) முன்வைத்துள்ளது. ஓய்வூதியம், சுகாதாரம், படிகள் மற்றும் ஓய்வுக்காலப் பலன்கள் தொடர்பான பல்வேறு கோரிக்கைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு மனுவை இச்சங்கம் 8-வது மத்திய ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது. இதில் ஓய்வுக்காலப் பலன்கள் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
கடந்த ஆண்டு மத்திய அமைச்சரவையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 8-வது ஊதியக் குழுவிற்கான 'பரிந்துரை விதிமுறைகள்' (Terms of Reference - ToR) குறித்த சில அம்சங்களில் பல ஊழியர் சங்கங்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ள நிலையில் இந்த மனு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் அமல்படுத்துதல், ஓய்வூதியச் சமநிலை மற்றும் பணியில் உள்ளவர்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களின் நீண்டகாலக் கோரிக்கைகள் போன்றவற்றை இந்தக் குறிப்பு வரம்புகள் போதுமான அளவு கவனத்தில் கொள்ளவில்லை என்று சில சங்கங்கள் வாதிடுகின்றன.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய மாற்றங்களுக்கான கோரிக்கை
|அம்சம்
|விவரம்
|ஓய்வுக்காலப் பலன்கள்
|ஓய்வுக்குப் பிந்தைய கண்ணியமான மற்றும் நிதி ரீதியாகப் பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை
|பணிக்கொடை
|கிராஜ்ஜுசுவிட்டி வரம்பை அவ்வப்போது திருத்துவதற்கான கோரிக்கை
|NPS மற்றும் OPS
|பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டங்களில் போதுமான பாதுகாப்பு அம்சங்கள்
|OROP
|பொதுத்துறை அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு OROP போன்ற ஒரு கொள்கை
|கம்யூடட் பென்ஷன்
|ஓய்வூதியத்தை மீட்டெடுக்கும் காலத்தை 10-12 ஆண்டுகளாகக் குறைக்க கோரிக்கை
|ஓய்வூதிய நிலுவைகள்
|உரிய நேரத்தில் செலுத்துவதில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என கோரிக்கை
RSCWS-இன் மனுவின்படி, பல தசாப்த கால பொதுச் சேவைக்குப் பிறகு அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வுக்காலப் பலன்கள் சமூகப் பாதுகாப்பின் ஒரு முக்கியத் தூணாக அமைகின்றன. ஓய்வுக்குப் பிந்தைய கண்ணியமான மற்றும் நிதி ரீதியாகப் பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை உறுதி செய்வதில் 8-வது ஊதியக் குழு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்று அந்த அமைப்பு கூறியுள்ளது. தற்போதைய ஊதியக் கட்டமைப்பு படிகளை பெரிதும் சார்ந்திருப்பதாகவும், அவற்றில் பல ஓய்வுக்குப் பிறகு நிறுத்தப்படுவதாகவும் அச்சங்கம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இருப்பினும், செலவுகள் - குறிப்பாக மருத்துவச் செலவுகள் - தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், ஓய்வூதியதாரர்களின் உண்மையான வருமானம் கணிசமாகக் குறைகிறது.
அதிகபட்ச கிராஜ்ஜுசுவிட்டி (gratuity) வரம்பை அவ்வப்போது திருத்துவதற்கான கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. 'இறப்பு மற்றும் ஓய்வுக்கால கிராச்சுவிட்டி' (DCRG) தொடர்பாக, அதிகபட்ச கிராச்சுவிட்டி வரம்பை அவ்வப்போது மறுஆய்வு செய்யவும், அதை அதிகரித்து வரும் ஊதிய நிலைகள் மற்றும் பணவீக்கத்துடன் இணைக்கவும் RSCWS பரிந்துரைத்துள்ளது. ஓய்வின் போது கிராச்சுவிட்டியை உரிய நேரத்தில் வழங்குமாறும், தாமதத்தைத் தவிர்க்க நடைமுறைகளை எளிமையாக்குமாறும் அந்த அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது. மேலும், ஓய்வு பெற்றவர்களிடையே நியாயத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக OPS, NPS மற்றும் UPS போன்ற பல்வேறு ஓய்வூதியத் திட்டங்களில் கிராச்சுவிட்டி தொடர்பான விதிமுறைகளைச் சீரமைக்குமாறும் அது பரிந்துரைத்துள்ளது.
