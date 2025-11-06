8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மட்டுமல்ல, அலவன்சுகள், பணிக்கொடை, போனஸ் எல்லாம் உயரும்

8th Pay Commission Salary Hike: கடந்த சில நாட்களாக 8வது ஊதியக்குழு குறித்த சில முக்கியமான புதுப்பித்தல்களை மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் பெற்று வருகிறார்கள். மத்திய அரசு சென்ற வாரம் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களின் பெயர்களை அறிவித்ததோடு பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கும் ஒப்புதல் அளித்தது. முன்னாள் நீதிபதி ரஞ்சனா தேசாய் தலைமையிலான மூன்று பேர் கொண்ட குழு பணியைத் தொடங்கியுள்ளது.
Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகள் பற்றிய விளக்கம்
நிதி அமைச்சகம் நவம்பர் 3 அன்று இது தொடர்பான ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. இதில், ஆணையத்தின் அமைப்பு மற்றும் பரிந்துரை விதிமுறைகள் (ToR) பற்றிய முழுமையான விளக்கம் உள்ளது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய மாற்றங்கள்
- 8வது ஊதியக்குழுவில் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளமும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியமும் மட்டும் அதிகரிக்காது.
- இவற்றுடன் அலவன்சுகள், கொடுப்பனவுகள், போனஸ், பணிக்கொடை மற்றும் செயல்திறன் சார்ந்த ஊக்கத்தொகைகள் போன்ற இன்னும் பல பணப் பலன்களையும் ஆணையம் மதிப்பாய்வு செய்யும்.
- இதனை ToR தெளிவுபடுத்துகிறது.
- முந்தைய கமிஷன்களைப் போலவே, இந்தக் குழுவும் விரிவான சம்பள சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் சலுகைகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களையும் பரிந்துரைக்கும்.
8வது ஊதியக்குழுவின் அமைப்பு
8வது ஊதியக் குழுவின் தலைவராக நீதிபதி தேசாய் இருப்பார் என்று அரசாங்கம் அறிவிப்பில் தெரிவித்துள்ளது. பேராசிரியர் புலக் கோஷ் பகுதிநேர உறுப்பினராகவும், பங்கஜ் ஜெயின் உறுப்பினர் செயலாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த ஆணையத்தின் தலைமையகம் புதுதில்லியில் இருக்கும். ஆணையம், 18 மாதங்களுக்குள் அதன் பரிந்துரைகளை அரசாங்கத்திற்கு சமர்ப்பிக்கும். தேவைப்பட்டால் ஆணையம் ஒரு இடைக்கால அறிக்கையையும் சமர்ப்பிக்கலாம்.
எந்தெந்த ஊழியர்கள் பயனடைவார்கள்?
ஆணையம் பின்வரும் வகை ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் சலுகைகளை மதிப்பாய்வு செய்யும் என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- மத்திய அரசின் தொழில்துறை மற்றும் தொழில்துறை சாராத ஊழியர்கள்
- அகில இந்திய சேவைகளின் அதிகாரிகள்
- ஆயுதப்படைகளின் ஊழியர்கள்
- யூனியன் பிரதேசங்களின் ஊழியர்கள்
- இந்திய தணிக்கை மற்றும் கணக்குத் துறையின் ஊழியர்கள்
- நாடாளுமன்றத்தால் நிறுவப்பட்ட ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளின் உறுப்பினர்கள் (ரிசர்வ் வங்கியைத் தவிர)
- உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்களின் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் (யூனியன் பிரதேசங்களின் கீழ்)
- யூனியன் பிரதேசங்களின் கீழ் நீதித்துறை அதிகாரிகள்
ஆணையத்தின் முக்கிய பரிந்துரைகள்
8வது சம்பள ஆணையத்தின் நோக்கம் மிகவும் விரிவானது. ஊதியம், ஓய்வூதியம் மட்டுமல்லாமல் இன்னும் பல அம்சங்கள் பற்றி மதிப்பாய்வு செய்யப்படும். அவற்றை பற்றி இங்கே காணலாம்.
Salary Hike
சம்பள உயர்வு: சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற ரொக்க அல்லது பிற சலுகைகளில் தேவையான மற்றும் சாத்தியமான மாற்றங்களை ஆணையம் பரிந்துரைக்கும். திறமையான இளைஞர்களை ஈர்க்கும் வகையில் அரசு வேலைகளை உருவாக்குவதும், பணி கலாச்சாரத்தில் செயல்திறன் மற்றும் பொறுப்புணர்வை மேம்படுத்துவதும் இதன் நோக்கமாக இருக்கும்.
