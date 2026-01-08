English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8வது ஊதியக்குழு: HRA, TA, DA... அலவன்சுகளின் ஏற்றத்தால் எகிறப்போகும் சம்பளம்

8வது ஊதியக்குழு: HRA, TA, DA... அலவன்சுகளின் ஏற்றத்தால் எகிறப்போகும் சம்பளம்

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் HRA, TA, DA, FMA போன்ற முக்கிய அம்சங்களில் என்ன மாற்றம் இருக்கும்? இதனால் சம்பளத்தில் ஏற்படக்கூடிய தாக்கம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 8, 2026, 08:54 AM IST
  • மருத்துவ கொடுப்பனவால் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணம்.
  • பயணக் கொடுப்பனவு (TA) - DA இணைப்பு முழு கணக்கீட்டையும் மாற்றும்.
  • சம்பள உயர்வில் என்ன தாக்கம் இருக்கும்?

8வது ஊதியக்குழு: HRA, TA, DA... அலவன்சுகளின் ஏற்றத்தால் எகிறப்போகும் சம்பளம்

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழு பற்றி பேசப்படும்போதெல்லாம் பெரும்பாலும் பலர் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் புதிய அடிப்படை சம்பளத்தை பற்றியே பேசுகிறார்கள். ஆனால், இன்னும் சில காரணிகளும் அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. ஒரு அரசு ஊழியருக்கு கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் அவரது அடிப்படை சம்பளத்தை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பதில்லை. உண்மையான தாக்கம் கொடுப்பனவுகள், அதாவது அலவன்சுகளில் உள்ளது. இந்த அலவன்சுகளில்தான் 8வது ஊதியக்குழுவின் மிகப்பெரிய மற்றும் மிகவும் சுவாரஸ்யமான மாற்றங்களை நாம் காணக்கூடும்.

Central Government Emplotees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான மாற்றங்கள்

தற்போதைய பணவீக்கம் மற்றும் தேவைகளைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் HRA, மருத்துவ கொடுப்பனவு மற்றும் பயணப் படி (TA) ஆகியவை மறுவடிவமைப்பு செய்யப்படலாம் என்று அரசுத் துறைகளில் பேச்சு உள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் இந்த மூன்று கொடுப்பனவுகளிலும் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும்? அவை ஊழியர்களில் சம்பளத்தில் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

1. House Rent Allowance: வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவில் மாற்றங்கள்

7வது சம்பளக் கமிஷனில் HRA முறை எப்படி இருந்தது?

7வது சம்பள கமிஷன் நகரங்களை மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரித்தது:

நகர வகை HRA (50% DA க்குப் பிறகு)
X (மெட்ரோ) அடிப்படை 30%
Y (பெரிய நகரங்கள்) அடிப்படை 20%
Z (சிறிய நகரங்கள்) அடிப்படை 10%

இந்த ஏற்பாடு அகவிலைப்படியுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தது. டிஏ அதிகரித்ததால், HRA விகிதங்களும் அதிகரித்தன.

8வது சம்பள கமிஷனில் HRA விதிகள் எவ்வாறு மாறக்கூடும்?

ஒவ்வொரு முறை புதிய ஊதியக்குழு அமைக்கப்படும்போதும், அகவிலைப்படி பொதுவாக பூஜ்ஜியத்திலிருந்து தொடங்கும். இதன் அடிப்படையில்,

- HRA விகிதங்களும் 24%, 16% அல்லது 8% ஆக மீட்டமைக்கப்படலாம்.

- அதாவது, சதவீதம் குறைவாகத் தோன்றும், ஆனால் அவசியம் இழப்பு இருக்காது.

இதில் எப்படி நன்மை கிடைக்கும் என தோன்றலாம். அடிப்படை சம்பளத்தில் ஒரு பெரிய ஏற்றம் ஏற்பட்டால் நல்ல பலன் கிடைக்கலாம்.ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். நிலை 6 ஊழியர்கள் மற்றும் X நகர வகையை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோம்.

விவரங்கள் 7th CPC 8th CPC (மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது)
அடிப்படை சம்பளம் ₹35,400 ₹90,000
HRA விகிதம் 30% 24%
HRA தொகை ₹10,620 ₹21,600

 இங்கு சதவீதம் குறைக்கப்பட்டது, ஆனால் HRA இரட்டிப்பாகியது. இதுதான் 8வது ஊதியக்குழுவின் முக்கிய அம்சம்.

2. Medical Allowance: மருத்துவ கொடுப்பனவால் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணம்

7வது சம்பள ஆணையத்தின் கீழ் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கான நிலையான மருத்துவ கொடுப்பனவு கிட்டத்தட்ட ரத்து செய்யப்பட்டு CGHS -க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது. இருப்பினும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்த கொடுப்பனவு இன்னும் முக்கியமானதாகவே உள்ளது.

