/8-வது ஊதியக் குழு: குறைந்தபட்ச ஊதியம் ₹69,000 ஆக உயருகிறதா? அதிரடி அப்டேட் இதோ

8th Pay Commission Latest News: ஊழியர் சங்கங்களின் கோரிக்கைகளில், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை கணிசமாக உயர்த்துதல், பே மேட்ரிக்சை (Pay Matrix) மறுசீரமைத்தல், படிகளைத் திருத்தியமைத்தல் மற்றும் ஆண்டு ஊதிய உயர்வு விகிதத்தை அதிகரித்தல் போன்ற பரிந்துரைகள் அடங்கியுள்ளன.
8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வரும் வாரங்களில் பல முக்கிய செய்திகள் கிடைக்கக்கூடும். ஊழியர்களின் பார்வை தற்போது 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் மீதே உள்ளது. அடுத்த கட்ட அறிவிப்புகளுக்காக அனைவரும் காத்திருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், பல வித கோரிக்கைகளும் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. பல்வேறு ஊழியர் அமைப்புகள் ஊதியக் குழுவிடம் ஊதியக் கட்டமைப்பில் பெரும் மாற்றங்களைச் செய்யுமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளன.
ஊழியர் சங்கங்களின் கோரிக்கைகளில், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை கணிசமாக உயர்த்துதல், பே மேட்ரிக்சை (Pay Matrix) மறுசீரமைத்தல், படிகளைத் திருத்தியமைத்தல் மற்றும் ஆண்டு ஊதிய உயர்வு விகிதத்தை அதிகரித்தல் போன்ற பரிந்துரைகள் அடங்கியுள்ளன. கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் தேசிய கவுன்சில் (National Council of the Joint Consultative Machinery - NC-JCM), மகாராஷ்டிரா பழைய ஓய்வூதிய அமைப்பு மற்றும் அகில இந்தியப் பாதுகாப்புத் துறை ஊழியர் சம்மேளனம் (AIDEF) போன்ற முக்கிய ஊழியர் அமைப்புகள் இது தொடர்பான தங்கள் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பித்துள்ளன.
|அமைப்புகள் / கோரிக்கை
|NC-JCM
|AIDEF
|மகாராஷ்டிரா பழைய ஓய்வூதிய அமைப்பு
|குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதிய உயர்வு
|₹69,000
|₹69,000
|₹65,000
|
பே மேட்ரிக்ஸ்
|ஒருங்கிணைந்த பே மேட்ரிக்ஸ்
|திறன் சார்ந்த ஊதிய முறை
|ஊதிய நிலைகளை முறைப்படுத்த கோரிக்கை
|படிகள்
|வீட்டு வாடகை மற்றும் பயன்பாட்டுச் செலவுகளுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு கட்டமைக்கப்பு
|₹10,000 முதல் ₹15,000 வரையிலான 'இடர் படி'
|வீட்டு வாடகைப்படியை (HRA) அதிகரிக்க வேண்டும், பயணப்படியை (TA) 2.5 மடங்கு வரை உயர்த்த வேண்டும்
|ஆண்டு ஊதிய உயர்வு
|6 சதவீத ஆண்டு ஊதிய உயர்வு
|பணித்திறனுடன் இணைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஊதிய உயர்வு
|5 சதவீத ஆண்டு ஊதிய உயர்
நிலை-13 (Level-13) வரையிலான ஊதிய நிலைகளுக்குப் பொருந்தக்கூடிய வகையில், ஒரு 'ஒருங்கிணைந்த' பே மேட்ரிக்ஸை (Unified Pay Matrix) அமல்படுத்த வேண்டும் என்று NC-JCM பரிந்துரைத்துள்ளது. இதன் மூலம் ஊதியக் கட்டமைப்பானது மிகவும் எளிமையாகவும், வெளிப்படையாகவும் அமையும் என்று அந்த அமைப்பு கருதுகிறது. மறுபுறம், மகாராஷ்டிரா பழைய ஓய்வூதிய அமைப்பானது பல்வேறு ஊதிய நிலைகளை முறைப்படுத்த வேண்டும் என்று கோரியுள்ளது. பணிப்பிரிவு மறுசீரமைப்பு மற்றும் திறன் சார்ந்த ஊதிய முறையை அமல்படுத்துவதன் அவசியத்தை AIDEF வலியுறுத்தியுள்ளது.
