  • 8வது ஊதியக்குழு: ஊதியம், ஓய்வூதியம், டிஏ, அலவன்சுகள்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள்

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றிம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஏற்படவுள்ள சில முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 21, 2025, 09:53 AM IST
  • 8வது ஊதியக்குழு எப்போது செயல்படுத்தப்படும்?
  • ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் முக்கியத்துவம் என்ன?
  • கிரேட், பே பேண்டில் மாற்றம் இருக்குமா?

8வது ஊதியக்குழு: ஊதியம், ஓய்வூதியம், டிஏ, அலவன்சுகள்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள்

8th Pay Commission Salary Hike: நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவுகளுக்கு மத்தியில், இந்த முறை தங்கள் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதை அனைவரும் அறிய விரும்புகிறார்கள். 

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்புகள்

புதிய ஆணையத்திடம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிக எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. ஏனெனில் 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளை மேம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற ஓய்வூதியதாரர்களின் நிதிப் பாதுகாப்பையும் வலுப்படுத்தும். இன்னும் சில மாதங்களில் அமலுக்கு வரவுள்ள புதிய ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களுக்கு நேரடியாக பயனளிக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

New Pay Scale: புதிய பே ஸ்கேல் நன்மை அளிக்கும்

8வது ஊதியக்குழுவில் அமலுக்கு வரக்கூடிய புதிய ஊதிய அளவுகோல் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சம்பளம், அலவன்சுகள் மற்றும் சலுகைகளில் முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும். ஆகையால் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக அனைத்து ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள்.

Salary Hike: குறிப்பிடத்தக்க சம்பள உயர்வு

8வது ஊதியக் குழு மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தை 20% முதல் 30% வரை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அதிகரிப்பு ஊழியரின் கிரேட் மற்றும் அரசு சேவையின் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தது. அதிகரித்த சம்பளம் மாதாந்திர வருமானத்தை மேம்படுத்தும், சேமிப்பு மற்றும் செலவுத் திறனை அதிகரிக்கும்.

Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்கள் என்ன எதிர்பார்க்கலாம்?

8வது ஊதியக் குழு ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியத்தையும் கணிசமாக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பணவீக்கம் மற்றும் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் செலவுகளை மனதில் கொண்டு, ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்க ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கப்படும்.

Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் முக்கியத்துவம்

ஊதிய உயர்வு மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வு ஆகிய இரண்டுக்கும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மிக அவசியம். இதன் அடிப்படையில்தான் இவை அதிகரிகப்படும். தற்போது, 7வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக உள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவில் இது 1.8 முதல் 3.0-க்குள் அதிகரிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

Grade Pay, Pay Band: கிரேட், பே பேண்டில் மாற்றம்

8வது ஊதியக் குழு தர ஊதியம் மற்றும் பே பேண்டுகளையும் திருத்தும் என கூறப்படுகின்றது. இது கீழ் நிலை மற்றும் நடுத்தர அளவிலான ஊழியர்களுக்கு மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பயனளிக்கும். இது அவர்களின் சம்பள சமநிலையை அதிகரிக்கும். மூத்த அதிகாரிகளுக்கு புதிய அளவுகோல்களும் நிறுவப்படும் என்றும் இந்த செயல்முறைகள் பதவி உயர்வு செயல்முறைகளையும் வெளிப்படையானதாக மாற்றும் என்றும் கூறப்படுகின்றது.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படியின் தாக்கம்

தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, சம்பள திருத்தங்களுக்கு ஆணையம் தற்போதைய பணவீக்க அளவுகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும். புதிய ஊதியக் குழுவில் அகவிலைப்படி சீராக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது அமலாக்கத்தின்போது இருக்கும் அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆக்கப்பட்டு அகவிலைப்படி தொகை முழுவதும் அடிப்படை ஊதியத்துடன் சேர்க்கப்படும். அதன் பிறகு அகவிலைப்படி கணக்கீடு 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அதிகரிக்கும் வகையில் மீண்டும் தொடங்கும்.

Allowances: அலவன்சுகளிலும் மாற்றம் இருக்கும்

புதிய ஊதியக் குழு அமல்படுத்தபட்ட பிறகு, வீட்டு வாடகைப் படி (HRA), பயணப் படி (TA) மற்றும் மருத்துவப் படிகளிலும் திருத்தங்கள் செய்யப்படலாம். பெரிய நகரங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் அதிக HRA பெறலாம். அதிகரித்த பயணப் படிகள் தினசரி பயணச் செலவுகளைக் குறைக்கும். மருத்துவப் படிகளில் புதிய சலுகைகளும் சேர்க்கப்படலாம்.

8வது ஊதியக்குழு எப்போது செயல்படுத்தப்படும்?

சில வாரங்களுக்கு முன்னர் மத்திய அமைச்சரவை 8வது மத்திய சம்பளக் குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளை அங்கீகரித்தது. புதிதாக அமைக்கப்பட்ட குழு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளம், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியப் பலன்களை மதிப்பாய்வு செய்யும். புதிய சம்பளக் குழு அமைக்கப்பட்ட 18 மாதங்களுக்குள் அதன் பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் (முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி) அதன் தலைவராக அரசாங்கம் நியமித்துள்ளது. ஆணையத்தில் ஒரு பகுதிநேர உறுப்பினர் மற்றும் ஒரு உறுப்பினர்-செயலாளர் ஆகியோர் உள்ளனர். 8வது ஊதியக்குழுவின் மாற்றங்கள் ஜனவரி 1, 2026 அன்று நடைமுறைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், அரசாங்கம் இதை இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: DA, TA, HRA நிறுத்தப்படுமா? பெரும் குழப்பத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

மேலும் படிக்க | பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம், 3 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே ஓய்வூதியம்? பிரதமருக்கு NC-JCM கடிதம்