தற்போதைய நிலையில் நிலையான மருத்துவ கொடுப்பனவு (FMA) மாதத்திற்கு ₹1,000 ஆக உள்ளது.

8வது ஊதியக்குழுவில் என்ன மாறலாம்?

2017 க்குப் பிறகு:

- மருந்து விலைகள் அதிகரித்தன
- மருத்துவமனை செலவுகள் அதிவேகமாக அதிகரித்தன
- ஆகையால், மருத்துவ உதவித்தொகை மாதத்திற்கு ₹2,000-₹3,000 ஆக அதிகரிக்கப்படலாம் என்ற வலுவான நம்பிக்கை உள்ளது. 
- CGHS இன் கீழ் வராத லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்த மாற்றம் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும்.

3. Travel Allowance: பயணக் கொடுப்பனவு (TA) - DA இணைப்பு முழு கணக்கீட்டையும் மாற்றும்

TA வீட்டிற்கும் அலுவலகத்திற்கும் இடையிலான பயணத்திற்கான போக்குவரத்துச் செலவுகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

இப்போது TA எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது?

- அடிப்படை TA + அதில் DA
- DA அதிகரிக்கும் போது, ​​TA வும் அதிகரிக்கிறது

8வது ஊதியக்குழுவின் என்ன மாற்றம் ஏற்படும்?

- அப்போதுள்ள DA சேர்க்கப்படலாம்
- அடிப்படை சம்பளத்தில் இணைக்கப்படும்.

அதாவது,

- TA-க்கான பழைய DA-இணைக்கப்பட்ட கட்டமைப்பு ரத்து செய்யப்படும்.
- TA-க்கான புதிய அடிப்படை விகிதம் அமைக்கப்படும்.

இதற்கு அரசாங்கத்தை கட்டாயப்படுத்தும் காரணிகள்:

கடந்த 10 ஆண்டுகளில்:

- பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்
- பஸ் மற்றும் மெட்ரோ கட்டணங்கள்
- தனியார் போக்குவரத்து

என அனைத்தும் விலை உயர்ந்துவிட்டன. எனவே, TA இன் அடிப்படைத் தொகை அதிகரிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

Salary Hike: சம்பள உயர்வில் என்ன தாக்கம் இருக்கும்?

8வது ஊதியக் குழுவின் உண்மையான தாக்கம் மூன்று நிலைகளில் உணரப்படும்:

- அடிப்படை சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு.

- HRA மற்றும் TA போன்ற தொகைகள் புதிய அடிப்படை சம்பளத்தில் கணக்கிடப்படும்.

- ஓய்வூதியதாரர்கள் மருத்துவக் கொடுப்பனவுகளிலிருந்து நேரடி நிவாரணம் பெறுவார்கள்.

அதாவது சம்பள உயர்வு அதிகமாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல் கையில் கிடைக்கும் சம்பளமும் அதிகரிக்கும்.

இந்த வகையில் 8வது ஊதியக்குழு வெறும் எண்களின் விளையாட்டாக மட்டும் இருக்காது. இது ஒரு முக்கிய மீட்டமைப்பாக இருக்கும். இதில்,

- குறைக்கப்பட்ட HRA சதவீதங்களும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

- மருத்துவப் படிகள் பணவீக்கத்திலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கும்.

- TA தற்போதைய செலவுகளுக்குப் பொருத்தமானதாக மாறும்.

அதாவது, சம்பள உயர்வு காகிதத்திலும் கணக்கீடுகளிலும் மட்டுமல்ல, கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்திலும் பிரதிபலிக்கும்.

8வது ஊதியக்குழு அலவன்சுகள் சுருக்கமாக.....

- HRA விகிதங்கள் மீட்டமைக்கப்படலாம், ஆனால் அதிகரித்த அடிப்படை சம்பளம் காரணமாக HRA தொகை அதிகரிக்கும்.

- ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களின் மருத்துவப் படியின் தொகை ₹2,000-₹3,000 வரை அதிகரிக்கலாம்.

- DA இணைப்பிற்குப் பிறகு, TA கணக்கீடுகள் ஒரு புதிய அடிப்படை சம்பளத்தின் அடிப்படையில் இருக்கும்.

- ஜனவரி 1, 2026 முதல், 8வது சம்பளக் குழு அமலுக்கு வருவதாக கருதப்படலாம்.

- ஆனால், உண்மையான அமலாக்கத்திற்கு சிறிது நேரம் எடுக்கும்.

- இந்த மதிப்பீடுகள் கடந்த கால நடைமுறைகள் மற்றும் தற்போதைய தேவைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

மேலும் படிக்க | ஜனவரி 2026 -இல் 60% ஆகும் அகவிலைப்படி: டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு கணக்கீடு இதோ

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், ஜனவரி 2026 முதல் 14-54% சம்பள உயர்வு

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

8th Pay Commission7th pay commissionCentral government employeessalarypension