அடிப்படை ஊதியத்தைத் தவிர, பல்வேறு படிகளையும் திருத்தியமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் எழுப்பப்பட்டுள்ளன. வீட்டு வாடகை மற்றும் பயன்பாட்டுச் செலவுகளுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட ஊதிய மாதிரியை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று NC-JCM வலியுறுத்தியுள்ளது. வீட்டு வாடகைப்படியை (HRA) அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும், பயணப்படியை (TA) 2.5 மடங்கு வரை உயர்த்த வேண்டும் என்றும் மகாராஷ்டிரா அமைப்பு பரிந்துரைத்துள்ளது. இதற்கிடையில், பாதுகாப்புத் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு ₹10,000 முதல் ₹15,000 வரையிலான 'இடர் படி' (Risk Allowance) ஒன்றை வழங்க வேண்டும் என்று AIDEF கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 3 சதவீத ஆண்டு ஊதிய உயர்வு விகிதம் போதுமானதாக இல்லை என்று ஊழியர் அமைப்புகள் கருதுகின்றன. NC-JCM அமைப்பு இந்த விகிதத்தை 6 சதவீதமாக உயர்த்த முன்மொழிந்துள்ளது. அதேவேளையில், மகாராஷ்டிரா பழைய ஓய்வூதிய அமைப்பு (Maharashtra Old Pension Organization) ஆண்டுக்கு 5 சதவீத ஊதிய உயர்வைக் கோரியுள்ளது. பணித்திறன் மற்றும் தொழில்முறை முன்னேற்றத்துடன் மிக நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்ட ஒரு ஊதிய உயர்வு முறையை AIDEF அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.
ஊதிய நிர்ணயத்திற்குப் பணவீக்கத்தையே முதன்மையான அடிப்படையாகக் கொள்ள வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது. NC-JCM அமைப்பு, பணவீக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு ஊதிய மாதிரியை முன்மொழிந்துள்ளது. மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த அந்த அமைப்பு, குறைந்தபட்சம் 4 சதவீத அகவிலைப்படி (DA) உயர்வையும், அகவிலைப்படி 50 சதவீதத்தை எட்டியவுடன் அதனை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைத்துவிட வேண்டும் என்றும் கோரியுள்ளது. பணவீக்கத்திற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில், ஊதியம் மற்றும் இழப்பீட்டு கட்டமைப்பில் சீர்திருத்தங்களைக் கொண்டுவர வேண்டும் என்று AIDEF அமைப்பும் வலியுறுத்தியுள்ளது.
பாதுகாப்புத் துறையின் சிவில் ஊழியர் பிரிவில் பணிபுரியும் தொழில்நுட்பப் பணியாளர்களுக்கு, விரிவான பணிநிலை மறுசீரமைப்பு, சிறந்த பதவி உயர்வு வாய்ப்புகள் மற்றும் ஒரு பிரத்யேக ஊதியக் கட்டமைப்பு ஆகியவற்றை வழங்க வேண்டும் என்று AIDEF அமைப்பு கோரியுள்ளது. பாதுகாப்பு நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் பொறுப்புகளும், அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் இடர்களும் தனித்துவமான தன்மையைக் கொண்டவை என்றும், இதம் காரணமாக, அவர்களுக்குச் சிறப்புச் சலுகைகள் வழங்குவது இன்றியமையாதது என்றும் அந்த அமைப்பு வாதிடுகிறது.
ஊதிய உயர்வு கோரிக்கைகளுடன் சேர்த்து, ஓய்வூதியச் சீர்திருத்தமும் ஒரு முக்கிய விவகாரமாகத் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. ஓய்வூதிய மறுசீரமைப்பு, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS) தொடர்பான சிக்கல்கள் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் ஆகியவற்றை, ஊதியக் குழுவின் ஆய்வு வரம்பிற்குள் (Terms of Reference) சேர்க்க வேண்டும் என்று பல்வேறு ஊழியர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. சமீபத்தில் நடைபெற்ற கூட்டங்களில், ஓய்வூதியம் தொடர்பாகப் பல முன்மொழிவுகள் ஊதியக் குழுவின் முன் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
இருப்பினும், இந்த கோரிக்கைகள் குறித்த இறுதி முடிவு, 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளையும், அதனைத் தொடர்ந்து மத்திய அரசு அளிக்கும் ஒப்புதலையும் சார்ந்தே அமையும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் முழுமையாக அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. எனினும், இதன் உண்மையான அமலாக்கம் 2026 ஜனவரி முதல் கருதப்படலாம்.
NC-JCM அமைப்பு, பணவீக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு ஊதிய மாதிரியை முன்மொழிந்துள்ளது.
ஆம், அடிப்படை ஊதியத்தைத் தவிர, பல்வேறு படிகளையும் திருத்தியமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.