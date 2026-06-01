/8வது ஊதியக் குழு: 65 வயதில் 70% ஓய்வூதியம், மாறும் விதிகள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்!!

Additional Pension For Central Government Pensioners: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. 8 வது மத்திய ஊதியக் குழு (CPC) பல்வேறு நகரங்களில் உள்ள பங்குதாரர்களைத் தொடர்ந்து சந்தித்து வரும் நிலையில், NC-JCM-இன் 'ஊழியர் தரப்பு' (Staff Side), ஓய்வுபெற்ற மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வயது அடிப்படையிலான ஓய்வூதியக் கட்டமைப்பை அறிமுகப்படுத்த முன்மொழிந்துள்ளது.
8வது மத்திய ஊதியக் குழுவிடம் (8th Pay Commission) அளித்த தங்கள் மனுவில், ஊழியர் தரப்பு முக்கிய விஷயங்களை எடுத்துரைத்துள்ளது, ஊழியர் தரப்பு தனது மனுவில், “ஓய்வுக்குப் பிந்தைய காலத்தில், குறைந்தபட்சம் இரண்டு உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ஒரு குடும்பத்தை கண்ணியத்துடனும் நிறைவுடனும் பராமரிப்பதற்கு, முழு ஓய்வூதியமானது தற்போதுள்ள 50 சதவீதத்திற்குப் பதிலாக, 'கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில்’ (LPD) 67 சதவீதமாகவோ அல்லது 'கடைசி 10 மாதங்களின் ஊதிய சராசரியில்' (இதில் எது அதிக பயனுள்ளதோ அதைத் தேர்வுசெய்து) 67 சதவீதமாகவோ நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும்." என்று கூறியுள்ளது.
மத்திய அரசு பணிகளிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 80 வயதிற்கு பிறகு கூடுதல் ஓய்வூதியம் (Additional Pension) வழங்கப்படுகின்றது. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வயது அதிகமாகும் போது, அவர்களுக்கு பணத்திற்கான தேவையும் அதிகமாகிறது. இதை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு 80 வயது முதல் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கூடுதல் ஓய்வூதியத்தை வழங்கி வருகின்றது. தற்போதுள்ள விதிகளின் படி, 80 வயதில் தொடங்கும் கூடுதல் ஓய்வூதியம் தொடர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் அதிகரிக்கின்றது.
தற்போது எப்போது, எவ்வளவு கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது?
|வயது
|கூடுதல் ஓய்வூதியம்
|80
|20% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
|85
|30% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
|90
|40% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
|95
|50% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
|100
|100% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் கூடுதல் ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படும் வயதை மாற்ற வேண்டும் என்று நீண்ட நாட்களாக கோரி வருகின்றனர். பல முறை இது குறித்து ஊழியர் சங்கங்கள் பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளன. எனினும், மத்திய அரசு இதில் இன்னும் தனது நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தவில்லை. 8வது ஊதியக்குழுவில் இது குறித்து ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. பல்வேறு ஊழியர் சங்கங்களும் இதை வலியுறுத்தி வருகின்றன.
65 வயதில் ஓய்வூதியதாரர்களின் தேவை அதிகரிக்கிறது என்ற பொதுவான கருத்து உள்ளது. ஆகையால், அந்த வயதில் கூடுதல் ஓய்வூதியம் தொடங்கினால், அது, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும் என்று நம்பப்படுகின்றது. கூடுதல் ஓய்வூதியம் தொடங்கும் வயதை குறைப்பது பற்றி மத்திய அரசு தீவிரமாக பரிசீலித்து வருவதாகவும் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவும் இது குறித்து சமீபத்தில் தனது கருத்தை தெரிவித்திருந்தது. ஓய்வுபெற்ற பிறகு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை 5 சதவீதம் கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவின் பரிந்துரையைச் சுட்டிக்காட்டி, ஊழியர் தரப்பு பின்வரும் வயது அடிப்படையிலான ஓய்வூதியக் கட்டமைப்பை முன்மொழிந்துள்ளது:
|வயது
|முன்மொழியப்பட்ட ஓய்வூதியம்
|65 வயது
|கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் (LPD) 70%
|70 வயது
|கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 75%
|75 வயது
|கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 80%
|80 வயது
|கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 85%
|85 வயது
|கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 90%
|90 வயது
|கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 100%
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் / ஓய்வூதியதாரர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு அளிக்கப்படும் குடும்ப ஓய்வூதியமானது தற்போதுள்ள 30 சதவீதத்திற்குப் பதிலாக 50 சதவீதமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் ஊழியர் தரப்பு கூறியுள்ளது. மேலும், உயர்த்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதியத்தைப் பெறும் கால வரம்பானது 70 வயது வரை நீட்டிக்கப்படலாம் என்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
தங்கள் மனுவில், 8-வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் 'பணி வரம்புகளிலிருந்து' (Terms of Reference) ஏற்கனவே ஓய்வூதியம் பெற்று வருபவர்களை விலக்கி வைத்திருக்கும் விவகாரத்தை ஊழியர் தரப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது. பல்வேறு உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள், குறிப்பாக 17/12/1982 தேதியிட்ட 'நகாரா தீர்ப்பு' (Nakara Judgment), “ஓய்வூதியம் என்பது ஒரு கொடையோ அல்லது கருணைத் தொகையோ அல்ல; அது ஒரு அடிப்படை உரிமை" என்று உறுதிப்படுத்தியுள்ளதை அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.
இது குறித்து ஊழியர் தரப்பு பின்வரும் முக்கிய அம்சங்களை சுட்டிக்காட்டியது: