8வது ஊதியக்குழு: OPS முதல் ஊழியர் நலன், ஓய்வூதியம் வரை... NC JCM 9 முக்கிய கோரிக்கைகள்

8th Pay Commission Latest News: NC JCM 8வது ஊதியக்குழுவிற்கு ஒரு கடிதத்தை எழுதியுள்ளது. இக்கடிதம், கோரிக்கை மனு சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறையை மேலும் அனைவரையும் உள்ளடக்கியதாகவும், விரிவானதாகவும், திறம்பட்டதாகவும் மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒன்பது முக்கியக் கவலைகளையும் பரிந்துரைகளையும் கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 7, 2026, 02:29 PM IST
8th Pay Commission Implementation: மத்திய அரசு ஊழியர்கள், 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம், சம்பள உயர்வு, அரியர் உள்ளிட்ட அடுத்த கட்ட அப்டேட்களுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில், 8வது ஊதியக் குழுவின் கலந்தாய்வுகளுக்கு முன்னதாக, ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் நடந்துள்ளது. கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் தேசிய கவுன்சில் (பணியாளர் தரப்பு), தற்போதைய கோரிக்கை மனு சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறையில் உள்ள முக்கியப் பிரச்சினைகளைச் சுட்டிக்காட்டி ஆணையத்திற்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது. 

NC JCM எழுதிய கடிதம்

NC JCM எழுதிய இக்கடிதம், கோரிக்கை மனு சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறையை மேலும் அனைவரையும் உள்ளடக்கியதாகவும், விரிவானதாகவும், திறம்பட்டதாகவும் மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒன்பது முக்கியக் கவலைகளையும் பரிந்துரைகளையும் கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. ஏப்ரல் 1, 2026 தேதியிட்ட பணியாளர் தரப்பின் இந்தக் கடிதம், தேசிய கவுன்சிலின் (கூட்டுக் கலந்தாய்வு அமைப்பு) பணியாளர் தரப்புச் செயலாளர் சிவ கோபால் மிஸ்ராவால், 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் உறுப்பினர் செயலாளர் பங்கஜ் ஜெயினுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. கூட்டுக் ஆலோசனை அமைப்பு என்பது, ஊழியர் பிரதிநிதிகளும் அரசு அதிகாரிகளும் ஒன்றிணைந்து, முக்கிய பிரச்சினைகள் மற்றும் கோரிக்கைகளைப் பற்றி விவாதிப்பதற்கும், தகராறுகளை அமைதியான மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான முறையில் தீர்ப்பதற்குமான ஒரு தளமாகும். 

பணியாளர் தரப்பின் கடிதத்தில் உள்ள முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?

முந்தைய கடிதப் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் கலந்துரையாடல்களைக் குறிப்பிட்டு, கோரிக்கை மனு சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறையின் கட்டமைப்பு மற்றும் வரம்புகள் குறித்துப் பல தரப்பினர் கவலைகளை எழுப்பியுள்ளதாகப் பணியாளர் தரப்பு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. "இந்தக் கவலைகள் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரால் பரவலாக வெளிப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், அனைவரையும் உள்ளடக்கிய, விரிவான மற்றும் பயனுள்ள சமர்ப்பிப்பு முறையை உறுதிசெய்ய, தேவையான மாற்றங்கள் தேவைப்படுகின்றன," என்று அந்தக் கடிதத்தில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

NC JCM பணியாளர் தரப்பு முன்வைத்துள்ள 9 முக்கிய கோரிக்கைகள்

1. வார்த்தை வரம்பில் அதிகரிப்பு

தற்போதைய 3,500 எழுத்துகள் (500 வார்த்தைகள்) வரம்பு போதுமானதாக இல்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. விரிவான விளக்கம் மற்றும் தரவு அடிப்படையிலான சமர்ப்பிப்புகளை அனுமதிக்கும் வகையில், ஒவ்வொரு தலைப்பிற்கும் குறைந்தபட்சம் 1,000 வார்த்தைகளாக இந்த வரம்பை நீட்டிக்க வேண்டும் என்று அமைப்பு கோரியுள்ளது.

2. துணைக் கேள்விகளுக்கான தெளிவான ஏற்பாடு

ஒவ்வொரு தலைப்பிற்குள்ளும் உள்ள துணைப் பகுதிகளைக் கையாள்வதில் இருக்கும் தெளிவின்மையை அந்தக் கடிதம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட வடிவம் கோரப்பட்டுள்ளது. மேலும், கருத்துகளை அளிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு துணைக் கேள்விக்கும் முறையாகப் பதிலளிக்கும் வகையில் இது மாற்றப்பட வேண்டும் என்று கடிதத்த்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

3. ஓய்வூதிய சீர்திருத்தங்களுக்கு (NPS/UPS/OPS) தனி ஏற்பாடு

ஓய்வூதிய அமைப்புகள் தொடர்பான கோரிக்கை, மிக முக்கியமான கோரிக்கைகளில் ஒன்றாக உள்ளது. NPS (தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பு) மற்றும் UPS (ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம்) ஆகியவற்றின் கீழ் எதிர்கொள்ளப்படும் சிக்கல்கள் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதுமட்டுமின்றி, CCS விதிகளின் கீழ் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டுவர வேண்டும் என்றும் அந்தக் கடிதத்தில் வலுவாக வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

4. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பிரத்யேகப் பிரிவு

ஓய்வூதியதாரர்களின் கவலைகளை உள்ளடக்க வேண்டும் என ஊழியர் தரப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
முக்கியப் பகுதிகள்: ஓய்வூதியத் திருத்தம் மற்றும் ஓய்வூதிய சமத்துவம், மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியத்தை மீட்டெடுக்கும் காலத்தில் மாற்றம், 
ஓய்வுபெற்றவர்களுக்கான நலத்திட்டங்கள்

5. பெண் ஊழியர்களின் நலனில் கவனம்

பணியிடப் பாதுகாப்பு, மகப்பேறு நலன்கள், மாதவிடாய் நலன், குழந்தை பராமரிப்பு விடுப்பு (CCL) மற்றும் பாலின சமத்துவக் கொள்கைகள் போன்ற பெண்களை மையமாகக் கொண்ட பிரச்சினைகளுக்காக ஒரு தனிப் பிரிவு முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.

6. துறை சார்ந்த பிரச்சினைகள்

பல்வேறு அரசுத் துறைகளில் தனித்துவமான பல்வேறு சவால்கள் உள்ளன என்பதையும் இந்தக் கடிதம் எடுத்துக்காட்டுகிறது. துறை அளவிலான கவலைகளுக்குத் தனித்தனியாக மனுக்களைச் சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கடிதம் பரிந்துரைத்துள்ளது. மேலும், சிறந்த மற்றும் இலக்கு சார்ந்த கொள்கை உருவாக்கம் குறித்தும் கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

7. மனு சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு நீட்டிப்பு

ஊழியர் தரப்பு, 8வது ஊதியக்குழு குறித்த ஆலோசனைக்கு கூடுதல் அவகாசத்தை கோரியுள்ளது. இதனுடன் நாடு முழுவதும் உள்ள இணை அமைப்புகளுடன் கலந்தாலோசனைகள் தேவைப்படும் என்பதால், மனு சமர்ப்பிப்பதற்கான புதிய காலக்கெடுவாக மே 31, 2026-ஐ முன்மொழிந்துள்ளது.

8. அடாச்மெண்ட் அளவு வரம்பில் மாற்றம்

அடாச்மெண்டுகளுக்கு தற்போதைய வரம்பு 2 MB ஆக மட்டுமே உள்ளது. இதனால், மனு சமர்ப்பிப்பதில் உள்ள தொழில்நுட்ப வரம்புகளையும் இந்தக் கடிதம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. அதன் அளவை 10 MB ஆக அதிகரிக்க குழு பரிந்துரைத்துள்ளது. இதன் மூலம் விரிவான அறிக்கைகள், அனெக்சர்கள் மற்றும் தரவுகளைச் சமர்ப்பிக்க இது வழிவகுக்கும் என்று குழு தெரிவித்துள்ளது. 

9. சமர்ப்பிப்பதற்கான பல முறைகள்

கருத்துகளை சமர்ப்பிக்கும் அணுகலை மேம்படுத்த, ஆன்லைன் முறையுடன் கூடுதலாக, மின்னஞ்சல் மற்றும் அச்சுப் பிரதி மூலமாகவும் சமர்ப்பிப்புகளை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கடிதம் பரிந்துரைக்கிறது. கடிதத்தில் 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவுடன் ஒரு சந்திப்பிற்கும் அழைப்பு விடுத்துள்ளது. பணியாளர் தரப்பு 8வது ஊதியக்குழுவுடன் மேலும் கலந்துரையாட தனது விருப்பத்தை தெரிவித்துள்ளது.

ஏப்ரல் 24 முக்கிய கூட்டம்

தற்போது 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான உள்ளீடுகள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த முக்கியமான கட்டத்தில் இந்தப் பரிந்துரைகள் வந்துள்ளன. மேலும், கலந்தாலோசனை செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக, ஆணையத்தின் ஒரு குழு ஏப்ரல் 24 அன்று டேராடூனுக்கு வருகை தருகிறது. எனவே, இந்த மாற்றங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், அவை ஊழியர் சங்கங்கள், கூட்டமைப்புகள் மற்றும் அமைப்புகள் தங்கள் கோரிக்கைகளை முன்வைக்கும் விதத்தில், குறிப்பாக ஓய்வூதியம், நலத்திட்டங்கள் மற்றும் ஊதியக் கட்டமைப்புகள் போன்ற நுட்பமான விஷயங்களில், குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்த பதிவு, தேசிய கவுன்சிலின் (JCM) ஊழியர் தரப்பு 8-வது ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பித்த ஒரு கடிதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கோரிக்கைகள் தற்போதைக்கு வெறும் முன்மொழிவுகளே. அரசாங்கம் இது குறித்த எந்த வித இறுதி முடிவையும் இன்னும் எடுக்கவில்லை. சமீபத்திய தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