ஓய்வுக்குப் பிந்தைய நிலையான மற்றும் சீரான வருமானத்தை உறுதி செய்வதற்காக, பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் போதுமான பாதுகாப்பு அம்சங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்கள் அமைப்பு கூறியுள்ளது. அந்த மனுவின்படி, ஓய்வூதியத் திட்டம் பணவீக்கத்திற்கு எதிரான பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும் மற்றும் ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு நீண்ட கால நிதிப் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் அளிக்க வேண்டும். 2004-க்குப் பிறகு ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்காக பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டுவர வேண்டும் என்ற தனது கோரிக்கையையும் அந்த அமைப்பு மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது. இது ஓய்வூதியதாரர்களிடையே சமத்துவத்தைப் பேண உதவும் என்றும் அது வாதிடுகிறது.
பொதுத்துறை அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக OROP (ஒரே பதவி, ஒரே ஓய்வூதியம்) போன்ற ஒரு கொள்கையைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் RSCWS பரிந்துரைத்தது. ஒரே பதவியில் இருக்கும் மற்றும் சமமான பணிக்காலம் கொண்ட ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள், அவர்கள் எப்போது ஓய்வு பெற்றார்கள் என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், ஒரே மாதிரியான ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெற வேண்டும் என்று அந்த அமைப்பு வலியுறுத்துகிறது. இந்த நடவடிக்கை, வெவ்வேறு ஓய்வூதியதாரர் குழுக்களுக்கு இடையிலான ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் குறைக்க உதவும் என்று அவர்கள் வாதிடுகின்றனர்.
மற்றொரு முக்கிய கோரிக்கை ஓய்வூதிய மாற்றுத்தொகை தொடர்பானது. தற்போது, ஓய்வூதியத்தின் மாற்றப்பட்ட பகுதி (Commuted Pension) 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீட்டெடுக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக குறைந்த வட்டி விகிதச் சூழலில், இந்தக் காலம் மிகவும் நீண்டது என்று RSCWS வாதிடுகிறது. ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் முழு ஓய்வூதியத்தையும் விரைவில் திரும்பப் பெறும் வகையில், ஓய்வூதியத்தை மீட்டெடுக்கும் காலத்தை 10-12 ஆண்டுகளாகக் குறைக்க அந்த அமைப்பு பரிந்துரைத்துள்ளது. சம்பளத் திருத்தங்கள் மற்றும் பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப, விடுப்புப் பணமாக்கல் வரம்பில் அவ்வப்போது திருத்தங்களைச் செய்யவும் அந்த குறிப்பாணை பரிந்துரைக்கிறது.
ஓய்வூதியம் தொடர்பான நிலுவைகளை உரிய நேரத்தில் செலுத்துவதில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை உள்ளது. ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை மற்றும் பிற ஓய்வூதியம் தொடர்பான நிலுவைகளைச் செலுத்துவதில் ஏற்படும் தாமதங்கள் குறித்த பிரச்சினையையும் அந்த அமைப்பு எழுப்பியுள்ளது. இத்தகைய தாமதங்கள் ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு நிதிச் சிரமத்தை ஏற்படுத்துவதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர். ஓய்வூதியம் தொடர்பான அனைத்து கொடுப்பனவுகளையும் விரைவாகச் செயலாக்கி வழங்குவதற்கான ஒரு வலுவான அமைப்பைப் பரிந்துரைக்குமாறு 8வது ஊதியக் குழுவை அந்த அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.
இந்த பரிந்துரைகள் நிறைவேற்றப்படால், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அது மிகப்பெரிய நிவாரணமாக அமையும். 8-வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளில் இந்த மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் என ஓய்வூதியதாரர்கள் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர்.