Bonus, Performance-Linked Incentive Scheme
போனஸ், செயல்திறன் சார்ந்த ஊக்கத் திட்டம் (PLI): தற்போதுள்ள போனஸ் திட்டங்களை ஆணையம் மதிப்பாய்வு செய்யும். சிறந்த ஊழியர்களுக்கு அதிக நன்மைகளை வழங்க, புதிய செயல்திறன் சார்ந்த ஊக்கத் தொகை மாதிரிகளை ஆணையம் பரிந்துரைக்கலாம்.
Allowances
கொடுப்பனவுகள்: தற்போது வழங்கப்படும் பல்வேறு கொடுப்பனவுகளின் விதிமுறைகள் மற்றும் எண்ணிக்கையைக் கருத்தில் கொண்டு, ஆணையம் அவற்றை மதிப்பாய்வு செய்து அவற்றை மறுசீரமைக்க பரிந்துரைக்கலாம்.
Gratuity and Pension
பணிக்கொடை மற்றும் ஓய்வூதியம்: NPS (தேசிய ஓய்வூதிய முறை) மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) ஆகியவற்றின் கீழ் உள்ள ஊழியர்களுக்கான இறப்பு மற்றும் ஓய்வூதியக் கொடுப்பனவு (DCRG) மதிப்பாய்வு செய்யப்படும். கூடுதலாக, NPS இன் கீழ் இல்லாத ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் மேம்பாடுகள் பரிந்துரைக்கப்படும்.
பொருளாதார நிலைமை மற்றும் மாநிலங்களில் ஏற்படும் தாக்கம் ஆகியவையும் பரிசீலிக்கப்படும்
8வது சம்பளக் குழு தனது பரிந்துரைகளை வழங்கும்போது நாட்டின் பொருளாதார நிலைமை, நிதி நிலை மற்றும் மாநிலங்களின் நிதி நிலைமை ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் துறைகளில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் சம்பளம் மற்றும் சலுகைகளை ஒப்பிட்டு நடைமுறைக்கு ஏற்ற பரிந்துரைகளை வழங்க ஆணையம் ஆராய வேண்டும்.
ஆணையம் நிபுணர்களின் உதவியைப் பெற அதிகாரம் உள்ளது
மத்திய அரசு, ஆணையத்திற்கு அதன் சொந்த நடைமுறைகளைத் தீர்மானிக்கவும், ஆலோசகர்கள், நிபுணர்கள் மற்றும் நிறுவன ஆலோசகர்களை நியமிக்கவும் சுதந்திரத்தை வழங்கியுள்ளது. அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகள் ஆணையத்திற்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் ஆதரவையும் வழங்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன.
18 மாதங்களில் அறிக்கை
ஆணையம் 18 மாதங்களுக்குள் அதன் அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ஆணையம் நவம்பர் 2025 இல் பணியைத் தொடங்கினால், அதன் பரிந்துரைகள் மே 2027 க்குள் அரசாங்கத்தை சென்றடைய வாய்ப்புள்ளது. ஊழியர்கள் விரைவில் ஆரம்ப நிவாரணம் பெறும் வகையில், சில விஷயங்களில் ஆணையம் இடைக்கால அறிக்கையை வெளியிடும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
8வது ஊதியக்குழு சுருக்கமாக...
- 8வது சம்பளக் குழுவின் உருவாக்கம் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமாக வந்துள்ளது.
- சம்பள திருத்தங்கள் மட்டுமல்லாமல், அலவன்சுகள், போனஸ் மற்றும் பணிக்கொடை போன்ற பல அம்சங்கள் மறுஆய்வு செய்யப்படும்.
- ஊழியர்களின் வருமான கட்டமைப்பில் ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றத்திற்கு இது வழிவகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
- பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் செயல்திறன் சார்ந்த ஊதிய முறையை வலுப்படுத்துவதை நோக்கி ஆணையம் செயல்படும் என்றும் அரசாங்கம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
- இதன் மூலம் எதிர்காலத்தில், அரசு வேலைகள் மிகவும் நவீனமானதாகவும், வெளிப்படையானதாகவும், செயல்திறன் சார்ந்ததாகவும் மேன்மையடையக்கூடும்.
