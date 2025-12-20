8வது உதியக்குழு: சம்பளம், ஓய்வூதியம், அலவன்சுகள்..... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏகப்பட்ட மாற்றம்

8th Pay Commission Salary Hike: இன்னும் சில மாதங்களில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்ககுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நிவாரணமாக 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரவுள்ளது. இது அவர்களது ஊதியம், ஓய்வூதியம், அலவன்சுகள் என அனைத்தையும் மாற்றுவதோடு வாழ்க்கை முறையையும் மேம்படுத்து என நம்பப்படுகின்றது.
Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்த மத்திய அரசு
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை, 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு (ToR) நவம்பர் மாதத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த ஒப்புதலுடன், ஊதியக் குழு அமைப்பது குறித்த அறிவிப்பையும் அரசாங்கம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டது. அதன் பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்பட்டவுடன், அவை பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் உட்பட நாடு முழுவதும் உள்ள சுமார் 5 கோடி மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் சுமார் 6.9 கோடி ஓய்வூதியதாரர்களின் மாத வருமானத்தில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜனவரியில் வந்த முதல் அறிவிப்பு
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், ஜனவரி 16 ம் ஆம் தேதி, 8வது ஊதியக் குழுவை அமைக்கும் முடிவை பற்றி அரசாங்கத்தால் முதன்முதலில் அறிவிக்கப்பட்டது. மத்திய அரசு ஊழியர்களின் தற்போதைய ஊதிய அமைப்பு, படிகள் மற்றும் சேவை தொடர்பான சலுகைகளை மறுஆய்வு செய்யும் பணி இந்தக் குழுவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. குழுவுக்கு தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க 18 மாத கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு தற்காலிகக் குழுவாகச் செயல்படும்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதிய மறுஆய்வு
நிதி அமைச்சகம் பகிர்ந்துகொண்ட விவரங்களின்படி, 8வது ஊதியக் குழுவில் மூன்று உறுப்பினர்கள் உள்ளார்கள். உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஐஐஎம் பெங்களூருவின் பேராசிரியர் புலக் கோஷ் பகுதி நேர உறுப்பினராகவும், பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகத்தின் செயலாளர் பங்கஜ் ஜெயின் உறுப்பினர் செயலாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
7th Pay Commission: 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் உள்ள தற்போதைய ஊதிய அமைப்பு
தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் கீழ் ஊதியம் பெறுகின்றனர். குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் மாதத்திற்கு ரூ.18,000 ஆகவும், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியம் ரூ.9,000 ஆகவும் உள்ளது. அதிகபட்ச அடிப்படைச் சம்பளம் ரூ.2.25 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அமைச்சரவைச் செயலாளர் போன்ற மிக மூத்த பதவிகளுக்கு இது ரூ.2.5 லட்சம் வரை செல்கிறது.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் முக்கியத்துவம் என்ன?
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது ஒரு பெருக்கியாகும். தபோதுள்ள அடிப்படை ஊதியத்துடன் இது பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. 7வது ஊதியக்குழுவின் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 8வது ஊதியக்குழுவில் இது 1.8 முதல் 2.86 ஆக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி
தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணம் (DR) 58% ஆக உள்ளது. ரூ.18,000 என்ற குறைந்தபட்ச அடிப்படைச் சம்பளத்தில் 3% அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு, மாதத்திற்கு கூடுதலாக ரூ.540-ஐ வழங்குகிறது. அதேபோல், ஓய்வூதிய நிவாரணத்தில் 3% உயர்வு, ரூ.9,000 என்ற குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்துடன் ரூ.270-ஐ சேர்க்கிறது.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
- ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.8 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், குறைந்தபட்ச அடிப்படைச் சம்பளம் ரூ.32,400 ஆக உயரக்கூடும். அதே நேரத்தில் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.16,200 ஆக அதிகரிக்கலாம்.
- ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.0 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், குறைந்தபட்ச சம்பளம் ரூ.36,000 ஆகவும், ஓய்வூதியம் ரூ.18,000 ஆகவும் மாறும்.
- ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.28 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், குறைந்தபட்ச சம்பளம் ரூ.41,040 ஆகவும், ஓய்வூதியம் ரூ.20,520 ஆகவும் உயரும்.
- ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், குறைந்தபட்ச சம்பளம் ரூ.46,260 ஆகவும், ஓய்வூதியம் ரூ.23,130 ஆகவும் உயரும்.
- ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், குறைந்தபட்ச சம்பளம் ரூ.51,480 ஆகவும், ஓய்வூதியம் ரூ.25,740 ஆகவும் அதிகரிக்கலாம்.
இருப்பினும், புதிய ஊதியக் குழு நடைமுறைக்கு வந்தவுடன், திருத்தப்பட்ட ஊதியக் கட்டமைப்பின் கீழ் அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) ஆகியவை மீண்டும் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, புதிதாகக் கணக்கிடப்பட வாய்ப்புள்ளது.
சம்பளத் திருத்தம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
சம்பளத் திருத்தங்கள் ஒரு எளிய சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகின்றன:
திருத்தப்பட்ட ஊதியம் = தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் × ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்
Aykroyd Formula
ஒரு நியாயமான வாழ்க்கைத்தரத்தைப் பராமரிக்கத் தேவையான குறைந்தபட்ச வாழ்க்கைச் செலவின் அடிப்படையில் ஊதியத்தை நிர்ணயிக்கும் அக்ராய்டு ஃபார்முலாவையும் அரசாங்கம் ஆராயக்கூடும்.
மொத்தத்தில் அடுத்தடுத்து வரும் மாதங்களில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஆணையத்திடமிருந்து புதிய ஊதியக்குழுவில் செய்யப்படும் மாற்றங்கள் பற்றிய பல அப்டேட்கள் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
