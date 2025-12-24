8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! குறைந்தபட்சம் 83% சம்பள உயர்வு, குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்

8th Pay Commission Salary Hike: இன்னும் சில நாட்களில் 2025 ஆண்டு நிறைவடைந்து 2026 புத்தாண்டு தொடங்கவுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களை பொறுத்த வரை 2025 ஆம் ஆண்டு முழுதும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் குறித்த எதிர்பார்ப்பு பற்றிய பேச்சுகளே அதிகம் இருந்தது. 2026 ஆம் ஆண்டு இது இன்னும் அதிகமாகும்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய ஆண்டு
2026 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மிக முக்கியமான ஆண்டாக இருக்கும். 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 -இல் நிறைவடைகின்றன. 10 ஆண்டு விதிப்படி ஜனவரி 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர வேண்டும். நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் எட்டாவது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். புதிய ஊதியக் குழு எப்போது அமல்படுத்தப்படும்? அதன் செயல்முறை எப்படி இருக்கும்? சம்பள உயர்வும், ஓய்வூதிய உயர்வும் எப்படி இருக்கும்? இப்படி பல கேள்விகள் குறித்து ஊழியர்கள் தொடர்ந்து சிந்தித்து வருகின்றனர்.
Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல்
இந்தத் திசையில் அரசாங்கம் முதல் முக்கிய நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. அக்டோபர் மாதம் மத்திய அமைச்சரவை மூலம் எட்டாவது ஊதியக் குழுவின் பணிக்கான விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் கிடைத்தது. நவம்பர் 2025 முதல் தொடங்கி, தனது பரிந்துரைகளைத் தயாரிப்பதற்காக இந்தக் குழுவிற்கு 18 மாதங்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில், ஊதியக் கட்டமைப்பு, ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், படிகளின் திருத்தங்கள் மற்றும் பிற நிதி அம்சங்கள் குறித்து இந்தக் குழு விரிவாக ஆய்வு செய்யும்.
8வது ஊதியக் குழு எப்போது அமல்படுத்தப்படும்?
எட்டாவது ஊதியக் குழு அதிகாரப்பூர்வமாக ஜனவரி 1, 2026 அன்று அமல்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், உயர்த்தப்பட்ட சம்பளத்தை உண்மையில் பெறுவதற்கு சிறிது காலம் ஆகலாம். திருத்தப்பட்ட ஊதிய வழங்கல் 2026 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் அல்லது 2026-27 நிதியாண்டுக்கு முன்பு தொடங்குவதற்கு வாய்ப்பில்லை என பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள்.
இப்படி நடப்பது இது முதல் முறையல்ல. ஏனெனில் இதற்கு முன்பும் பல ஊதியக் குழுக்களின் பரிந்துரைகளை அமல்படுத்துவதில் தாமதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. தாமதங்கள் ஏற்பட்டால், அரசாங்கம் பொதுவாக முந்தைய ஊதியக்குழு நிறைவடைந்து, அடுத்த தேதியிலிருந்து அரியர் தொகையை அளிக்கும். அதன் படி 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான அரியர் தொகை ஜனவரி 1, 2026 தேதியிலிருந்து அளிக்கப்படலாம். ஆனால் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்க தேதி பற்றி மத்திய அரசு அறிவிக்கும் வரை அதை பற்றி தெளிவாக கூறமுடியாது.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்
7வது ஊதியக்குழுவில் 2.57 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 8வது ஊதியக்குழுவில் இது 1.83 முதல் 3.00 -க்குள் இருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. எனினும், இது குறித்து ஆணையத்தின் அறிவிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதன் பின் தான் இதில் தெளிவு கிடைக்கும்.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
சம்பள உயர்வு என்பது முற்றிலும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், அடிப்படை ஊதியத்தின் திருத்தம் மற்றும் படிகளின் மறுசீரமைப்பு ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. இந்தச் சம்பள உயர்வு முந்தைய ஊதியக் குழுவை விட சற்றே அதிகமாக இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. இருப்பினும் இறுதி முடிவு குழுவின் பரிந்துரைகள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலைப் பொறுத்தது.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் விரிவான வரம்பு 1.83 முதல் 3.00 என கூறப்பட்டாலும், அது குறைந்தபட்சமாக 1.82 ஆக இருக்கவும், அதிகபட்சமாக 2.46 ஆக இருக்கவுமே அதிக வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதிய உயர்வும், ஓய்வூதிய உயர்வும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை பெரிய வகையில் சார்ந்திருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
உதாரணமாக, ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியம் ரூ.18,000 ஆக இருந்தால், அது 1.83 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் ரூ.32,940 ஆக உயரும். 2.46 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் சம்பளம் ரூ.44,280 ஆக அதிகரிக்கும். இந்த வகையில், தோராயமாக ஊதியம் 83% முதல் 146% வரை உயரக்கூடும்.
கணக்கீடு:
1.83 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம்=ரூ.18,000
1.83 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை சம்பளம்=ரூ.32,940
வித்தியாசம்
ரூ.32,940 - ரூ.18,000 = ரூ.14,940
14940/18000 x 100 = 83%
2.46 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம்=ரூ.18,000
2.46 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை சம்பளம்=ரூ.44,280
வித்தியாசம்
ரூ.44,280 - ரூ.18,000 = ரூ.26,280
26280/18000 x 100 = 146%
மொத்தத்தில், எட்டாவது ஊதியக் குழு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டு வரக்கூடும். ஆனால் அதன் உண்மையான பலன்களைப் பெற அவர்கள் இன்னும் சிறிது காலம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், எகிறும் குறைந்தபட்ச சம்பளம்... காரணம் இதுதான்
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: 2026ல் ஓய்வுபெறும் அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் / ஓய்வூதியம், எதில் அரியர் கிடைக்கும்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